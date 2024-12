InterDine GmbH

Sieben Gänge, sieben Künstler: Die Dinnershow 7 Paintings begeistert nun bundesweit

So etwas hat Deutschland noch nicht erlebt. 7 Paintings – Ein Abend, der Kunst zu einem kulinarischen Erlebnis macht und alle Sinne berührt. Von Hamburg bis München.

Mit der innovativen Dinnershow 7 Paintings erleben Gäste, wie Kunst und Kulinarik in perfekter Harmonie verschmelzen. Die Veranstaltung nimmt ihre Besucher mit auf eine faszinierende Reise durch sieben Meisterwerke, ergänzt durch ein 7-Gänge-Menü, das eigens für die Show kreiert wurde. Jede Inszenierung wird durch modernste Projektionstechnik und interaktive Elemente zu einem multisensorischen Highlight.

„Unsere Gäste tauchen nicht nur in die Welt der Kunst ein, sondern erleben auch, wie Geschmack und Ästhetik Hand in Hand gehen. “Die Show ist ein Erlebnis für alle Sinne und eine wunderbare Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen“, erklärt der Geschäftsführer Felix Diercks.

Die etwa 2,5-stündige Dinner-Show entführt die Gäste in eine faszinierende Welt inspiriert von legendären Künstlern wie Picasso, Michelangelo oder Banksy. Jeder der sieben Gänge ist einem berühmten Künstler und seinem Werk gewidmet. Während des Essens haben die Besucher die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden – ob beim Malen, Lösen kniffliger Rätsel oder durch das Eintauchen in fesselnde Kurzgeschichten. Ikonen wie die Mona Lisa begleiten den Abend durch Videoprojektionen und schaffen eine besondere Atmosphäre, in der Farben, Emotionen und Geschichten zu einer harmonischen Einheit verschmelzen. Diese interaktive Dinner-Show ist ein einzigartiges Erlebnis und verspricht ein Fest für die Sinne, das sowohl Kunst- als auch Genussliebhaber begeistert.

Pünktlich zur Weihnachtszeit bietet 7 Paintings Geschenkgutscheine an, die das ideale Präsent für Familie, Freunde oder Geschäftspartner darstellen. Die Gutscheine sind online im 7 Paintings Gutscheinshop für alle Standorte erhältlich.

Das Besondere:

Die Show ist für Kunstinteressierte aller Art und jeden Gaumen geeignet.

Perfekt für einen romantischen Abend oder einen besonderen Anlass.

Ein Erlebnis, das nachhaltig in Erinnerung bleibt.

Geschenkidee als Gutschein für ein besonderes Erlebnis.

Standorte und Termine:

Die Dinnershow findet vornehmlich an Freitag- und Samstagabenden in exklusiven Locations deutschlandweit statt, darunter in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart, Dresden, Leipzig, Wolfsburg, Münster, Hannover, Wuppertal und Speyer. Eine Übersicht der Termine und Standorte finden Sie auf der 7 Paintings Website.

Gutscheine als Geschenkidee:

Für alle, die noch auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk sind, lohnt sich ein Blick in den 7 Paintings Gutscheinshop. Die aktuelle Weihnachtsaktion hält besondere Überraschungen für einen Gutscheinkauf bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.7paintings.com.

