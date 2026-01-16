Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein

Aktuelle Erkältungswelle in NRW: Ärztliche Hilfe auch per Videosprechstunde möglich

Düsseldorf (ots)

Online oder per Telefon: passende Hilfe per 116 117

Videosprechstunden speziell für Kinder und Erwachsene

Die Grippe- und Erkältungssaison im Land ist in vollem Gange. Entsprechend hoch ist derzeit die Auslastung von Haus- und Kinderarztpraxen sowie des ambulanten Notdienstes. Vor allem von der Influenza sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) momentan nahezu alle Altersgruppen betroffen. Ebenso sind RSV- und Corona-Erkrankungen zunehmend verbreitet.

Empfehlung: bei Symptomen besser auskurieren

"Die Lage in den Praxen ist insgesamt zwar noch nicht besorgniserregend, dennoch sollten wir mit Blick auf die nahenden Tage des Straßenkarnevals achtsam sein. Das heißt: Wer Symptome verspürt, an Fieber, Husten und Schmerzen leidet, bleibt am besten zu Hause und kuriert sich in Ruhe aus. Ebenso helfen Hygienemaßnahmen wie das Einhalten der Husten- und Niesetikette, regelmäßiges Händewaschen oder Abstandhalten. Vulnerable Gruppen sollten in diesen Tagen besonders auf sich achten, damit sie unbeschadet durch die Winterzeit kommen", sagt der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO), Dr. med. Frank Bergmann.

Ärztlicher Rat, ohne das Haus zu verlassen: Videosprechstunde

Und wenn es doch ärztlicher Rat gefragt ist? "Außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten der Haus- und Fachärzte, vor allem am Wochenende oder an Feiertagen, hilft Erkrankten in Nordrhein der ärztliche Bereitschaftsdienst", sagt Dr. Bergmann. "Und das verlässlich, niedrigschwellig und ohne Umwege über die Klinik."

Erste Anlaufstelle ist die kostenlose Servicenummer 116 117. Sie ist rund um die Uhr erreichbar und führt Patientinnen und Patienten nach einer strukturierten Ersteinschätzung direkt zum passenden Angebot: entweder in eine der rund 90 Notdienstpraxen der KVNO oder - wenn nötig - vermittelt sie einen ärztlicher Hausbesuch bei immobilen Personen. Die dritte Möglichkeit verspricht ebenfalls Hilfe ohne das Haus zu verlassen: eine Videosprechstunde - für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Videosprechstunden im ambulanten Bereitschaftsdienst

Die Videosprechstunden der KVNO machen medizinische Hilfe besonders schnell und unkompliziert: Kinder, Jugendliche und Erwachsene können Beschwerden per Video-Gespräch mit einem Arzt/einer Ärztin zunächst abklären, geeignete Behandlungsschritte besprechen und bei Bedarf ein eRezept erhalten - häufig erübrigt sich danach der Besuch in der Praxis. Der Zugang läuft über die Rufnummer 116 117 oder direkt über die Seiten www.kvno.de/kinder bzw. www.kvno.de/erwachsene

Nach der Anmeldung kommt der Terminlink per E-Mail. Notwendig sind nur die Versichertendaten, eine stabile Internetverbindung sowie Smartphone, Tablet oder Computer mit Kamera und Mikrofon - idealerweise in ruhiger Umgebung.

Die kinderärztliche Videosprechstunde ist samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 22 Uhr verfügbar, das Angebot für Erwachsene samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 21 Uhr.

Ärztliche Hausbesuche vor allem für Bettlägerige möglich

Für nicht mobile Patientinnen und Patienten organisiert die 116 117 einen ärztlichen Hausbesuch. Auf Wunsch informiert der Service über die Erreichbarkeit fachärztlicher Notdienste im Landesteil, etwa Augenheilkunde, HNO und Kinder.

Adressen und Öffnungszeiten der Notdienstpraxen in Nordrhein stehen online unter www.kvno.de/notdienst.

Original-Content von: Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, übermittelt durch news aktuell