Mehrheit der Autokäufer befürwortet Rückkehr der E-Auto-Kaufprämie

München (ots) - Donald Trump hat bei seinem Besuch im Industriezentrum in Michigan Pläne bestätigt, mit denen die Trump-Administration die Auswirkungen der umfassenden Zölle auf Autoteile abmildern will. Damit reagiert das Weiße Haus auf die massive Kritik der US-Automobilindustrie, die durch die Zölle in ...

mehr