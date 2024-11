Huawei Europe

Huawei: Zusammenarbeit für eine grünere, intelligentere Zukunft in Europa

Huawei hat heute seine jährliche Flaggschiff-Veranstaltung HUAWEI CONNECT 2024 Paris eröffnet. Tausende von Gästen, darunter Branchenführer, technische Experten und Partner aus der ganzen Welt, kamen zusammen, um zu erkunden, wie digitale und intelligente Technologien den grünen und digitalen Wandel in Europa beschleunigen können.

„Huawei arbeitet seit mehr als 20 Jahren Seite an Seite mit seinen europäischen Kunden und Partnern", sagte Ken Hu, der rotierende Vorsitzende von Huawei, in seiner Eröffnungsrede. „Wir bündeln unsere Stärken in Bereichen wie Netzwerk, Cloud, Speicher und Energie und sind ständig auf der Suche nach Innovationen, um für unsere Kunden neue und größere Werte zu schaffen. Wie immer ist Huawei in Europa, für Europa. Und wir freuen uns darauf, hier noch enger mit unseren Kunden und Partnern für eine grünere, intelligentere Zukunft zusammenzuarbeiten."

„Wir arbeiten auch daran, die langfristige Nachhaltigkeit in der Branche mit unserer Initiative zur digitalen Integration namens TECH4ALL zu unterstützen. Durch Partnerschaften mit Universitäten und Nichtregierungsorganisationen in ganz Europa haben wir mehr als 80.000 Menschen mit neuen digitalen Fähigkeiten ausgestattet."

Während des Gala-Dinners überreichte Jim Lu, Leitender Vizepräsident und Präsident vonHuawei Europa, zum ersten mal den Industry Pioneer Award an Kunden und Partner, die mit Huawei an gemeinsamen Innovationen gearbeitet haben. Er sagte: „Angesichts der rasanten Entwicklung von KI und industrieller Intelligenz ist dies der perfekte Zeitpunkt für Innovationen und eine engere Zusammenarbeit. Wir sind bestrebt, mit noch mehr Kunden und Partnern gemeinsam erfolgreich zu sein."

Die digitale Transformation in Europa vorantreiben

Michael Ma, Vizepräsident von Huawei und Präsident der Abteilung ICT-Produktportfolio-Management & Lösungen, hielt eine Keynote auf der Veranstaltung. In seiner Rede beschrieb Ma, wie ICT-Innovationen (ICT: Informations- und Kommunikationstechnik) den digitalen Wandel in Europa beschleunigen kann und wie insbesondere die Intelligenz dazu beiträgt, ein breites Spektrum von Branchen zu verbessern. „Wir bei Huawei haben uns verpflichtet, in ICT zu investieren, um führende Produkte und Lösungen zu entwickeln, die die Kreativität von Unternehmen freisetzen und die digitale Transformation in Europa vorantreiben können", sagte Ma.

Die digitale Infrastruktur ist die Grundlage für eine erfolgreiche digitale und intelligente Transformation. Ma betonte das Engagement von Huawei, den digitalen Wandel in Europa durch Innovationen bei ICT-Produkten und -Lösungen zu unterstützen und lokale Partner in die Lage zu versetzen, wettbewerbsfähigere Lösungen für ein breites Spektrum von Bereichen und Szenarien zu entwickeln.

Insbesondere ging er auf die innovativen Produkte und Lösungen von Huawei in fünf Schlüsselbereichen ein, darunter:

eine branchenführende, hochqualitative 10-Gbps-CloudCampus-Lösung

eine DCN-Lösung mit hoher Verfügbarkeit für Disaster-Recovery-Rechenzentren

eine „ein See, drei Pools"-Lösung

eine ultraschnelle DCI-Lösung (Datacenter Interconnect)

und Multilayer Ransomware Protection (MRP), eine gemeinschaftliche Netzwerk- und Speicherlösung zur Bekämpfung von Ransomware

Ma beschrieb auch, wie Huawei gemeinsam mit Partnern mehr als 30 szenariobasierte Lösungen und eine ganze Reihe von eKit-Produkten für Branchen wie Behörden, Bildung, Gesundheitswesen, Hotels, Einzelhandel, ISPs und Fertigung entwickelt hat.

„Wir werden uns weiterhin auf Innovationen in den Bereichen konzentrieren, in denen wir am besten sind, um europäische Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen", so Ma. „Wir werden eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um wettbewerbsfähige, szenariobasierte Lösungen zu entwickeln und einen Wettbewerbsvorteil in vier Bereichen aufzubauen: Kosteneffizienz, Diversifizierung, Wartungsfreundlichkeit und Skalierbarkeit. Unsere Partner werden auch weiterhin unsere volle Unterstützung haben. Und gemeinsam werden wir den gemeinsamen Erfolg vorantreiben."

Auf der Veranstaltung tauschten auch einige Gäste ihre Ansichten über die doppelte Transformation – den nachhaltigen und digitalen Wandel – in Europa aus. Zu den Rednern gehörten Pascal Terrien, Mitglied des Normungsausschusses der Internationalen Elektrotechnischen Kommission und Beauftragter für Normung der EDF Group, Cillian O'Donoghue, Direktor für von Eurelectric, Magdalena Landry, Direktorin des UNESCO-Regionalbüros für Wissenschaft und Kultur in Europa, Daan Boekestein, technischer Leiter der Azerion Group, Eric Blazy, leitender Vizepräsident für Kommunikation und Mobilitätsservices von Orange Business und Franck Le Moal, IT- & Technologie-Direktor der LVMH Group.

