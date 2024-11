The Trader Funds

The Trader Funds stellt innovatives Prop-Trading-Modell auf der World of Trading 2024 in Frankfurt vor

The Trader Funds (nachfolgend TTF genannt), unterstützt von der Magic Compass Group, einem führenden globalen Fintech-Unternehmen, freut sich, seine Teilnahme an der kommenden World of Trading 2024 anzukündigen, die am 22. und 23. November auf der Frankfurter Messe stattfinden wird. Als asiatischer Vorreiter im Bereich der Prop-Trading-Modelle möchte TTF seine innovativen Lösungen auf den europäischen Markt bringen, da es das Wachstumspotenzial der Region und die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Handelstechnologien erkannt hat.

In den letzten Jahren hat sich Europa zu einer wichtigen Drehscheibe für Finanzinnovationen entwickelt, und TTF ist bestrebt, sein Know-how im Eigenhandel zu nutzen, um die Handelslandschaft für europäische Kunden zu verbessern. „Wir sind davon überzeugt, dass unser einzigartiger Ansatz für den Prop-Trading-Markt einen wichtigen Beitrag zu dem sich entwickelnden Markt in Europa leisten kann und den Prop-Tradern neue Möglichkeiten eröffnet." Alex Zhou, Chief Marketing Officer bei TTF, gab einen Einblick in die bevorstehende Veranstaltung.

Erleben Sie die Zukunft des Handels auf der Veranstaltung

Die Besucher der World of Trading 2024 können sich auf ein spannendes und interaktives Erlebnis am Messestand The Trader Funds freuen. TTF wird erstmals eine innovative, immersive Virtual-Reality-Handelssimulation vorstellen, bei der Besucher VR-Geräte aufsetzen und in eine simulierte Handelsumgebung eintauchen können. Dieser innovative Ansatz zeigt nicht nur das Engagement von TTF, das Handelserlebnis zu verbessern, sondern bietet Händlern auch die einzigartige Möglichkeit, sich auf unterhaltsame und zugängliche Weise mit den neuesten Technologien auseinanderzusetzen.

Auf der World-of-Trading-Konferenz werden zwei führende Persönlichkeiten von The Trader Funds (TTF), die zur Magic Compass Group gehören, zu Wort kommen. Alex Zhou, Chief Marketing Officer, wird „Catalyst for Capital: Unleashing the Potential of Proprietary Trading with TTF" (Katalsator für Kapital: Entfaltung des Potenzials des Eigenhandels mit TTF) vorstellen, wo er aufzeigen wird, wie TTF den Händlern durch seine robuste Plattform und die Einhaltung der Vorschriften mehr Möglichkeiten bietet. Im Anschluss daran wird Yuri Zanoni, Marketing Director von TTF, ein interaktives Seminar veranstalten, in dem die einzigartigen Angebote von TTF vorgestellt werden, darunter innovative Kontostrukturen und die TTF-Akademie, die darauf ausgerichtet ist, die Fähigkeiten und die Rentabilität von Händlern zu verbessern. Gemeinsam werden diese Präsentationen die Händler sicherlich inspirieren und ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, die sie für den Erfolg in der Handelslandschaft benötigen.

Zusätzlich zu der immersiven VR-Erfahrung und dem Austausch kündigte TTF stolz eine strategische Partnerschaft mit einem Finanzdesigner aus Singapur an, der mit dem Team bei der Veranstaltung zusammenarbeiten wird. Diese Zusammenarbeit spiegelt das Engagement von TTF wider, Technologie mit Kreativität zu verbinden und eine Gemeinschaft von informierten und engagierten Händlern zu fördern.

Blick in die Zukunft

Während die Vorbereitungen für die World of Trading 2024 laufen, ist der Trader-Fonds bereit, einen bedeutenden Einfluss auf den europäischen Finanzsektor auszuüben. Ein Expertenteam wird anwesend sein, um die Besucher zu begrüßen und ihnen zu zeigen, wie die Spitzentechnologie von TTF Händler und Investoren in der Prop-Trading-Branche stärken kann. Bleiben Sie dran und besuchen Sie uns am Stand 6, um die Zukunft des Handels mit The Trader Funds zu entdecken!

