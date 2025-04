Blockchain for Good Alliance (BGA)

Blockchain for Good Alliance startet globalen Accelerator und Fonds mit UNDP

Die Blockchain for Good Alliance (BGA), eine globale gemeinnützige Initiative, hat zusammen mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) und EMURGO Labs den SDG Blockchain Accelerator ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um ein globales Projekt, das Blockchain-gestützte Initiativen mit sozialer Wirkung für das Erreichen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) einsetzt. Dieses Programm zielt darauf ab, UNDP-Mitarbeiter und -Partner mit dem Wissen, der Technologie, der Unterstützung und dem Mentoring auszustatten, die notwendig sind, um Blockchain-basierte Lösungen zu entwickeln, zu pilotieren und zu skalieren, um reale Herausforderungen der wirtschaftlichen Entwicklung anzugehen.

Unterstützt von einem globalen Netzwerk von Branchenexperten wird dieser mehrjährige Accelerator jährlich zwei Kohorten aufnehmen, die jeweils vier Monate lang laufen und sich auf den Aufbau von Kapazitäten, die Entwicklung von Lösungen und das Wachstum des Ökosystems konzentrieren. Unter Nutzung der Infrastruktur von Cardano und der Expertise von EMURGO Labs wird das Programm bis zu 40 Blockchain-Lösungen bereitstellen, die auf die SDGs ausgerichtet sind, einen Open-Source-Ressourcen-Hub aufbauen und die Blockchain-übergreifende Zusammenarbeit fördern, um die Auswirkungen der Blockchain im gesamten Entwicklungssektor zu stärken.

Unter der Leitung von Glenn Tan, Managing Partner bei BGA, und Mitgliedern des UNDP AltFinLab wird sich die Zusammenarbeit auf fünf globale Regionen erstrecken und beinhaltet die Finanzierung und strategische Unterstützung von Blockchain-Projekten, die auf die Herausforderungen der 17 SDGs abzielen.

„Für UNDP ist Blockchain nicht nur eine Technologie – sie ist eine transformative Kraft, die die Art und Weise, wie wir die drängendsten Herausforderungen der Menschheit angehen, neu gestalten kann. Dieses Accelerator-Programm ist mehr als eine Initiative. Es ist ein Aufruf zum Handeln an Innovatoren rund um den Globus, um die Kraft der Blockchain für eine nachhaltige Entwicklung zu nutzen. Durch die Förderung einer ambitionierten Zusammenarbeit und die Nutzung ihrer Transparenz und Effizienz ebnen wir den Weg für bahnbrechende Lösungen, die Gemeinschaften auf der ganzen Welt verbessern können", kommentiert Teodor Petricevic, UNDP Accelerator Lead.

Als Gründungsmitglied der Blockchain for Good Alliance hat Bybit in verschiedenen Initiativen eng mit der BGA zusammengearbeitet, um die Nutzung von Blockchain für das Gemeinwohl zu fördern. Im Rahmen ihrer Initiative „Bybit Pool" hat die Kryptobörse eine Million US-Dollar zur Unterstützung von EthicHub bereitgestellt – einer Blockchain-Plattform zur Unterstützung von Kleinbauern. Dieser Beitrag fördert ethische Finanzierungsmodelle und demonstriert das Potenzial der Blockchain für den Aufbau transparenter Lieferketten.

Vergrößerung der Reichweite auf ganz Europa

Mit ihrer formellen Expansion nach Europa erreichte die BGA im Januar 2025 einen bedeutenden Meilenstein und wurde Mitglied des Brüsseler Runden Tisches des UNDP, „Empowering the Future: A Strategic Dialogue on Emerging Technologies and Impact Entrepreneurship in the Western Balkans" (Die Zukunft gestalten: Ein strategischer Dialog über neue Technologien und wirkungsorientiertes Unternehmertum im Westbalkan). An der Runde nahmen 30 wichtige Delegierte des UNDP, der Europäischen Kommission, führender Web3-Stiftungen, Tech-Hubs und politischer Think Tanks teil, darunter die Ethereum Foundation, Solana Labs, Stellar Development Foundation, Algorand Foundation, Cardano Foundation, Celo, Metis, Cotrugli Business School, Science Technology Park Belgrade, BlackVogel und der World Metaverse Council.

Im Rahmen ihrer breit angelegten europäischen Strategie beteiligt sich die BGA aktiv an Basisinitiativen, schmiedet strategische Partnerschaften und nimmt an politischen Dialogen auf hoher Ebene teil. Da Blockchain zunehmend als Katalysator für eine transparente, integrative und nachhaltige Entwicklung anerkannt wird, begrüßt die BGA die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Organisationen, um reale Lösungen voranzutreiben und Blockchain als eine Säule der digitalen Gerechtigkeit und Innovation auf dem gesamten Kontinent zu etablieren.

