Das Dirndl erobert die Skipiste - am 8. März im Val Gardena

St. Christina

Der März, die Sonnenskilauf-Zeit naht und mit ihm eine einzigartige Kombination aus Genuss und Skivergnügen! Das UNESCO-Welterbe Dolomiten präsentiert sich zu dieser Zeit von seiner besten Seite: kristallklare Luft, angenehme Temperaturen und perfekt präparierte Pisten.

Für Ski- und Naturliebhaber:innen wird das Val Gardena zum "the place to be". Egal, ob man die berühmte Sellaronda erkunden oder die gemütlichen Hütten für einen Aperitivo mit Ausblick besuchen möchte - der Sonnenskilauf im Val Gardena bietet ein einzigartiges Erlebnis. Besonders die Veranstaltungen versprechen unvergessliche Momente.

Das Highlight der Saison ist zweifellos der Dolomites Dirndl Ski Day am 8. März 2025. Ein Tag gefüllt mit Frauenpower und zauberhaften Dirndl-Kleidern.

Das Grödnertal feiert den 8. März = Weltfrauentag mit einem tollen Sportevent: dem Damen-Parallelslalom, bei dem alle Teilnehmerinnen die Pisten in traditionellem Dirndl oder farbenfroher Tracht erobern. Diese einzigartige Veranstaltung kombiniert den Charme alpiner Tradition mit dem modernen Selbstbewusstsein von Frauen aus aller Welt.

Neben dem sportlichen Vergnügen steht auch der Gemeinschaftssinn im Vordergrund. Die Einnahmen der Veranstaltung werden an einen Verein gespendet, der sich für die Unterstützung und Förderung von Frauen engagiert.

Der Tag ist jedoch nicht nur auf der Piste ein Genuss: In den Hütten und an den Talstationen warten zahlreiche Überraschungen, von Live-Musik bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region. Mitmachen können alle Frauen, ob Anfängerinnen oder Profi-Skifahrerinnen - Hauptsache, der Spaß und das schöne Dirndl stehen im Vordergrund. Anmeldeinfos, Details wie Startgebühr und Starzeiten finden Sie unter: www.valgardena.it

Parallel zum Dolomites Dirndl Ski Day findet in Val Gardena vom 1. bis 13. März 2025 eine ganz besondere Kunstausstellung statt. Unter dem Motto "Grödner Handwerkerinnen erzählen" präsentieren 25 Künstlerinnen aus dem Grödnertal, vertreten durch verschiedene Generationen, ihre beeindruckenden Werke, die von traditioneller Klosterarbeit bis hin zu feinster Holzschnitzerei reichen.

Im Rahmen dieser Ausstellung werden Kunstwerke präsentiert, welche die facettenreiche und tief verwurzelte ladinische Kultur zum Leben erwecken. Auch altehrwürdige Handwerkskünste wie das kunstvolle Bemalen von Ostereiern, die detailreiche Grödner Tracht mit ihren charakteristischen Trachtenhandschuhen sowie die Herstellung der "Gherlanda Spiza" - einer besonderen Handwerkskunst - werden eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Die Ausstellung ist nicht nur eine Hommage an die Handwerkskunst, sondern auch ein Ort der Begegnung. Besucher können mit den Künstlerinnen ins Gespräch kommen und mehr über die Traditionen der Region erfahren.

Val Gardena ist mehr als nur ein Skigebiet - es ist eine Destination voller Kultur, Tradition und Lebensfreude. Ob beim sonnigen Skivergnügen, beim Dolomites Dirndl Ski Day oder beim Entdecken der kreativen Vielfalt der Grödner Handwerkerinnen. Hier kommen Sport, Genuss und Inspiration zusammen. Mehr Infos unter: www.valgardena.it

Val Gardena Springdays vom 22.03.2025 - 06.04.2025

4=3: 4 Nächte, Skipass und Skiverleih für 4 Tage zum Preis von 3

8=6: 8 Nächte, Skipass und Skiverleih für 8 Tage zum Preis von 6

Um den Gratis-Skipasstag zu erhalten, muss ein Gutschein vom Beherbergungsbetrieb ausgehändigt werden.

Erste mögliche Übernachtung: vom 22. auf den 23.3.2025

Erster gültiger Skipasstag: 23.03.2025

