Frank Obrist auf der COP29: "Unser DAC-Konzept passt perfekt zum globalen Emissions-Handel"

Baku/Aserbaidschan, Lindau/Deutschland, Lustenau/Austria (ots)

Global Agreement on Emission Trading System macht Gigaplants, die CO2 aus der Atmosphäre holen und in "Atmospheric Fuel" umwandeln, für Investoren attraktiver

Gigaplants erzeugen mittels Solarenergie im großen Stil Methanol als einen erneuerbaren Energieträger, der wirtschaftlicher ist als fossile Energiequellen

Die weitgehende Einigung der internationalen Staatengemeinschaft auf das "Global Agreement on Emission Trading System (ETS)" kommt dem Direct-Air-Capture-Konzept (DAC) der Obrist Group stark entgegen, berichtet dessen Gründer und CEO Frank Obrist von der COP29. Auf der UN-Klimakonferenz in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku stieß er nach eigenem Bekunden bei Staaten, internationalen Industriegruppen und institutionellen Investoren auf reges Interesse mit dem Konzept von Sub-Zero-Gigaplants, riesigen Anlagen zur Methanolerzeugung aus Solarenergie, bei denen die Direktentnahme von CO2 aus der Atmosphäre (DAC) eine zentrale Rolle spielt. Er ist überzeugt, dass erneuerbare Energieträger im Wettbewerb mit fossilen Energiequellen nur gewinnen können, wenn sie wirtschaftlicher sind.

Daher bringt er den wesentlichen wirtschaftlichen Vorteil der Gigaplants auf den Punkt: "Methanol ist weitaus kostengünstiger als jeder andere Energieträger." Ebenfalls wichtig für die Wirtschaftlichkeit: Methanol kann über die gleichen Transportwege wie fossile Energieträger weltweit verteilt werden. Es müssen keine neuen Stromtrassen errichtet oder Kühl- und Drucktransportbehälter, wie es bei Wasserstoff notwendig wäre, gebaut werden. Die Rendite der Gigaplants wird in einer Due Diligence, die in Baku stark nachgefragt wurde, mit 21 Prozent auf das eingesetzte Kapital angegeben. "Das neue weltweite ETS-Abkommen macht Investitionen in Sub-Zero-Energie nochmals attraktiver", sagt Frank Obrist.

Er legt allerdings großen Wert darauf, dass sein Gigaplant-Konzept nicht nur den Investoren, sondern vor allem auch dem Klima nutzen soll. Der Begriff "Sub Zero" steht dafür, dass der Atmosphäre bei der Methanolproduktion mehr Kohlendioxid entzogen als bei der späteren Verbrennung freigesetzt wird. Laut Due Diligence entfernt eine Gigaplant jedes Jahr mittels DAC netto mehr als 6,2 Milliarden Tonnen an CO2 aus der Atmosphäre. Den dabei entstehenden Kraftstoff bezeichnet die Obrist Group als "aFuel" für "Atmospheric Fuel". Als Nebeneffekt entstehen dabei rund 228.000 Tonnen Kohlenstoff im Jahr, aus dem sich Kohlenstofffasern oder Kunststoffe herstellen lassen, was das CO2 dauerhaft bindet und zugleich die Wirtschaftlichkeit der Anlage weiter steigert. "Viele meiner Gesprächspartner in Baku waren beeindruckt, wie technisch konkret, durchgerechnet und mit einer Due Diligence unterlegt das Konzept der Gigaplants zur Methanolproduktion ist", sagt Frank Obrist über seine Begegnungen auf der COP29.

Die Diskussionen um die weltweiten Erhöhungen der staatlichen Budgets zur Klimarettung in Baku kommen dem Obrist-Ansatz ebenfalls entgegen. Frank Obrist erklärt: "Die Anschubfinanzierung für die Gigaplants wird in vielen Fällen sicherlich durch staatliche Mittel erfolgen. Die Aufstockung der dafür vorgesehenen Finanzressourcen stellt also eine gute Nachricht für das Klima, alle Konzepte zur Reduzierung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre und damit auch für uns dar."

Obrist Group: Die von dem Erfinder und Unternehmer Frank Obrist gegründete Obrist Group ist auf Innovationen für globale, nachhaltige und CO2-senkende Energiekonzepte fokussiert. Das Spektrum reicht von der weltweiten Versorgung mit erneuerbaren Energien über atmospheric Fuels (aFuels) bis hin zu innovativen CO2-negativen (also klima-positiven!) Antriebskonzepten für die Automobilindustrie. Aktuell verfügt die Obrist Group weltweit über 252 angemeldete und 128 vergebene Patente und zählt damit zu den wichtigsten globalen Innovatoren auf dem Gebiet nachhaltiger Energiekonzepte.

