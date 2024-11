Onepage GmbH

Mit Onepage bieten Marcel Knopf und Nikita Makukhin eine revolutionäre Lösung für die Erstellung von Webseiten

Frankfurt am Main (ots)

Den klassischen Baukasten für Webseiten kennt jeder - ebenso seine Tücken und Schwächen. Mit Onepage haben Marcel Knopf und Nikita Makukhin eine Lösung entwickelt, die den Markt revolutioniert: Eine hohe Benutzerfreundlichkeit, moderne Designs und Funktionen sowie regelmäßige Updates ermöglichen es den Nutzern, auch ohne Fachkenntnisse hochwertige, ansprechende und moderne Webseiten zu erstellen. Was genau es mit Onepage auf sich hat, erfahren Sie hier.

Die Webseite stellt das Herzstück der Online-Präsenz und den Dreh- und Angelpunkt des Onlinemarketings von Unternehmen dar, was sie zu einer essenziellen Maßnahme macht. Doch wer kein Webdesigner ist, stößt bei der Erstellung einer solchen Webseite schnell an seine Grenzen. Diverse Baukastensysteme, die bei verschiedenen Anbietern erhältlich sind, leisten Laien zwar Hilfestellung, doch produzieren in der Regel keine zufriedenstellenden Ergebnisse. "Für die Erstellung von Webseiten gibt es zwar viele Anbieter auf dem Markt, jedoch mangelt es an Weiterentwicklung und Innovation", erklärt Marcel Knopf. "Veraltete Lösungen und komplizierte Tools sorgen bei semi-professionellen Anwendern schnell für Frust."

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese Lücke zu füllen und eine Software anzubieten, die die Bedürfnisse der Nutzer optimal erfüllt", ergänzt sein Geschäftspartner Nikita Makukhin. Mit Onepage haben die beiden Gründer eine Plattform entwickelt, die kleinen und mittelständischen Unternehmen eine schnelle und qualitativ hochwertige Lösung zur Erstellung von Webseiten, Landingpages und Funnels bietet. Neben benutzerfreundlichen Tools, mit denen die Online-Präsenz ohne umfangreiche technische Kenntnisse verbessert werden kann, eröffnen sie Nutzern auch die Möglichkeit, regelmäßig und kosteneffizient Webseiten zu erstellen und zu aktualisieren. Von kleinen Unternehmen und Agenturen bis hin zu Konzernen sind unter den mittlerweile über 8.000 zahlenden Kundenunternehmen alle Größenordnungen und Branchen vertreten. Mit der Verfügbarkeit in aktuell sechs Sprachen und der kürzlichen Gründung eines Tochterunternehmens in den USA stehen bei Onepage alle Zeichen auf Wachstum.

Onepage macht da weiter, wo andere Anbieter an ihre Grenzen stoßen

Die Plattform Onepage zeichnet sich durch eine intuitiv gestaltete Benutzeroberfläche und eine hohe Designqualität aus und ermöglicht es Nutzern, ohne tiefgreifende technische Kenntnisse, zeitgemäße und ansprechende Webseiten zu erstellen. Mit überzeugenden Designs, die minimalistische Layouts, ansprechende Farbpaletten und responsive Designs beinhalten und durch regelmäßige Updates aktualisiert werden, schafft Onepage es, den hohen Ansprüchen der Nutzer gerecht zu werden. Durch ihren modernen Tech-Stack, der alle genutzten Technologien, Programmiersprachen, Frameworks und Tools umfasst, hebt sich die Plattform deutlich von anderen Anbietern ab. "Viele unserer Konkurrenten sind wesentlich größer, können technisch jedoch nicht mithalten", erklärt Marcel Knopf. "Denn aufgrund der vielen Nutzer, die sie bereits haben, können sie veraltete Lösungen nicht ohne Weiteres auf einen modernen Tech-Stack umstellen."

Im Gegensatz dazu legt Onepage sogar den Fokus auf aktuelle Trends und stellt sie den Nutzern zeitnah zur Verfügung. Gleichzeitig wird Kundenfeedback aktiv in die Produktentwicklung integriert und bei den quartalsmäßigen Updates berücksichtigt, um die Benutzererfahrung kontinuierlich zu verbessern. "Bei anderen Anbietern stoßen Nutzer schnell an ihre Grenzen: Entweder werden bestimmte Funktionen gar nicht angeboten oder sie sind kompliziert zu konfigurieren und funktionieren am Ende nicht einwandfrei", erklärt Nikita Makukhin. Mit vorgefertigten Funktionen wie mehrstufigen Quiz-Funnels zur einfachen Lead-Generierung oder der Erstellung von Linktrees bietet Onepage den Unternehmen eine kosteneffiziente Möglichkeit, moderne, funktionale und einfache Webseiten zu erstellen. Dank einer kostenlosen Version der Software haben Nutzer die Chance, die Funktionen von Onepage ohne finanzielle Verpflichtungen zu testen und das Produkt schnell sowie risikofrei kennenzulernen.

Onepage steht für benutzerfreundliche, hochwertige und topaktuelle Webseiten

Im Jahr 2018 gründeten Marcel Knopf und Nikita Makukhin die Onepage GmbH mit dem Ziel, die Lücke zwischen den angebotenen Softwares zur Erstellung von Webseiten und den Bedürfnissen der Nutzer zu schließen. So ist es ihnen gelungen, eine Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen zu entwickeln, die alles Dagewesene in den Schatten stellt. "Einige Agenturen haben sogar ihr gesamtes Geschäftsmodell auf Onepage aufgebaut", verrät Marcel Knopf, der im Unternehmen für Marketing, Sales und die Geschäftsführung verantwortlich ist, während der Fokus seines Geschäftspartners Nikita Makukhin auf der Produktentwicklung und den technischen Aspekten der Software liegt. Über 180.000 Domains, die aktuell mit Onepage verknüpft sind, spiegeln die großen Vorteile und die hohe Nutzerzufriedenheit eindrucksvoll wider.

Suchen auch Sie nach einer Möglichkeit, einfach und effizient ansprechende, moderne und funktionale Webseiten zu erstellen? Dann registrieren Sie sich noch heute kostenlos bei Onepage und überzeugen Sie sich selbst!

Original-Content von: Onepage GmbH, übermittelt durch news aktuell