HEUTE 20:00 Uhr: Virtueller Weltdiabetestag auf www.weltdiabetestag.de

Mit Alexander Zverev LIVE aus Turin, Präsentation des Kurzfilms Dear Pancreas und Heißluftballonflug der Blue Balloon Challenge

Heute um 20:00 Uhr läuft auf www.weltdiabetestag.de wieder der Livestream zum Virtuellen Weltdiabetestag von #dedoc°!

Als Special Guest freuen wir uns insbesondere auf Tennis-Star Alexander Zverev, der sich live von Finals der ATP Weltmeisterschaft dazuschaltet. Alexander Zverev lebt seit seinem vierten Lebensjahr mit Diabetes Typ-1, hat dies aber erst vor zwei Jahren öffentlich gemacht. Über die Hintergründe und seine gleichzeitig gegründete Alexander Zverev Foundation berichtet er heute Abend live aus Turin, wo er gestern sein zweites Match gewinnen konnte und kurz vor dem Einzug in die K.O.-Runde steht!

Außerdem zeigt #dedoc° den mehrfach ausgezeichneten Kurzfilm "Dear Pancreas" von Fariba Buchheim, Impressionen vom Heißluftballonflug der Diabetes-Aufklärungskampagne Blue Balloon Challenge ( www.blueballoonchallenge.org) und bringt wie jedes Jahr spannende Stimmen und Geschichten aus der deutschen Diabetes-Community zusammen. Dazu gibt es Neuigkeiten aus der Diabetes-Forschung, mit mehr Informationen in der heute erschienen Sonderveröffentlichung Diabetes von DIE ZEIT. "Für uns ist es ein Meilenstein, in der renommiertesten Wochenzeitung Deutschlands präsent zu sein und so die Stimmen der Diabetes-Community einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Diese Kooperation unterstreicht die Dringlichkeit, das Thema Diabetes noch stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken", so Bastian Hauck, Gründer von #dedoc°.

Der Weltdiabetestag wurde 1991 von IDF, WHO und UN ins Leben gerufen und findet jährlich am 14. November statt, dem Geburtstag von Sir Frederick Banting, der 1921 das lebenswichtige Hormon Insulin entdeckte. Der Virtuelle Weltdiabetestag von #dedoc° hat sich in den letzten Jahren als zentrale Plattform der deutschen Diabetes-Community im Diabetes-Monat November etabliert. International findet er in Zusammenarbeit mit der International Diabetes Federation bereits um 16 Uhr deutscher Zeit statt.

14.11.2024, 20:00 Uhr: LIVESTREAM auf www.weltdiabetestag.de

