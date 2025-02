Nutrinem GmbH

Starke Abwehrkräfte und gesunde Verdauung: Martina Leukert verrät, woraus die unterschätzte Kraft der Ballaststoffe besteht

Bild-Infos

Download

Neuwied (ots)

Verdauungsprobleme wie ständige Blähungen oder ein übermäßiges Völlegefühl sind für viele Menschen eine tägliche Belastung – und oft ein Zeichen für einen unerkannten Ballaststoffmangel. Wie also sollten Betroffene reagieren und mit welchen Mitteln lässt sich das Problem nachhaltig lösen?

Träger Darm, Verdauungsprobleme oder Blähungen: Nicht nur finden Betroffene nur selten eine echte Lösung für derartige Beschwerden – auch ihre Ärzte unterschätzen die Symptome viel zu oft. So greifen die üblichen Empfehlungen wie weniger Stress, gesündere Ernährung oder mehr Bewegung häufig zu kurz, denn die wohl am häufigsten übersehene Ursache ist der Ballaststoffmangel. Entsprechend leiden Betroffene oft jahrelang, ohne etwas gegen diesen Notstand in ihrem Körper zu unternehmen. Die Folgen sind gravierend: Ein Mangel an Ballaststoffen kann das Darmmikrobiom schädigen, die Nährstoffaufnahme stören und das Risiko für chronische Erkrankungen erhöhen. "Wird ein Mangel nicht rechtzeitig behandelt, nehmen die Beschwerden nahezu immer zu – und bringen im schlimmsten Fall weitere Erkrankungen mit sich", warnt Martina Leukert, Mitgründerin von Supplera.

"Nahrungsergänzungsmittel können eine ärztliche Behandlung zwar nicht ersetzen, doch sie bieten gerade in diesem Bereich eine effektive Möglichkeit, Beschwerden zu lindern, die im medizinischen Alltag oft wenig Beachtung finden", fügt sie hinzu. Ein in vielen Fällen bewährtes Beispiel dafür ist das Supplera Microbiom-A, welches das Darmmikrobiom stärkt und langfristig für mehr Wohlbefinden sorgt. Als Betroffene einer Schilddrüsenunterfunktion kennt auch Martina Leukert die Bedeutung gezielter Supplementierung aus eigener Erfahrung. Diese nutzt sie, um heute auch anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Nährstoffversorgung zu optimieren und so Beschwerden und Mangelsymptomen endlich den Kampf anzusagen. Warum Ballaststoffe dabei so wichtig sind und inwieweit Supplera die dringend benötigte Entlastung schafft, erfahren Sie hier.

Unverzichtbare Nährstoffe für eine optimale Darmgesundheit – was Sie über Ballaststoffe wissen müssen

Ballaststoffe sind komplexe Kohlenhydrate, die vom menschlichen Verdauungssystem nicht vollständig enzymatisch abgebaut werden können. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Darmgesundheit und beeinflussen metabolische Prozesse sowie die intestinale Mikrobiota signifikant. Grundsätzlich werden sie in lösliche und unlösliche Ballaststoffe unterteilt: Erstere binden Wasser und bilden viskose Gele, welche die Magenentleerung verlangsamen, die glykämische Kontrolle verbessern und zur Reduktion des LDL-Cholesterinspiegels beitragen. Im Gegensatz dazu erhöhen unlösliche Ballaststoffe das Stuhlvolumen, fördern die Peristaltik und reduzieren das Risiko für obstipationsbedingte Beschwerden.

"Obwohl eine ausgewogene Ernährung eine adäquate Zufuhr an Ballaststoffen gewährleisten kann, gibt es bestimmte physiologische und pathophysiologische Konstellationen, in denen eine Supplementation empfehlenswert ist. Insbesondere Personen mit dysbalancierter Ernährung oder gastrointestinalen Dysfunktionen profitieren von gezielt formulierten Ballaststoffpräparaten", erläutert Martina Leukert.

Supplera Microbiom-A Darmfreund: Bewährte Problemlösung durch Nahrungsergänzung

Mit Supplera Microbiom-A Darmfreund steht Betroffenen ein innovatives Nahrungsergänzungsmittel zur Verfügung, das auf wasserlöslich gemachte "partiell hydrolysierte" Guarbohnenfasern setzt. Die Wirkung dieses Präparats ist wissenschaftlich belegt und bietet durch seine Ballaststoffe zahlreiche Vorteile:

Gesundes Darmmilieu fördern: Das Produkt Mikrobiom-A Darmfreund hilft, das Gleichgewicht im Darm zu verbessern. Es dient als Nahrung für nützliche Darmbakterien, wodurch deren Wachstum unterstützt wird. So trägt es zu einer besseren Verdauung und allgemeinen Darmgesundheit bei. Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich belegt: Insgesamt 23 Studien bestätigen die positiven Effekte dieses Produkts auf das Mikrobiom. Bessere Aufnahme von Nährstoffen: Ein großer Vorteil von Ballaststoffpräparaten ist, dass sie die Aufnahme wichtiger Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium und Eisen verbessern. Studien zeigen, dass diese Nährstoffe durch Ballaststoffe effizienter vom Körper verwertet werden, was sich positiv auf die allgemeine Gesundheit auswirkt. Stärkung des Immunsystems: Ein gesunder Darm ist für das Immunsystem besonders wichtig, da rund 80 Prozent der Immunzellen dort angesiedelt sind. Eine stabile Darmflora und ein ausgeglichener pH-Wert schaffen also optimale Bedingungen für starke Abwehrkräfte. Ohne ausreichende Ballaststoffzufuhr kann es schwieriger sein, diesen optimalen Zustand zu erreichen. Geringeres Risiko für Darmkrebs: Untersuchungen zeigen zudem, dass eine ballaststoffreiche Ernährung nicht nur die Verdauung verbessert, sondern auch das Risiko für Darmkrebs verringern kann. Linderung von Verdauungsproblemen und Unverträglichkeiten: Darüber hinaus fördert ein gesunder Darm das Wachstum nützlicher Bakterien wie Laktobazillen und Bifidobakterien. Diese unterstützen eine reibungslose Verdauung und helfen, Beschwerden wie Blähungen, Verstopfung und Durchfall zu reduzieren. Ein ausgeglichener pH-Wert im Darm kann sogar Symptome einer Laktoseintoleranz lindern oder ganz beseitigen, da er das Wachstum der für die Laktoseverdauung notwendigen Bakterien begünstigt. Stabilisierung des Blutzuckerspiegels: Ballaststoffe helfen ferner dabei, den Blutzucker im Gleichgewicht zu halten. Sie regulieren den Insulin- und Glukosehaushalt, was nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit steigert, sondern auch das Risiko für Diabetes senken kann. Auch dieser Effekt wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen. Positiver Einfluss auf den Fettstoffwechsel: Zuletzt können Ballaststoffe nachweislich helfen, den Fettstoffwechsel zu regulieren. So unterstützen sie die Senkung erhöhter Cholesterin- und Triglyceridwerte. Eine ballaststoffreiche Ernährung kann damit das Risiko für Stoffwechselerkrankungen verringern und die allgemeine Gesundheit fördern.

Sie wollen sich endlich wieder vitaler und energiegeladener fühlen und Ihr Wohlbefinden dauerhaft steigern? Dann besuchen Sie jetzt den Shop von Supplera und informieren Sie sich über die vielfältigen Produkte!

Original-Content von: Nutrinem GmbH, übermittelt durch news aktuell