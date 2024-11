HCT Busvermietung

Fame Fighting geht in die nächste Runde - HCT Busvermietung unterstützt das Event der Superlative zum zweiten Mal

Hamburg (ots)

Der Countdown läuft:

Am 09.11.2024 messen Schauspieler, Reality TV-Sternchen und Influencer beim zweiten Fame Fighting, ihre Kräfte - auch dieses Mal findet die Großveranstaltung im Bonner Maritim-Hotel statt.

Nach dem überragenden Erfolg im letzten Jahr, war es nur eine Frage der Zeit, bis Veranstalter Eugen Lopez erneut zahlreiche Promis zum Fame Fighting in den Boxring bittet.

Unterstützt wird Lopez erneut von dem Hamburger Unternehmen HCT Busvermietung, welches sowohl als einer der Hauptsponsoren als auch als Fahrdienst fungiert. Das Live-Event wird von Publikum und Organisatoren gleichermaßen mit Hochspannung erwartet.

"Wir freuen uns riesig darüber, dass diese Veranstaltung bei den Zuschauern so eine Begeisterung auslöst", so Lopez. "Es ist wohl die Mischung aus Unterhaltung und sportlichem Wettkampf, die Fame Fighting so anziehend macht."

Auch Nora Gonzalo, Geschäftsführerin des Unternehmens HCT Busvermietung sieht dem Ganzen mit Spannung entgegen. "Schon im Mai diesen Jahres, waren wir als Sponsor mit unserem exklusiven Bus vor Ort um die Kämpfer, bei dem Vorentscheid "Challenger" bis vor die Tore der Halle in Mönchengladbach zu begleiten. Die Atmosphäre rund um die Kämpfe war gigantisch. ", erklärt die 38-Jährige. "Wir freuen uns deshalb sehr, im November wieder am Start zu sein."

Gonzalos Unternehmen gilt als Experte für Veranstaltungslogistik und garantiert zuverlässige und bequeme Transportlösungen. Dabei spielt die Größe der Veranstaltung für Nora Gonzalo und ihr Team keine Rolle.

HCT Busvermietung bietet für Events aller Größenordnungen sowohl bundesweit als auch international die perfekte Lösung an. Es überrascht also nicht, dass sich Fame Fighting-Organisator Lopez ausgerechnet für HCT Busvermietung entschieden hat, um die Promis zum Ring zu chauffieren.

"Nora und ihr Team haben so viel Erfahrung auf dem Gebiet der Veranstaltungslogistik, dass es für mich als Veranstalter beruhigend ist, dass Sie vor Ort die Transportorganisation rund um die Kämpfer übernehmen", so Lopez.

Unter anderem werden am 09.11.2024 Walentina Doronina ("Sommerhaus der Stars"), Aleks Petrovic ("Temptation Island VIP", "Sommerhaus der Stars") und Diogo Sangre ("Temptation Island") in den Ring steigen.

Veranstalter Eugen Lopez und Sponsorin Nora Gonzalo erwarten auch dieses Mal große Resonanz des Publikums. Und alles spricht dafür, dass sich ihre Hoffnung bewahrheitet, denn die Tickets waren in kürzester Zeit ausverkauft.

