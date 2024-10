Besmile

Besmile kündigt eine Spende von 1 Million RMB an, um die Entwicklung des zahnärztlichen Dienstes des Shanghai 9th People's Hospital zu unterstützen

Shanghai (ots/PRNewswire)

Anbieter von zahnmedizinischen Dienstleistungen Besmile gibt stolz eine Spende von 1 Million RMB an das Shanghai 9th People's Hospital bekannt und unterstreicht damit sein Engagement für die Verbesserung der zahnmedizinischen Dienstleistungen in der Branche. Der Fonds wird dazu beitragen, die medizinischen Einrichtungen zu verbessern, um ein besseres Umfeld für die Patienten zu schaffen, und gleichzeitig die akademische Forschung und die Behandlung seltener Krankheiten unterstützen.

Am 22. Oktober veranstaltete die Chengdu Besmile Medical Technology Co., Ltd. eine Spendenzeremonie im Shanghai Ninth People's Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine.

An der Zeremonie nahmen hohe Beamte des Krankenhauses teil. Wu Zhengyi, der stellvertretende Sekretär des Parteikomitees und Vizepräsident der Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, bedankte sich herzlich für die großzügige Spende von Besmile. Er sagte, dass diese Spende dazu beitragen wird, die Qualität der Diagnose- und Behandlungsdienste, insbesondere für zahnlose Patienten, zu verbessern.

Yan Xinzhang, Gründer und CEO von Besmile, hob die Mission des Unternehmens hervor, die oralmedizinische Industrie durch Innovation und außergewöhnlichen Service anzuführen. Er bekräftigte das kontinuierliche Engagement von Besmile für soziale Verantwortung. Gleichzeitig zielt dieser strategische Ansatz auch darauf ab, den Prozess der klinischen Anwendung und der Produktentwicklung zu beschleunigen.

Ein wichtiger Höhepunkt der Veranstaltung war die Einführung des "Smile Dental Care Fund". Die Spende von in Höhe von 1 Million RMB ist ein entscheidender Schritt in den Bemühungen von Besmile , das Wachstum des oralmedizinischen Sektors zu fördern. Der Fonds wird die Aufrüstung der Hardware unterstützen, um ein besseres Umfeld für die Patienten zu schaffen, und gleichzeitig die Entwicklung von Talenten und akademischen Initiativen, einschließlich Stipendien, Berufsausbildung und akademischem Austausch, fördern.

Besonders hervorzuheben ist, dass sich der Fonds auf die Unterstützung von Patienten mit genetisch bedingten und seltenen Krankheiten konzentriert und sicherstellt, dass sie die notwendige medizinische Unterstützung erhalten, um die finanzielle Belastung zu verringern und Zugang zu hochwertigen oralen Gesundheitsdiensten zu erhalten. Sowohl Besmile als auch das Krankenhaus haben die Vision, die medizinischen Servicestandards zu verbessern, indem sie außergewöhnliche, effiziente und zugängliche Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten anbieten und den "Smile Dental Care Fund" als Richtschnur für Patienten und aufstrebende Fachleute gleichermaßen positionieren.

Über das Unternehmen

Besmile ist ein engagierter Hersteller von dentalen CAD/CAM-Materialien, Geräten und Implantatsystemen sowie ein umfassender Anbieter von digitalen Dentallösungen. Das Unternehmen strebt eine Zusammenarbeit mit medizinischen Einrichtungen an, um die robuste Entwicklung der oralmedizinischen Industrie zu fördern.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2539507/image_5031866_35044222.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/besmile-kundigt-eine-spende-von-1-million-rmb-an-um-die-entwicklung-des-zahnarztlichen-dienstes-des-shanghai-9th-peoples-hospital-zu-unterstutzen-302286802.html

Original-Content von: Besmile, übermittelt durch news aktuell