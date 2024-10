Vici Energy

Vici Energy tritt dem Global Compact der Vereinten Nationen bei

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Anlässlich des Weltenergietages freut sich Vici Energy bekannt zu geben, dass das Unternehmen Mitglied des United Nations Global Compact (UNGC) und des UN Global Compact Network UAE geworden ist, einer freiwilligen Führungsplattform für die Entwicklung, Umsetzung und Offenlegung verantwortungsvoller Geschäftspraktiken.

Mit dieser Ankündigung schließt sich Vici Energy der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative für Unternehmen an, an der mehr als 20 000 Unternehmen und 3 800 nicht-gewerbliche Teilnehmer in über 160 Ländern und mehr als 70 lokalen Netzwerken beteiligt sind, die sich alle dazu verpflichtet haben, durch verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln eine bessere Welt zu schaffen.

Im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit mit dem Global Compact der Vereinten Nationen wird Vici Energy einen jährlichen Fortschrittsbericht (Communication on Progress, COP) erstellen, in dem die Fortschritte des Unternehmens bei der Unterstützung und Einhaltung der zehn Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung dargelegt werden.

Die Teilnahme an der Initiative unterstreicht auch das Engagement von Vici Energy, die Energiewende durch Investitionen in erneuerbare Energien und innovative Technologien voranzutreiben, um die Emissionen in der gesamten Lieferkette der Öl- und Gasindustrie zu senken. Durch diese Bemühungen will Vici Energy seinen ökologischen Fußabdruck erheblich verringern und gleichzeitig die weltweit steigende Nachfrage nach Energieressourcen decken.

Die Energiebranche spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft unseres Planeten, und Vici Energy ist bestrebt, Fortschritt und Wohlstand in den Gemeinden, die es beliefert, zu fördern und gleichzeitig die Umwelt für eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu erhalten.

Informationen zu Vici Energy

Vici Energy ist ein privates, integriertes Energieunternehmen, das sich der Erkundung, Entwicklung und Bereitstellung erneuerbarer und konventioneller Energiequellen verschrieben hat. Unser Ziel ist einfach: zuverlässige, hochwertige und erschwingliche Energie anzubieten. Wir konzentrieren uns auf aufstrebende Märkte und nutzen unser lokales Know-how, um das Wirtschaftswachstum voranzutreiben und greifbare Werte für unsere Geschäftspartner und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, zu schaffen.

Vici Energy ist Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen und des UN Global Compact Network UAE und hält sich an deren prinzipienbasierten Ansatz für verantwortungsvolles Wirtschaften.

