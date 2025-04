Arthur D. Little

Arthur D. Little CEO Insights Report: Globale CEOS stellen sich entschlossen auf geopolitische und technologische Veränderungen ein

CEOs führender Unternehmen weltweit blicken trotz anhaltend volatiler Märkte zunehmend optimistisch in die Zukunft. 75 % der Befragten gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft in den kommenden drei bis fünf Jahren wachsen wird - vor zwei Jahren lag dieser Wert noch bei lediglich 22 %. Für die unternehmerische Initiative setzen sie auf Investments in neue Produkte, Märkte sowie Technologien, vor allem KI. Dies zeigt der jährliche Arthur D. Little (ADL) CEO Insights Report, der die Ergebnisse einer Umfrage unter globalen CEOs aufzeigt und mit Handlungsempfehlungen von ADL kombiniert.

Der Glaube an ein mittelfristiges globales Wirtschaftswachstum ist insbesondere in den Vereinigten Staaten (+15 % gegenüber 2024) und in Europa (+11 %) stark ausgeprägt. Gleichzeitig rechnen CEOs weltweit mit einem Wachstum, das mindestens auf Marktniveau liegt. 68 % der Befragten planen ihre Investitionen in Wachstumsstrategien auszubauen. Darüber hinaus erwarten 69 % eine erneute staatliche Intervention zur Unterstützung des künftigen Wachstums.

Künstliche Intelligenz findet immer mehr Einsatz im Alltag und trägt bereits messbar zur Steigerung der Produktivität bei. Gleichzeitig sind sich sich die CEOs bewusst, dass weiteres Handeln erforderlich ist: Nur 29 % verfügen heute über eine ganzheitliche, eingebettete KI-Strategie. Damit setzt die Mehrheit KI bislang auch noch nicht dort gezielt ein, wo die größten Hebel für Wachstum zu erwarten sind: bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und der nachhaltigen Erhöhung der Produktivität. Hier ist also weiteres Potenzial zu erwarten.

Environmental, Social und Governance ESG haben sich zu einem integralen Bestandteil unternehmerischer Strategien und Betriebsmodelle entwickelt. 88 % der CEOs messen ESG-Initiativen mittlerweile die gleiche Priorität bei wie anderen geschäftskritischen Vorhaben. Entsprechende Projekte werden nicht nur unter Nachhaltigkeitsaspekten, sondern zunehmend auch nach wirtschaftlichen Kriterien bewertet - ein deutlicher Ausdruck des globalen Wandels in der Wahrnehmung von ESG-Themen, sowohl aufseiten der Regierungen als auch der Verbraucher.

Francesco Marsella, Managing Partner und Global Leader der Growth and Transformation Practices bei Arthur D. Little, kommentiert: "Die dritte Ausgabe unserer globalen Studie zeigt, dass die CEOs auf das Unerwartete vorbereitet sind und Veränderung weniger als Risiko, sondern als Chance betrachten. Sie sehen sich in der Lage, um nicht nur mit geopolitischen und technologischen Unwägbarkeiten umzugehen, sondern in diesem Umfeld auch zu wachsen und erfolgreich zu sein.

Ralf Baron, Partner der Growth Practice bei Arthur D. Little, kommentiert: "Die letzten Jahre haben eine neue Generation von Führungspersönlichkeiten hervorgebracht: CEOs, die Wandel nicht nur akzeptieren, sondern aktiv gestalten. Sie verfolgen ambitionierte unternehmerische Ziele und beweisen zugleich hohe Anpassungsfähigkeit in einem dynamischen Umfeld."

Für die Arthur D. Little 2025 CEO Insights Studie wurden 309 globale CEOs aus den wichtigsten Branchen und Regionen befragt, die Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar leiten.

Den vollständigen Report finden Sie hier zum Download: CEO Insights Report 2025

