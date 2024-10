von Löwenstein GmbH

Rico G. von Löwenstein: So kann jeder zum nebenberuflichen Trader werden

Viele Menschen träumen davon, finanziell unabhängig zu sein - keine Sorgen mehr um Rechnungen, kein ewiges Warten auf den nächsten Gehaltsscheck. Doch der Weg dorthin scheint oft unsicher und riskant. Trading wird oft als Chance gesehen, in kurzer Zeit hohe Renditen zu erzielen, doch viele Einsteiger scheitern an fehlendem Wissen und unrealistischen Erwartungen. Um diese Hürden zu überwinden und Anfängern eine klare Abkürzung zu bieten, bietet Rico G. von Löwenstein ein Trading-Coaching an, das solides Marktverständnis und bewährte, risikoarme Strategien vermittelt. So können Interessierte von Anfang an Fehler vermeiden und schneller ihre finanziellen Ziele erreichen. Hier erfahren Sie, für wen sich das Coaching eignet, wie es aufgebaut ist und warum der Start ins Trading auch mit einem geringen Kapitaleinsatz gelingt.

Der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit wird immer größer: Viele Menschen überlegen in diesem Zusammenhang, ins Trading einzusteigen - schließlich bietet dieses nicht nur zeitliche und örtliche Flexibilität, sondern auch die Aussicht auf hohe Gewinne. Doch die Angst vor hohen Verlustrisiken und die Frage, ob man überhaupt genug Startkapital hat, hält viele davon ab. Hinzu kommt oft die Sorge, dass sich Trading nicht mit einem stressigen Job und Familienleben vereinbaren lässt. "Es ist gut, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen, denn wer einfach ins Blaue hinein mit dem Trading beginnt, wird sicherlich bald wieder aufgeben müssen", sagt Rico G. von Löwenstein, Geschäftsführer der von Löwenstein GmbH. "Doch wer mit einem klaren Plan und solidem Wissen an den Markt geht, kann nachhaltig Erfolg haben - auch ohne große Summen zu riskieren. Trading ist der Weg zu finanzieller Freiheit, der Tradern und ihren Familien eine neue Sicherheit geben kann."

"Trading ist kein Hexenwerk und auch nicht nur die Spielwiese der Großinvestoren. Mit der richtigen Ausbildung und einem klaren Plan kann es jedem gelingen, seine Ziele zu erreichen", fügt der Trading-Experte hinzu. "Es geht nicht nur darum, schnelle Gewinne zu machen, sondern um langfristigen, stabilen Erfolg." Rico G. von Löwenstein ist seit mehr als zwölf Jahren als Trader aktiv. Er kennt die Frustration von Rückschlägen und die Unsicherheit, die viele Einsteiger spüren, daher aus eigener Erfahrung: Auch er begann als Kleinanleger und konnte sich nach einigen Rückschlägen dauerhaft am Trading-Markt etablieren. Seine Rückschläge haben ihm gezeigt, worauf es wirklich ankommt - diese Erkenntnisse teilt er nun in seinem Coaching. Sein Fokus liegt dabei auf einer individuellen Betreuung, die auf die persönlichen Bedürfnisse und Ziele der Teilnehmer zugeschnitten ist. Er versteht sich als Mentor, der seine Teilnehmer Schritt für Schritt begleitet, bis sie selbstständig und sicher handeln können.

Was macht das Coaching von Rico G. von Löwenstein einzigartig?

Das Trading-Coaching besteht aus einem Videokurs, der in verschiedene Module gegliedert ist, und regelmäßigen Live-Calls, bei denen der Teilnehmer den Inhalt nach seinen Bedürfnissen bestimmt. Flexibilität steht im Zentrum dieses Programms: So kann jeder Teilnehmer die Inhalte in seinem eigenen Tempo durcharbeiten. Das Coaching richtet sich besonders an Menschen, die wenig Zeit haben, aber trotzdem etwas für ihre finanzielle Zukunft tun wollen. Egal, ob sie nur einmal am Tag oder in der Woche die Märkte beobachten möchten - das Coaching passt sich ihrem Alltag an. Es geht um technische Aspekte, um Marktanalysen und die Frage, wie sie bewährte, risikoarme Strategien sicher anwenden, um Gewinne zu erzielen.

Typische Schmerzpunkte wie Zeitmangel oder Angst vor großen Verlusten werden im Coaching direkt adressiert: Die Teilnehmer lernen, wie sie auch mit wenigen Minuten am Tag erfolgreich handeln und ihr Risiko minimieren können. Statt sich von der Angst lähmen zu lassen, erhalten sie einen klaren Plan und die nötigen Tools, um Schritt für Schritt finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen.

Rico G. von Löwenstein sieht sich als engagierten Mentor, der seine Teilnehmer nicht nur während des Coachings begleitet, sondern auch danach für Fragen zur Verfügung steht. So entstehen enge Beziehungen und eine unterstützende Community, in der sich die Teilnehmer gegenseitig helfen und von den Erfahrungen anderer profitieren können. Diese Gemeinschaft ist besonders wertvoll für diejenigen, die sich oft isoliert fühlen, wenn sie ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen.

Wer sich für das Trading-Coaching interessieren sollte

"Entscheidend für unser Coaching ist, dass wir praktisches Wissen vermitteln, das unseren Teilnehmern Sicherheit gibt - Wissen, das sich über viele Jahre am Markt bewährt hat", erklärt Rico G. von Löwenstein. "Unser Coaching richtet sich vor allem an jene, die im Alltag wenig Zeit haben, aber trotzdem eine neue Einkommensquelle erschließen wollen. Ich habe selbst vor zwölf Jahren im Kleinen begonnen und kenne die Ängste und Zweifel, die viele beim Start ins Trading haben. Mit unserem Coaching bieten wir eine Abkürzung, damit unsere Teilnehmer nicht jeden Fehler selbst machen müssen." Die Teilnehmer des Coachings sind meist Angestellte und Arbeiter, die bisher wenig oder keine Erfahrung im Trading, insbesondere im Währungstrading, haben. Es sind Männer und Frauen, die das Ziel verfolgen, sich eine unabhängige Einkommensquelle aufzubauen, ohne dabei ihr gesamtes Erspartes zu riskieren. Dabei steht ihnen allerdings - durch ihren aktuellen Alltag - nicht unbegrenzt Zeit zur Verfügung. Das Coaching zeigt, wie sie ihre Trading-Aktivitäten effizient mit Job und Familie verbinden können, ohne unrealistische Versprechungen. Rico G. von Löwenstein zeigt seinen Teilnehmern mit seinem Coaching, wie sie ihre finanzielle Unabhängigkeit jenseits von altgedienten Rentenprodukten oder sporadischen Aktienkäufen erreichen.

Was ist mit dem Kapital?

Rico G. von Löwenstein weiß aus eigener Erfahrung, dass ein Trader kein Vermögen benötigt, um nebenberuflich ins Trading einzusteigen. Mit bereits 1.000 Euro Startkapital können die meisten seiner Teilnehmer erfolgreich starten. Der Großteil sucht nicht nach den sofortigen, großen Renditen, sondern nach einem zusätzlichen Einkommen von ein paar hundert Euro im Monat oder einem stetigen Vermögensaufbau. Wer jedoch größere Ziele hat, kann auch lernen, wie hohe Kapitalsummen sicher eingesetzt werden können. Dazu zeigt Rico G. von Löwenstein beispielsweise in seinem Coaching, wie Fremdkapitalkonten im sechsstelligen Bereich effektiv genutzt werden können, um noch größere Gewinne zu erzielen - auch ohne hohes Eigenkapital. "Es ist wichtig, mit realistischen Erwartungen an den Markt zu gehen", betont der Forex-Trader. "Wir werden nicht jeden Monat 10 bis 15 Prozent machen, aber langfristig bauen wir enorme Gewinne auf."

Wie kam Rico G. von Löwenstein zum Trading?

Rico G. von Löwenstein, ursprünglich Kaufmann im Groß- und Außenhandel in einem etablierten Konzern, entschied sich nach seinem Wehrdienst für eine Offizierslaufbahn und lernte dabei Disziplin und Strukturen kennen - Fähigkeiten, die ihm auch heute noch im Trading helfen. Als er später mit den finanziellen Belastungen einer Familie und eines Hausbaus konfrontiert wurde, suchte er nach einem zusätzlichen Einkommen und fand dies im Trading. Nach einer Reihe von Rückschlägen setzte er sich am Markt durch, weil er sich ständig weiterbildete und nie aufgab. Als Freunde und Bekannte ihn fragten, wie man erfolgreich tradet, entdeckte er seine Freude daran, anderen sein Wissen und damit Erfolg zu vermitteln - das war der Beginn seines Coaching-Programms. "Ich weiß, dass es viele schlechte Coachings gibt, die viel Geld kosten und wenig bringen", erklärt Rico. G. von Löwenstein. "Das ist der Grund, warum ich ein Programm entwickelt habe, das echten Mehrwert bietet - und weil ich mein Geld mit Trading und nicht mit Coaching verdiene, kann ich sicherstellen, dass meine Teilnehmer den größten Nutzen daraus ziehen."

Bereit für den eigenen Erfolg? Sie möchten als Trader durchstarten und suchen nach einem soliden Coaching, das Ihnen den Einstieg einfach macht? Nutzen Sie jetzt die Chance auf ein kostenloses Erstgespräch und erfahren Sie, wie Sie mit einem klaren Plan und nur wenigen Stunden pro Woche Ihre ersten erfolgreichen Trades setzen können. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit Rico G. von Löwenstein und starten Sie in Ihre Trading-Zukunft!

