Finest People GmbH: Wie Performance-Marketing den Fachkräftemangel in Deutschland bekämpfen kann

Fachkräftemangel und Kundenbindung - zwei zentrale Herausforderungen, die mittelständische Dienstleister heute meistern müssen. Statt isolierter Ansätze verspricht dabei lediglich eine innovative Lösung die nötigen Synergien: Performance-Marketing als doppelte Erfolgsstrategie. Doch was hat es damit auf sich und wie können Unternehmen ihre Probleme damit nachhaltig lösen?

Die meisten mittelständischen Dienstleistungsunternehmen kämpfen mittlerweile an zwei Fronten ums Überleben: Während es einerseits an qualifiziertem Personal fehlt, das langfristig zum Unternehmen passt, wird andererseits die Kundenbindung durch fehlende oder veraltete Marketingstrategien geschwächt. Besonders die Suche nach Fachkräften gestaltet sich dabei nach wie vor äußerst schwierig, da der Markt hart umkämpft ist und viele Unternehmen kaum aus der Masse herausstechen. Hinzu kommt, dass eine veraltete digitale Präsenz potenzielle Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen abschreckt. "Unternehmen, die ihre Selbstdarstellung vernachlässigen, laufen Gefahr, im Wettbewerb schlichtweg übersehen zu werden. Ohne klare Werte und einen modernen Auftritt bleiben sie demnach nicht nur hinter ihren Möglichkeiten zurück, sondern riskieren langfristige Schäden für ihre Marktposition", warnt Marcel Lellig, Geschäftsführer der Finest People GmbH.

"Es ist beinahe erschreckend, wie oft der Synergieeffekt zwischen Kunden- und Mitarbeitergewinnung noch immer übersehen wird. Umso mehr ist es an der Zeit, eine doppelte Botschaft zu senden: Zeigen Sie, wer Sie sind - sowohl Ihren Kunden als auch Ihren Bewerbern", fügt Jasmin Roth hinzu. Gemeinsam führen die beiden Marketing-Experten die Performance-Marketing-Agentur Finest People GmbH, um Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Herausforderung gezielt zu bewältigen. Basierend auf jahrelanger Erfahrung und einem tiefen Verständnis der Synergie zwischen Kunden- und Mitarbeitergewinnung bieten die Experten maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Webdesign, Social Media und automatisierte Funnels, die speziell auf die Bedürfnisse mittelständischer Dienstleister zugeschnitten sind. Welche Probleme aktuell im Besonderen zu lösen sind und wie das mithilfe einer integrierten Performance-Marketing-Strategie gelingt, erfahren Sie hier.

Probleme und Ängste im deutschen Mittelstand - und die richtigen Lösungsansätze dafür

Um zielführende Lösungen zu realisieren, gilt es zunächst, die tatsächlichen Herausforderungen mittelständischer Dienstleistungsunternehmen zu verstehen. Besonders hervorzuheben ist dabei der immer intensivere Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte: Bewerber haben heute oft die freie Auswahl zwischen mehreren attraktiven Arbeitgebern. Viele Unternehmen bleiben daher schlicht unbemerkt, weil sie sich nicht ausreichend von der Konkurrenz abheben können. Dieses Problem wird durch die zunehmende Austauschbarkeit vieler Unternehmen weiter verstärkt - sowohl in ihrer Selbstdarstellung als auch in ihrem Angebot.

Kein Wunder also, dass auch die Unsicherheit unter den Geschäftsführern wächst: Was können sie tun, um sich von anderen abzuheben? Wie schaffen sie es, potenzielle Mitarbeiter und Kunden gleichzeitig zu erreichen, ohne ihre ohnehin begrenzten Ressourcen zu überfordern? Zusätzlich wird oft übersehen, dass die Selbstdarstellung eines Unternehmens nicht nur nach außen, sondern auch nach innen wirken muss. Umso wichtiger ist es, Unternehmenswerte klar zu definieren und den Arbeitsalltag authentisch darzustellen. "In der Praxis wird diese Chance allerdings viel zu wenig genutzt. In der Folge wirken Dienstleister sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter wenig ansprechend", erklärt Marcel Lellig von der Finest People GmbH.

Auch veraltete oder schlecht gestaltete Webseiten sind ein Problem, das viele Dienstleister betrifft. Dabei ist ein professioneller und moderner Internetauftritt in einer digitalen Welt, in der nahezu jede Entscheidung mit einer Google-Suche beginnt, unerlässlich. Doch allzu häufig nutzen Unternehmen ihre Webseite lediglich als statische Visitenkarte, ohne deren volles Potenzial auszuschöpfen. Wer mit einer unübersichtlichen Navigation, veralteten Design und unzureichenden Informationen aufwartet, vermittelt sowohl potenziellen Kunden als auch möglichen Bewerbern das Gefühl, das Unternehmen sei nicht mehr "up to date".

Hinzu kommt, dass viele mittelständische Unternehmen glauben, sie könnten gegen die großen Player ihrer Branche ohnehin nicht bestehen. Große Konzerne mit erheblichen Budgets für Marketing und Rekrutierung scheinen die kleineren Unternehmen in den Schatten zu stellen. Doch genau hier liegt ein ungenutzter Vorteil: So können mittelständische Betriebe durch ihre Nähe zu Kunden und Mitarbeitern sowie ihre Flexibilität punkten. Während große Unternehmen oft standardisierte Prozesse und anonyme Strukturen bieten, haben kleine und mittlere Unternehmen nämlich die Möglichkeit, persönliche und individuelle Lösungen zu präsentieren.

"Um diesen Herausforderungen zu begegnen, braucht es eine integrierte Performance-Marketing-Strategie, die sowohl Kunden als auch Arbeitnehmer anspricht", erläutert Jasmin Roth. Eine starke regionale Präsenz, kombiniert mit einer klaren Kommunikation der Unternehmenswerte, kann die Wahrnehmung der Zielgruppen grundlegend verändern. Social Media bietet hier eine ideale Plattform, um sowohl potenzielle Bewerber als auch Kunden direkt abzuholen und sie mit authentischen Inhalten zu überzeugen. Gleichzeitig verbessert eine gut gestaltete Webseite, welche die einzigartigen Werte und die individuelle Arbeitskultur des Unternehmens hervorhebt, den entscheidenden ersten Eindruck enorm.

Ein Auftritt, der neben Kunden auch mögliche Bewerber anzieht: Wie die Finest People GmbH dem Fachkräftemangel den Kampf ansagt

Um in ihrem weiterhin hart umkämpften Markt zu bestehen, brauchen mittelständische Dienstleister also eine klare Strategie, die sowohl Kunden als auch potenzielle Mitarbeiter anspricht. Absolut entscheidend sind hierbei Authentizität und Nähe - Eigenschaften, die speziell große Unternehmen oft nicht in gleicher Weise bieten können, und damit ein Vorteil, der genutzt werden will. Die Finest People GmbH hat sich darauf spezialisiert, diesen Ansatz in die Tat umzusetzen und mittelständische Unternehmen auf diese Weise dabei zu unterstützen, sich nachhaltig und zukunftssicher zu positionieren.

"Ein wesentlicher Baustein unserer Strategie ist die Webseite: Sie ist das digitale Aushängeschild eines jeden Unternehmens und spielt eine zentrale Rolle bei der ersten Kontaktaufnahme", erläutert Marcel Lellig. Eine moderne und ansprechende Webseite zeigt nicht nur die Dienstleistungen eines Unternehmens, sondern vermittelt auch dessen Werte und Kultur. So bietet sie potenziellen Kunden und Bewerbern einen Einblick in den Arbeitsalltag und hebt die Einzigartigkeit des Unternehmens hervor. Besucher merken sofort, ob sie es mit einem Unternehmen zu tun haben, das professionell und zukunftsorientiert arbeitet - oder ob es sich lediglich auf durchschnittliche Lösungen beschränkt.

Doch damit nicht genug: Die Finest People GmbH geht noch einen Schritt weiter und integriert automatisierte Funnels in den digitalen Auftritt ihrer Kunden. Diese führen Interessenten, seien es potenzielle Kunden oder Bewerber, gezielt durch den gesamten Prozess - vom ersten Kontakt bis zur finalen Entscheidung. Auf diese Weise sind Unternehmen bei geringstmöglichem Aufwand plötzlich dazu in der Lage, nicht nur die nötige Aufmerksamkeit zu erzeugen, sondern auch konkrete Anfragen zu generieren und echte Ergebnisse zu erzielen. Diese Systeme sind damit nicht nur effizient, sondern vor allem zeitsparend: Sie reduzieren den Verwaltungsaufwand erheblich und lassen den Unternehmen mehr Zeit für ihr eigentliches Kerngeschäft.

"Neben der Webseite sind Social Media sowie eine gewisse Präsenz vor Ort zweifellos weitere entscheidende Faktoren", erklärt Jasmin Roth. Demnach ermöglichen es der gezielte Auftritt auf den richtigen Plattformen und die Nutzung regionaler Anzeigenkampagnen, genau die Menschen anzusprechen, die zum Unternehmen passen. Dabei setzt die Finest People GmbH auf authentische Inhalte: Geschichten aus dem Arbeitsalltag, echte Erfolge und die Vorstellung des Teams schaffen Vertrauen und machen das Unternehmen greifbar. Besonders in der eigenen Region kann diese Nähe ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Schließlich unterstützen Menschen gerne lokale Unternehmen - vorausgesetzt, sie präsentieren sich als vertrauenswürdig und sympathisch. "Das ist ein absoluter Heimvorteil, den wir selbstverständlich nicht verschenken wollen", so Marcel Lellig.

Die Kombination aus einer starken digitalen Präsenz, automatisierten Prozessen und Social-Media-Kampagnen, die das Persönliche hervorheben, macht somit den Unterschied. Unternehmen, die diesen Ansatz verfolgen, schaffen es nicht nur, neue Kunden zu gewinnen, sondern auch die richtigen Mitarbeiter langfristig an sich zu binden. Dabei zeigt sich in der Praxis immer wieder, dass Größe kein entscheidender Faktor ist. Vielmehr kommt es darauf an, flexibel, authentisch und nahbar zu sein. "Mal Hand aufs Herz: Fachkräfte wollen nicht nur irgendeinen Job, sie wollen Teil von etwas Echtem sein - ein durchdachter Außenauftritt ist daher die ideale Antwort auf den Fachkräftemangel und wirkt sich ganz nebenbei auch noch positiv auf die Kundenakquise aus", betont Jasmin Roth abschließend.

