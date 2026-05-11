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Auf Kurs: conet schließt Geschäftsjahr mit zweistelligem Umsatzwachstum bei stabiler Ergebnismarge ab

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Bonn (ots)

Starkes Wachstum in angespanntem wirtschaftlichem Umfeld bestätigt | Investitionen in Partnernetzwerk, Fachkräfte und Schlüsseltechnologien | Fokussierung und Transformation auf bestimmende Marktthemen

Mit dem zum 31. März beendeten Geschäftsjahr 2026 verbucht conet auf seinem Wachstumskurs weitere starke Fortschritte: 344 Millionen Euro Gesamtumsatz entsprechen einem Umsatzwachstum um mehr als 11 Prozent. Damit wächst das Bonner IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen bei einer stabilen Ergebnismarge fast dreimal so schnell wie der durch den Branchenverband Bitkom für 2025 ermittelte ITK-Marktschnitt von 3,9 Prozent.Für das bereits vielversprechend gestartete, laufende Geschäftsjahr plant der IT-Full-Service-Dienstleister zusätzliche Investitionen von rund 15 Millionen Euro in Schlüsseltechnologien, Vertrieb, den gezielten Ausbau des Partnernetzwerks sowie die Weiterentwicklung des eigenen Fachpersonals und verstärktes Fachkräfte-Recruiting. Auch potenzielle Firmenakquisitionen bleiben als Option für substanzielles anorganisches Wachstum im Blick.

Wachstumsprogramm HORIZON28 auf Kurs

Die vorgelegten Ergebnisse belegen die Wirkung der mit dem Strategieprogramm HORIZON28 konsequent verfolgten Transformation. Die Bündelung der deutschen Tochterunternehmen in der conet Deutschland GmbH, ein modernes Rebranding, fokussierte Leistungsfelder und effizientere Zusammenarbeit schaffen einen soliden strukturellen Rahmen für weiteres Wachstum.

Mit der Konzentration auf die Kernmärkte Digitale Verteidigung, öffentliche Verwaltung und Automotive setzt conet auf zusätzliche Stabilität; selbst im aktuell schwierigen Automobil-Umfeld wurden deutliche Umsatzsteigerungen erreicht. Gleichzeitig adressiert conet mit Manufacturing, Energy & Utilities sowie Finance & Insurance gezielt oftmals stark regulierte Wachstumsmärkte mit hohem Beratungsbedarf etwa in Bezug auf gesetzliche Vorgaben wie KRITIS-Dachgesetz und NIS-2.

Etablierte Partnerschaften mit Marktführern wie AWS, Google, Microsoft, SAP und Plattformanbietern wie Salesforce und ServiceNow ebenso wie der intensivierte Ausbau des Partnernetzwerks um Cloud-Anbieter wie Delos Cloud und STACKIT sichern eine breite Kompetenzbasis, um Kunden technologie-offen und ergebnisorientiert in ihrer digitalen Transformation zu begleiten.

Treiber der digitalen Zukunft: Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität

Der IT-Markt bleibt dynamisch und herausfordernd: Angesichts weltpolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten, steigendem Kostendruck und rasantem technologischen Wandel benötigen Unternehmen und öffentliche Auftraggeber mehr denn je vertrauenswürdige und kompetente Digitalisierungspartner, die eine sichere und wertschöpfende digitale Zukunft möglich machen.

Für das laufende Geschäftsjahr prägen zwei Themen weiterhin die Agenda: Künstliche Intelligenz verändert alles. Digitale Souveränität wird für Europa unverzichtbar. conet richtet sich konsequent auf die Entwicklung zukunftsweisender KI-Lösungen aus, indem das Unternehmen eigene Arbeitsweisen und Prozesse auf den verstärkten Einsatz von KI optimiert und die Transformation seiner Kunden mit passenden Angeboten unterstützt. Mit der Plattform sovira.ai etwa schafft conet die Grundlage für den kontrollierten und datensouveränen Einsatz von KI in sensiblen Umgebungen. Als europäisches Unternehmen erbringt conet seine Leistungen vollständig innerhalb der EU und berät Kunden lösungsorientiert zu organisatorischen, prozessualen und rechtlichen Rahmenbedingungen digitaler Souveränität.

Fortgesetztes Wachstum, erwiesene Expertise, gezielte Investitionen

"In einem angespannten Marktumfeld haben wir starke Ergebnisse deutlich über Marktniveau erzielt. Gleichzeitig konnten wir unsere umfassende interne Transformation erfolgreich in die Umsetzung bringen.", sagt conet-CEO Martin Wibbe. "Unsere Marktorientierung ist geschärft - aber nicht neu. In unseren Zielmärkten und Fokusleistungen bauen wir auf erfolgreichen Projekten, Ende-zu-Ende-Prozesswissen und Kunden-Know-how aus fast 40 Jahren Digitalisierungsexpertise auf. Das versetzt uns in eine hervorragende Position, conet entlang unseres Strategieprogramms HORIZON28 weiter als erfahrener und zugleich innovativer Partner der Wahl unserer Kunden zu entwickeln. Mit Lösungen, die heute funktionieren und morgen Bestand haben."

"Unser stabiles Wachstum verschafft uns wichtigen Gestaltungsspielraum. Während der Markt vielfach auf Sparkurse und Personalabbau setzt, investieren wir bewusst im kommenden Jahr zusätzliche 15 Millionen Euro in Schlüsseltechnologien von KI bis Cloud, Vertrieb, Partnernetz und Fachkräfte", führt conet-CFO Daniela Bünger aus. "Auf dieser Basis und angesichts unseres starken Starts in das Geschäftsjahr sind wir optimistisch, unsere erneut ambitioniert gesteckten Ziele mit einem Wachstum deutlich über den von unserem Branchenverband Bitkom für den ITK-Markt prognostizierten 4,4 Prozent auch im laufenden Jahr zu erreichen."

Fakten zum conet-Geschäftsjahr 2026 auf einen Blick:

Gesamtumsatz Geschäftsjahr: 344,4 Millionen Euro

Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr: 11 %

Geplante Investitionen von 15 Millionen Euro

Mitarbeitende: 2050

Über conet

Leading forward: conet ist der zuverlässige Digitalisierungspartner für die öffentliche Verwaltung, den Verteidigungssektor und Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Finance & Insurance, Energy & Utilities und Manufacturing. Mehr als 2.000 IT-Expertinnen und -Experten bringen ihr Know-how in anspruchsvolle Zukunftsprojekte zur digitalen Transformation ein. Mit dem Hauptsitz in Bonn, mehr als 20 Standorten in Europa und jährlichen Umsätzen von mehr als 340 Millionen Euro ist conet ein führender Full-Service-IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Schwerpunkte des Portfolios bilden die marktführenden Themen Digitale Verwaltung, Digitale Verteidigung und Business Transformation & Platforms, ergänzt durch Trendthemen wie Sovereign & Resilient Cloud, Trusted AI & Data sowie Cyber Security & Compliance und die Zukunftsthemen Agentic AI, AI-Driven Enterprise Architecture und Human & Citizen Experience. Seit 1987 zeichnen Verlässlichkeit, Gestaltungswillen und pragmatische Ergebnisse conet als Partner auf Augenhöhe aus - für eine IT, die Zukunft möglich macht.

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