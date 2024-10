Global Logistics Forum (GLF)

GLOBAL LOGISTICS FORUM 2024 GIBT FÜHRENDE PARTNER FÜR DIE KOMMENDE VERANSTALTUNG IN RIAD BEKANNT - DER COUNTDOWN LÄUFT

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Das Global Logistics Forum (GLF), das vom Ministerium für Verkehr und Logistikdienste veranstaltet wird, hat seine Partner für die kommende Veranstaltung bekannt gegeben, während der Countdown bis zur Veranstaltung in Riad vom 12. bis 14. Oktober 2024 läuft.

Unter der hochgeschätzten Schirmherrschaft des Hüters der heiligen Stätten, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, soll die Eröffnungsveranstaltung eine beispiellose internationale Zusammenarbeit fördern und die Karte der globalen Logistik neu gestalten. In seinem Kern wird das GLF als engagierte Plattform dienen, die Partner des Logistik-Ökosystems zusammenbringt, um Effizienz, Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Rentabilität in einer globalisierten Welt zu verbessern.

Die globalen Partner des GLF teilen das Ziel der Veranstaltung, alle Bereiche des Logistiksektors zu vereinen, und tragen dazu bei, den 10.000 Teilnehmern ein einzigartiges Ereignis zu bieten. Zu den Partnern der Veranstaltung, die von einem eigenen Ökosystem unterstützt wird, gehören Luftfahrtunternehmen wie die Saudia Group, die saudi-arabische Hafenaufsicht Mawani sowie Logistigketten- und Lieferdienste wie Agility und Aramex. Die Veranstaltung wird außerdem von Wissenspartnern wie Bain and Company, Accenture, PWC und anderen unterstützt, die wichtige Markterfahrungen und -erkenntnisse weitergeben, um das Forum zu einer von Experten geleiteten Plattform zu machen.

S.E. Dr. Rumaih bin Muhammad Al - Rumaih, Vizeminister für Verkehr und logistische Dienstleistungen, sagte, dass das Global Logistics Forum einen wichtigen Wegpunkt auf der Reise der globalen Logistikindustrie darstellt. „Von den Lebensmitteln, die wir essen, bis hin zu den Geschenken, die wir machen, und allem, was dazwischen liegt, hängt unsere moderne Welt vom globalen Logistiknetz ab. Auf dem Global Logistics Forum werden wir die Weichen für die Zukunft dieser äußerst wichtigen Branche stellen.

Wir sind stolz auf die vielen globalen und regionalen Logistikführer, die mit uns für das erste GLF zusammenarbeiten und die Bedeutung dieses Moments erkennen, um die zukünftige Karte der globalen Logistik zu teilen.

Globale Handelswege, Nachhaltigkeit und die Schaffung der für unsere vernetzte Welt erforderlichen Infrastruktur stellen den Logistiksektor vor mehrere zentrale Herausforderungen. Auf dem GLF werden wir erörtern, wie der globale Logistiksektor diese Herausforderungen gemeinsam angehen kann, indem er die Möglichkeiten neuer Technologien und bahnbrechender Innovationen nutzt, um eine nachhaltigere und besser vernetzte Welt zu schaffen und damit die globale Karte der Logistik neu zu gestalten.

Wir freuen uns darauf, in dieser Woche Logistikführer aus aller Welt in Riad begrüßen zu dürfen, während wir daran arbeiten, unsere Welt besser zu vernetzen, und wir danken den Partnern, die es uns ermöglicht haben, das GLF zu veranstalten."

S.E. Ing. Ibrahim Al-Omar, Generaldirektor der Saudia Group, sagte: „Als Präsentationspartner für das Global Logistics Forum 2024 in Riad zu fungieren, ist ein Beweis für unser Engagement für die saudische Vision 2030. Dieses Forum ist ein entscheidender Moment für die Saudia Group, um mit weltweit führenden Persönlichkeiten in Kontakt zu treten und zum Ziel des Königreichs beizutragen, eine führende Logistikdrehscheibe zu werden. Unsere Teilnahme unterstreicht unser Engagement für die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit in der Logistikbranche."

Zum Wachstum der Logistikbranche im Königreich sagte Stephen Thomas, Chief Operations Officer bei KAFD DMC : „Wir fühlen uns geehrt, Gründungspartner des Global Logistics Forum (GLF) zu sein, wo wir an der Seite anderer führender Unternehmen die Zukunft des Sektors mitgestalten. Als Smart City und wichtiger Wegbereiter der Vision 2030 ist KAFD sehr engagiert und investiert in den Aufbau eines robusten Verkehrs- und Mobilitätssystems. Mit mehreren ehrgeizigen Projekten, darunter die erste und größte U-Bahnstation des Königreichs, wollen wir neue Maßstäbe für ein Verkehrssystem setzen, das Nachhaltigkeit und Lebensqualität fördert und gleichzeitig die Grenzen des Machbaren ausreizt."

Othman Aljeda, Group CEO, Aramex, sagte, dass das Unternehmen „sehr erfreut war, diese gemeinsame Reise mit dem Global Logistics Forum anzutreten. Anfang dieses Jahres hat Aramex ein neues regionales Drehkreuz in Riad eröffnet, und unsere Partnerschaft beim GLF wird sicherstellen, dass wir unser Fachwissen einbringen und die Vision 2030 Saudi-Arabiens unterstützen, indem wir eine bessere Zusammenarbeit, operative Exzellenz und nachhaltiges Wachstum im Logistiksektor der Region fördern."

Mehr als 120 Redner, darunter führende Politiker, Minister, Wirtschaftsführer und Experten aus dem Logistiksektor, werden an der Veranstaltung teilnehmen. Dutzende von anregenden Sitzungen, darunter Keynote-Reden, Kamingespräche, Expertendialoge und Podiumsdiskussionen, werden sich mit Themen befassen, die für den Logistiksektor von entscheidender Bedeutung sind, darunter Nachhaltigkeit, die Resilienz des Welthandels und die Frage, wie neue Technologien zur Umgestaltung der globalen Logistik beitragen können.

Zusätzlich zu der überzeugenden Agenda wird das GLF als Startrampe für Absichtserklärungen zwischen vielen Branchenführern in der globalen Logistik dienen, um einen stärker vernetzten Logistiksektor zu formalisieren und im Gegenzug ein widerstandsfähigeres und effizienteres Netzwerk globaler Konnektivität zu gewährleisten.

Das GLF 2024 wird in Zusammenarbeit mit Partnern Absichtserklärungen, wichtige Erkenntnisse und Podiumsdiskussionen bieten, die die notwendigen Veränderungen hervorheben, um die Generation von heute auf die globalen Herausforderungen in der Logistikbranche von morgen vorzubereiten.

Die Veranstaltung findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt statt, an dem der Logistiksektor auf einen Wandel zusteuert, der durch die jüngsten strategischen Erfolge Saudi-Arabiens in diesem Bereich, wie z. B. den zunehmenden Ausbau der Infrastruktur, die Einrichtung neuer Logistikzentren und den wachsenden Einfluss des Landes auf die globalen Handelswege, vorangetrieben wird.

Global Logistics Forum 2024 Partner Nationales Programm für industrielle Entwicklung und Logistik Mawani GACA Saudia Group Agility NTSC STC Special Integrated Logistics Zone Company (SILZ) Redsea Gateway KAFD DMC MAERSK Allgemeine Straßenverkehrsbehörde Saudi Post (SPL) Saudi Cargo SAR Al Majdouie Matarat Holding Saudi Port Global Co. Al Otaishan AlMarai SAL King Fahd Causeway Authority GEOSA Abdullatif Jameel Logistics LogiPoint Aramco Proceed Healthcare Logistics Accenture Sawa TGA Arthur D. Little Huawei Königliche Kommission für Jubail und Yanbu BCG DSV MSC PwC DB Schenker Folk Maritime Bain & Company Aramex Universität Dschidda

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/global-logistics-forum-2024-gibt-fuhrende-partner-fur-die-kommende-veranstaltung-in-riad-bekannt--der-countdown-lauft-302273199.html

Original-Content von: Global Logistics Forum (GLF), übermittelt durch news aktuell