EcomWave: Mit individuellem Mentoring zum Dropshipping-Erfolg

Gerlingen

Wenn Dropshipping noch vor kurzer Zeit als aussichtsreiche Methode galt, hat der Ruf inzwischen ein wenig gelitten - dabei lassen sich mit der richtigen Strategie nach wie vor ordentliche Gewinne erzielen. Um Einsteigern den Weg in den E-Commerce-Markt zu erleichtern, haben Niklas Steinert und Niklas Bredemeyer mit EcomWave ein Mentoring-Programm entwickelt, das praxisorientiertes Wissen für einen nachhaltigen Geschäftsaufbau vermittelt. Warum es ihnen dabei vor allem auf eine persönliche Betreuung ankommt und weshalb Dropshipping für Anfänger weiterhin gute Chancen bietet, erfahren Sie hier.

Wer als Angestellter mit seinem Verdienst unzufrieden ist oder nach einer Möglichkeit sucht, sein Studium zu finanzieren, kommt häufig auf den Gedanken, in den Online-Handel einzusteigen. Für die meisten wäre Dropshipping sicherlich die erste Wahl, weil es mit einem geringen Startkapital und ohne eigene Lagerhaltung auskommt. Sie stoßen bei einer genaueren Recherche allerdings bald auf Erfahrungsberichte, die behaupten, dass Dropshipping nicht mehr funktioniert, da der Markt angeblich übersättigt ist und die Margen immer geringer werden. Stimmt das aber wirklich? "Natürlich können Einsteiger schlechte Erfahrungen mit Dropshipping machen, doch das liegt dann nicht an der Methode, sondern an einer falschen Herangehensweise", sagt Niklas Steinert, Gründer von EcomWave. "Wir haben es zudem oft mit überzogen Erwartungen hinsichtlich des Aufwands und der Gewinne zu tun. Dazu kommt, dass es in diesem Bereich zahlreiche Coaching-Angebote gibt, die viel versprechen, sich aber letztlich als Massenabfertigung herausstellen. Am Ende ist es schade, wenn sich jemand von unqualifizierten Meinungen abhängig macht, denn er verbaut sich damit die Chance, vom nebenberuflichen Dropshipping zum klassischen E-Commerce-Business zu gelangen."

"Die Realität des Dropshipping erfordert Geduld und kontinuierliche Arbeit. Es geht nicht um schnellen Reichtum, sondern um strategische Planung, sinnvolle Investitionen und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen", fügt sein Geschäftspartner Niklas Bredemeyer hinzu. Mit genau diesem Ansatz haben die beiden E-Commerce-Experten vor viereinhalb Jahren damit begonnen, ihr Unternehmen systematisch aufzubauen. Heute betreiben sie mehrere Shops mit eigenem Warenlager, sind aber gleichzeitig auch im Dropshipping aktiv. Um ihre Expertise an Anfänger und Online-Händler mit geringer Erfahrung weiterzugeben, bieten Niklas Steinert und Niklas Bredemeyer mit EcomWave ein Mentoring-Programm an, das auf individuelle Begleitung setzt und vom Shop-Aufbau über die Produktsuche bis zum Branding alles behandelt, was für den reibungslosen Start in den Online-Handel nötig ist. Ihr Ziel ist es nicht nur zur größten Coaching-Plattform für den E-Commerce im deutschsprachigen Raum zu werden, sondern gemeinsam mit ihren Teilnehmern viele weitere nachhaltige Erfolgsgeschichten zu schreiben.

Was das Mentoring-Programm von EcomWave Dropshipping-Einsteiger zu bieten hat

Die Vorteile von Dropshipping liegen auf der Hand: Das Geschäft lässt sich nebenberuflich mit 10 bis 15 Stunden in der Woche betreiben und erfordert kaum mehr als 600 Euro Startkapital. Das Problem, mit dem viele Einsteiger zu kämpfen haben, liegt dann aber in übermäßig langen Lieferzeiten und einer schlechten Produktqualität. "Lange Lieferzeiten müssen kein Thema sein, denn mit dem richtigen Dropshipping-Agenten geht es durchaus innerhalb von sechs Tagen - und die Produkte sind dann auch von hoher Qualität", erklärt Niklas Steinert. "Natürlich fehlt es Anfängern naturgemäß an den entsprechenden Kontakten." Weil solche Kontakte für den Geschäftserfolg allerdings ausschlaggebend sind, umfasst das Mentoring-Programm von EcomWave nicht nur die technischen Aspekte des Online-Handels und bewährte Strategien für den Markenaufbau und die Diversifizierung der Vertriebskanäle. Vielmehr stellen Niklas Steinert und Niklas Bredemeyer zusätzlich ihr Netzwerk zur Verfügung und bieten den Teilnehmern damit einen Mehrwert, den sie bei anderen Coaching-Angeboten vergeblich suchen.

Niklas Steinert und Niklas Bredemeyer setzen auf individuelle Betreuung

Das Mentoring-Programm von EcomWave besteht aus einem Video-Kurs, der Themen wie Shop-Aufbau oder Logoerstellung praxisorientiert behandelt und auf einfache Weise erklärt, was die angehenden Händler beim Schalten von Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und TikTok beachten müssen. Zudem erfahren die Teilnehmer, wie sie ihre Shops zu echten Brands entwickeln oder sinnvoll Influencer-Marketing betreiben. Das eigentliche Mentoring findet dann aber im 1:1-Gespräch per Video-Call mit Niklas Steinert und Niklas Bredemeyer statt, die bei spezifischen Fragen häufig weitere Experten aus ihrem Team hinzuziehen. Die individuelle Unterstützung ist dabei immer auf die spezifischen Bedürfnisse des Teilnehmers zugeschnitten, der zudem bei Rückfragen schnellstes Feedback erhält. Der Lernprozess und die Umsetzung von Strategien werden somit erheblich beschleunigt.

Ein besonderer Schwerpunkt des Mentorings ist die Produktsuche, für die Niklas Steinert und Niklas Bredemeyer eine eigene Strategie entwickelt haben, die sie Product Testing Framework (PTF) nennen. Dieses ermöglicht eine sichere Vorqualifizierung und damit das effiziente Testen von Produkten, ohne dabei Geld zu verbrennen. Damit sinkt letztlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Händler ihr Werbebudget verschwenden. Sie können schneller auf den Markt reagieren und finden leicht profitable Nischenprodukte, die ihnen hohe Margen und ein hohes Volumen ermöglichen.

Die Erfolgsgarantie von EcomWave

Das Mentoring läuft ganz individuell über sechs bis zwölf Monate: Und auch wenn Niklas Steinert und Niklas Bredemeyer keinen schnellen Reichtum versprechen, legen sie doch großen Wert darauf, dass die Teilnehmer ihre Ziele auf kurzem Weg erreichen. Sie sind sich dabei ihrer Methoden so sicher, dass sie eine Erfolgsgarantie anbieten: Die Teilnehmer haben bei anhaltenden Schwierigkeiten nach einem Jahr die Wahl, ihr Geld zurückzubekommen oder weiterhin Unterstützung zu erhalten, bis wirklich alle Hürden genommen sind. "Mit unserer Erfolgsgarantie wollen wir den Druck verringern und eine risikofreie Teilnahme ermöglichen", betont Niklas Bredemeyer. "Es geht uns darum, dass die Einsteiger ihr Geschäft in aller Ruhe aufbauen, um später irgendwann selbst Waren zu importieren und weitere Shops einzurichten, mit denen sie ihre Umsätze optimieren können. Wir streben letztlich eine langfristige Partnerschaft an und haben den gängigen Coachings mit ihrer Massenabfertigung den Kampf angesagt."

Der nebenberufliche Einstieg kann jedem gelingen

Niklas Steinert und Niklas Bredemeyer haben sich beim dualen Studium Accounting und Controlling kennengelernt, das sie bei einem namhaften Konzern absolvierten. Bald schon begannen sie, sich nebenher im Dropshipping zu engagieren und blieben trotz guter Karriereaussichten dabei, weil sie lieber auf eigenen Beinen stehen wollten. Mit ihrem Unternehmen betreiben sie heute mehrere Online-Shops, aus denen sie immer wieder neue Brands schaffen. Sie sind zudem längst international tätig und verfügen über eigene Warenlager.

Den Teilnehmern an ihrem Mentoring präsentieren sie ihre Arbeit übrigens gern und legen dabei auch alle Zahlen offen. Schließlich geht es darum, den angehenden Händlern zu zeigen, wie die Sache richtig funktioniert.

