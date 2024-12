YeaMedia GmbH

Yunus Akkaya von der YeaMedia GmbH: Woran erkennen Betriebe eine vertrauenswürdige Agentur?

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Die Suche nach einer vertrauenswürdigen Agentur im Bereich Recruiting gestaltet sich für viele Betriebe als schwierig: Der Markt ist von zahlreichen Anbietern überflutet, die es fast unmöglich machen, den Überblick zu behalten. Doch woran erkennen Betriebe eine vertrauenswürdige Agentur?

Im digitalen Zeitalter wird Social Recruiting immer wichtiger, wenn es darum geht, die besten Talente für sich zu gewinnen. Was vor einigen Jahren noch als vorübergehender Trend galt, hat sich mittlerweile als unverzichtbare Strategie in der Personalgewinnung etabliert. Über Plattformen wie Facebook, LinkedIn und Instagram können Betriebe potenzielle Talente ansprechen und ihre Reichweite ausbauen. Doch der aufkommende Hype rund um Social Recruiting hat auch seine Schattenseiten: Der Markt ist überschwemmt von Anbietern, die mit großen Versprechungen locken, aber nur wenig Substanz bieten. Oft operieren sie nur mit begrenztem Fachwissen und mangelnder Erfahrung. „Der Entschluss, eine externe Marketingagentur zu beauftragen, kann Unternehmen durchaus entscheidende Vorteile verschaffen – allerdings nur, wenn sie darauf achten, den richtigen Partner auszuwählen“, mahnt Yunus Akkaya, Geschäftsführer der YeaMedia GmbH. „Denn während interne Recruiting-Maßnahmen häufig mit begrenzten Ressourcen und mangelnder Spezialisierung zu kämpfen haben, bringen erfahrene Agenturen umfangreiche Expertise und maßgeschneiderte Tools mit, um Recruiting-Kampagnen auf das nächste Level zu heben.“

„Das ist allerdings nur dann der Fall, wenn es sich bei der gewählten Agentur um einen vertrauenswürdigen Anbieter handelt“, fährt der Marketingexperte fort. „Um den passenden Partner im Bereich Recruiting zu finden, sollten Betriebe genau prüfen, ob eine Agentur tatsächlich den Mehrwert bietet, den sie verspricht.“ Yunus Akkaya weiß, wovon er spricht: Mit der YeaMedia GmbH unterstützt Yunus Akkaya Handwerks-, Herstellungs- und Dienstleistungsunternehmen dabei, ihre regionale Sichtbarkeit und ihre digitale Omnipräsenz zu steigern, um sie zum Anziehungspunkt für Bewerber und Neukunden zu machen. Dabei setzt er vor allem auf hochwertige Social-Media-Kampagnen, die messbar mehr Bewerber und neue Kunden anziehen. So können seine Kunden nicht nur ihre Personalengpässe überwinden, sondern profitieren auch von unternehmerischem Erfolg, einer stabilen Auftragslage und langfristigem Wachstum. Woran Betriebe eine vertrauenswürdige Agentur erkennen, hat Yunus Akkaya im Folgenden zusammengefasst.

1. Spezialisierung auf eine spezifische Branche

Erfolgreiches Recruiting erfordert ein tiefes Verständnis der Zielgruppe und ihrer Bedürfnisse. Vertrauenswürdige Agenturen werden daher meist keine breite Palette an Dienstleistungen für alle möglichen Sektoren anbieten, sondern sich stattdessen auf eine bestimmte Branche konzentrieren. Dieser Fokus ermöglicht es, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und passgenaue Kandidaten zu finden, die sowohl fachlich als auch menschlich gut zum Unternehmen passen.

2. Relevante Zertifizierungen und nachweisbare Expertise

Zertifizierungen sind ebenfalls ein wichtiges Qualitätsmerkmal, denn oftmals lässt sich an Zertifikaten und Qualifikationen die Qualität einer Agentur ablesen. Eine vertrauenswürdige Agentur verfügt in aller Regel über relevante Zertifikate, die ihre Expertise im Recruiting belegen. So wurde die YeaMedia GmbH zum Beispiel von der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) als „Certified eCommerce and Social Media Expert (CESE)“ zertifiziert. Zertifikate wie diese stellen sicher, dass die Agentur stets auf dem neuesten Stand der Recruiting-Methoden ist.

3. Verifizierter Partnerstatus bei wichtigen Plattformen

Vertrauenswürdige Agenturen beherrschen aber nicht nur die Recruiting-Grundlagen, sondern besitzen auch die Fähigkeit, mit den neuesten Tools zu arbeiten. Agenturen, die Social Media für die Kunden- und Mitarbeitergewinnung nutzen, sollten idealerweise den Status eines Meta-Business-Partners besitzen. Das bedeutet, dass die Agentur umfassende Erfahrung im Umgang mit den verschiedenen Meta-Plattformen hat, die für die Personalgewinnung genutzt werden. Der verifizierte Partnerstatus ist ein klarer Indikator dafür, dass die Agentur dazu in der Lage ist, durch zielgerichtete Social-Media-Maßnahmen effektiv Kandidaten zu gewinnen und den Recruiting-Prozess zu optimieren. Die YeaMedia GmbH ist ein solcher Partner: Seit über vier Jahren unterstützt die Agentur erfolgreich mehr als 500 Unternehmen – und wurde dafür als offizieller Meta-Business-Partner anerkannt.

4. Langfristige Unterstützung bei der Mitarbeiterbindung

Nicht nur auf die Mitarbeitergewinnung, sondern auch auf die Mitarbeiterbindung kommt es an. Deshalb bietet eine vertrauenswürdige Agentur weit mehr als nur die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern. Sie begleitet Betriebe und Kandidaten auch bei der langfristigen Integration neuer Mitarbeiter ins Unternehmen – so zum Beispiel, indem sie sie gezielt beim Onboarding unterstützt. Zudem wird sich eine gute Agentur darum bemühen, dass neue Mitarbeiter dauerhaft im Unternehmen bleiben. Die YeaMedia GmbH setzt auf eine solche ganzheitliche Herangehensweise, um die Mitarbeiterbindung zu stärken – und dadurch eine stabile Personalstruktur zu schaffen.

5. Nachhaltiges Empowerment für zukünftige Rekrutierungsbedarfe

Statt nur kurzfristige Lösungen bei Personalengpässen zu bieten, verfolgen vertrauenswürdige Agenturen normalerweise außerdem einen nachhaltigen Ansatz, der es ihren Kunden ermöglicht, auch nach der Zusammenarbeit erfolgreich weiter Personal und Neukunden zu gewinnen. Die Agentur vermittelt also nicht nur qualifizierte Kandidaten, sondern stellt auch Wissen, Methoden und Werkzeuge bereit, die es dem Unternehmen ermöglichen, zukünftige Recruiting- und Akquisitionsprozesse eigenständig umzusetzen. Diese Empowerment-Strategie sorgt dafür, dass Unternehmen ihre Personalbeschaffung auch ohne externe Unterstützung optimieren können.

Fazit

Am Ende gilt: Unternehmen sollten bei der Wahl einer Agentur im Recruiting besonders auf langfristige Partnerschaften setzen. Anstatt sich von kurzfristigen Erfolgsversprechungen blenden zu lassen, empfiehlt es sich, Agenturen zu bevorzugen, die eine nachhaltige und strategische Unterstützung bieten. Eine gründliche Prüfung der Expertise, der bisherigen Ergebnisse und der angebotenen Zusatzleistungen ist entscheidend, um am Ende einen Partner zu finden, der nicht nur aktuelle Personalprobleme löst, sondern auch die Grundlage für zukünftige Erfolge legt.

Sie wollen Ihr Unternehmen mithilfe von professioneller Mitarbeiter- und Neukundengewinnung auf Wachstumskurs bringen? Melden Sie sich jetzt bei Yunus Akkaya von der YeaMedia GmbH und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!

Original-Content von: YeaMedia GmbH, übermittelt durch news aktuell