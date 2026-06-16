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Naturinform renforce son équipe commerciale internationale : Luc Cornu prend les commandes des marchés français et espagnol

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Redwitz a. d. Rodach (D) (ots)

Naturinform poursuit son expansion à l’international et fait appel à Luc Cornu, un commercial expérimenté et spécialiste du secteur pour conquérir de nouveaux marchés européens. Le 1e juin 2026, le Français de 58 ans a pris, en tant que Directeur des Ventes Internationales, les commandes des marchés français et espagnol. À ce poste, il sera chargé de renforcer les relations avec les partenaires actuels et de développer de nouveaux débouchés commerciaux.

Luc possède plus de 30 années d’expérience dans la vente à l’international de produits de construction. À son poste précédent au sein du groupe VELUX, il a mis en place des partenariats commerciaux et renforcé le positionnement de la marque dans différentes régions.

Sa carrière professionnelle inclut d’autres postes de direction au sein d’entreprises internationales du secteur de la construction, comme Onduline International et Griltex France. Luc dispose d’une solide expertise en matière de développement de marchés, de gestion de grands comptes et de direction d’équipes commerciales internationales.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Luc Cornu dans notre équipe de direction, annonce Edward Robinson, Directeur du Développement Commercial International de Naturinform. Sa grande expérience dans la distribution de produits de construction, son excellente connaissance du marché et son réseau exceptionnel en France et en Espagne font de lui le candidat idéal pour renforcer durablement notre position en Europe. »

« En tant que partenaires responsables du commerce spécialisé, nous souhaitons, pour nos activités commerciales sur les marchés internationaux, pouvoir compter sur des professionnels hautement qualifiés, qui allient savoir-faire technique et exigences élevées en matière de service », ajoute Pia Hobeck, Directrice Générale de Naturinform.

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