Expo City Dubai

Expo City Dubai stellt neuen Masterplan vor

Bild-Infos

Download

Dubai (ots)

Masterplan stärkt die Position als Drehscheibe für den internationalen Handel und als Tor zur Welt

Deutsche Unternehmen erhalten ideale Standortbedingungen für Handel, Logistik, Technologie und Innovation

Die Expo City Dubai, die 2020 die Weltausstellung und 2023 die UN-Klimakonferenz COP28 beherbergte, hat ihren neuen Masterplan vorgestellt. Der Plan eröffnet neue Perspektiven für internationale Unternehmen und Investoren sowie die Bewohner des Stadtteils. Zudem beschleunigt das Zukunftskonzept das nachhaltige Wachstum Dubais und stärkt dessen Position als globales Drehkreuz. Die Expo City ist der neue Mittelpunkt der Zukunft Dubais und festigt die Position der Stadt als Zentrum für den internationalen Handel und als Tor zur Welt. Der Standort bietet auch ideale Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen auf Expansionskurs.

Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai sagte: "Vor zehn Jahren haben wir den Weg für den Bau einer neuen Stadt in Dubai geebnet - einer Stadt, die die Welt willkommen heißen, Innovation und Nachhaltigkeit fördern und die VAE in ein neues Zeitalter des Wohlstands führen soll. Gemeinsam haben wir eine bemerkenswerte Reise unternommen, und heute schlagen wir ein neues Kapitel für diese Vision auf."

In fünf Bezirken sollen Wohnungen, Büros, Grünflächen und Veranstaltungsorte sowie Einkaufsmöglichkeiten entstehen, die durch ein smartes Verkehrssystem miteinander verbunden werden. Für Investoren und Bauunternehmer werden Grundstücke zur Verfügung stehen, Büroflächen können schlüsselfertig angemietet werden. Die Expo City soll Platz für circa 35.000 Einwohner und 40.000 Berufstätige bieten.

Ahmed Al Khatib, Chief Development and Delivery Officer, Expo City Dubai sagte: "Der neue Masterplan macht die Expo City Dubai zu einem Epizentrum für Pioniere, Unternehmer und Investoren. Und er macht Dubai zudem zu einem Magneten für Innovatoren, Dozenten und Studenten sowie zu einer lebhaften Gemeinschaft für Bewohner und Besucher. Als neues globales Zentrum nutzen wir unsere Stärken als bewährter globaler Treffpunkt: Wir fördern die internationale Zusammenarbeit. Zugleich tragen wir zu sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Entwicklung sowie zu gemeinsamem Wachstum und Wohlstand bei."

Der Masterplan bietet Investoren ideale Möglichkeiten in wichtigen Wachstumssektoren wie Handel und Logistik, Technologie und Innovation sowie Veranstaltungen. Und das alles im aufstrebenden Dubai South, das Dubai mit der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Abu Dhabi, verbindet.

Als Freizone schafft die Expo City auch für deutsche Unternehmen eine Reihe von Chancen. Mit einem Handelsvolumen von fast 9,8 Milliarden Euro im Jahr 2022 sind die VAE der wichtigste Handelspartner Deutschlands in der Region. Bereits heute haben schätzungsweise 1.200 deutsche Unternehmen Niederlassungen in den Emiraten. Investoren aus Deutschland sind neben Geldgebern aus Indien und Großbritannien am stärksten an Wohnimmobilien in der Expo City Dubai interessiert.

Mehrere weltweit tätige Unternehmen und Marktführer haben sich bereits in der Freihandelszone der Expo City niedergelassen, darunter Siemens Energy sowie Siemens Industrial, DP World, Emirates Group und Terminus.

Helmut von Struve, CEO Siemens Middle East, fasst die Vorteile zusammen, die die Expo City so attraktiv machen: "Die Lage der Expo City, die hervorragende Infrastruktur und das formulierte Nachhaltigkeitsideal, das unseren Anspruch entspricht durch die Verbindung der realen und digitalen Welt Wirtschaft und Gesellschaft zu dekarbonisieren, waren die Gründe dafür, dass sich Siemens der Expo City-Gemeinschaft angeschlossen hat. Der neue Masterplan unterstreicht das Engagement der Expo City unter Berücksichtigung der Umwelteinflüsse das Wirtschaftswachstum weiter zu fördern und unterstreicht damit ihr enormes Potenzial, sich positiv auf die nachhaltige Transformation auszuwirken."

Teil der neuen Pläne für die Expo City, die sich über eine Fläche von 3,5 Quadratkilometern erstrecken, ist der neue globale Hauptsitz von DP World - einem führenden Unternehmen im internationalen Handel und eines der Aushängeschilder der VAE. In unmittelbarer Nähe des Geländes liegt das Dubai Exhibition Centre (DEC). DEC hat kürzlich eine Expansion in Höhe von umgerechnet 2,44 Milliarden Euro angekündigt, die DEC zum größten eigens errichteten Indoor-Veranstaltungs- und Ausstellungsort in der Region machen wird.

Expo City Dubai wird die Architektur und den Geist der spektakulären Expo 2020 beibehalten und gleichzeitig neue Maßstäbe für den nachhaltigen Städtebau setzen. Kennzahlen in den Bereichen Biodiversität, Wirtschaftswachstum, Energieverbrauch und Wohlbefinden zeigen, dass der Masterplan menschlichen Bedürfnissen, dem Umweltschutz und gesellschaftlichen Fortschritt gerecht wird, während gleichzeitig das Erreichen der Netto-Null-Ziele bis 2050 vorangetrieben wird.

Der Masterplan wurde von Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum vorgestellt und spielt eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung der Dubai Economic Agenda (D33). Diese zielt darauf ab, die Wirtschaftsleistung des Emirats bis 2033 zu verdoppeln. Die Expo City Dubai ist eines der fünf Zentren des städtischen Masterplans Dubai 2040, der eine nachhaltige Stadtentwicklung in Dubai vorsieht und sich auf die Entwicklung lebhafter, gesunder und integrativer Gemeinschaften sowie die Verdopplung von Grünflächen und Erholungsgebieten konzentriert.

Über die Expo City Dubai

Expo City Dubai, das Vermächtnis der Expo 2020 Dubai, ist eine innovationsgetriebene, auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtete Stadt, die auf der Überzeugung beruht, dass Zusammenarbeit nachhaltigen Fortschritt vorantreiben kann. Durch ihre erstklassige Lage und Anbindung ist sie das Zentrum der Zukunft Dubais - Dreh- und Angelpunkt zwischen dem Dubai Exhibition Centre, dem Al Maktoum International Airport und dem Jebel Ali Port und ein wichtiger Motor der Dubai Economic Agenda (D33).

Als global bedeutsame Freihandelszone beherbergt sie eine florierende Geschäftswelt, die die sektorübergreifende Zusammenarbeit fördert und Unternehmen jeder Größe ein Sprungbrett bietet, um zu wachsen. Dadurch stärkt sie Dubais Position als globales Handelszentrum und die Entwicklungs- und Diversifizierungsziele der VAE.

Die Wohnviertel definieren urbanes Leben neu und sind ein Beispiel für innovatives, umweltfreundliches Design mit dem Schwerpunkt auf Wohlbefinden und Zufriedenheit.

Die Expo City Dubai ist ein Testfeld für Innovationen und eine Plattform für bahnbrechende Ideen, die sowohl den Menschen als auch dem Planeten zugutekommen.

Dank mehr als 30 Veranstaltungsorten ist sie eine der ersten Adressen für weltweit bedeutende Veranstaltungen und beherbergt zahlreiche Bildungs-, Kultur- und Unterhaltungsangebote. Sie feiert die menschliche Kreativität, Erfindungsreichtum und dient als Inspirationsquelle für zukünftige Generationen.

Als Blaupause für nachhaltiges, städtisches Leben, als eines der fünf Zentren im Dubai 2040 Urban Master Plan sowie im Rahmen der umfassenden Dekarbonisierungsziele, legt die Expo City Dubai die Messlatte für verantwortungsvolle Stadtentwicklung höher.

Original-Content von: Expo City Dubai, übermittelt durch news aktuell