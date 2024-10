Pfennigs

So schmeckt´s Berlin. Comeback der Berliner Feinkostmarke Pfennigs

Kaltenkirchen

In und rund um Berlin kennt sie fast jeder: die Feinkostsalate von Pfennigs. Dazu zählen gefragte Klassiker wie Fleischsalat und Currysalat. Mit neuen Produkten und einer frischen, dynamischen Kommunikationskampagne feiert die traditionsreiche Berliner Kultmarke ihr erfolgreiches Comeback. Heute ist sie beliebter denn je.

Berlin, eine Stadt der Superlative, pulsierend und unaufhörlich im Wandel. Mitten in diesem dynamischen Treiben gibt es Konstanten, die das Herz der Stadt und seiner Region schlagen lassen. Eine dieser Konstanten ist die Feinkostmarke Pfennigs, die zu Berlin gehört, wie die Currywurst. 1907 gegründet, verwöhnt sie die Menschen der Region mit traditionellen, hausgemachten Feinkost-Spezialitäten der Berliner Küche. Produziert wird regional in der Nähe von Dessau. Heimat auf dem Teller, "echt jutes Futter" für die Berliner Seele - das ist ihr Versprechen.

Unter dem neuen Markendach von Popp Feinkost konnte Pfennigs ihren Bekanntheitsgrad in den letzten zwei Jahren erheblich steigern und setzte durch eine umfassende Sortimentserneuerung und eine spritzige Kommunikationskampagne neue Maßstäbe. Mit Slogans wie "So schmeckt's Berlin" auf Großflächenplakaten, mit Guerilla-Marketing und Social Media Kampagnen leitete die Kultmarke ihr Comeback erfolgreich ein und belebte die Erinnerung an gute, klassische Berliner Hausmannskost neu. Das Resultat: Pfennigs ist inzwischen die Top 1 Regionalmarke in Berlin[1] und wuchs im vergangene Jahr um rund zwei Prozent[2]. Die Markenrelevanz stieg dabei vor allem bei den unter 40-jährigen deutlich[3].

Anknüpfend an diese Beliebtheit gibt es nun zum 1. Oktober zwei neue Feinkostsalate, die vor allem den Geschmacksnerv der Verbraucher in der Hauptstadt treffen: den Eiersalat mit Curry, dem eine feine Currymischung die besondere Geschmacksnote gibt, und den Fleischsalat ohne Gurke, hergestellt aus einer schmackhaften Delikatess-Fleischwurst. Sie runden das breite Sortiment der Marke an Feinkost-, Beilagen und Fischsalaten mit beliebten Traditionsgerichten wie herzhaftem Currysalat, würzigem Kartoffelsalat und saftigen Dill-Heringsfilets ab.

Damit beweist Pfennigs erneut, dass die Liebe zu traditionellem und authentischem Geschmack zeitlos ist - und das generationsübergreifend. Seit über einem Jahrhundert bringt die Feinkostmarke den unverwechselbaren Geschmack "Berliner Art" zuverlässig in den Lebensmittelhandel der Hauptstadt und ihrer Region.

[1] Quelle: Nielsen IQ MarketTrack, LEH+DM, Marke Pfennigs, Absatz in Pack, MAT Juni 2024 vs. VJ

[2] Quelle: Nielsen IQ MarketTrack, LEH+ DM, Pfennigs, Absatz in Pack, MAT Juni 2024

[3] bonsai Research, Onlinebefragung Berlin/Brandenburg, gestützte Markenbekanntheit, n=512, 09/2022

