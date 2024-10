FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES SAS NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND

Nickel feiert 1-jähriges Jubiläum in Deutschland

Über 4 Millionen Kunden in Europa und stabiles Wachstum: Ein Jahr nach Markteinführung blickt der Kontoanbieter auf eine positive Bilanz.

Anlässlich seines einjährigen Bestehens präsentiert Nickel eine Bilanz des letzten Jahres sowie seine Ambitionen für die Zukunft. Der Kontoanbieter nutzt damit die Gelegenheit, auf seine bisherigen Leistungen zurückzublicken und Projekte für die Zukunft vorzustellen.

Durch die Partnerschaft mit ilo-profit in Deutschland, die auch weiterhin bestehen bleibt, kann Nickel seinen Kundinnen und Kunden nach einem Jahr bereits über 300 Verkaufsstellen zur Verfügung stellen. Nickel hat damit im Vergleich zu anderen Challenger-Banken und Kontoanbietern auch ein funktionierendes Vertriebs- und Filialnetz in allen 16 Bundesländern, wie es sonst nur die etablierten Sparkassen und Volksbanken in Deutschland ihren Kunden anbieten.

Mit einem konstanten monatlichen Wachstum in Deutschland und Europa zeichnet sich Nickel mit einer soliden Basis von derzeit über vier Millionen Kundinnen und Kunden aus und liegt damit vor den Zielen seines Strategieplans 2019-2024. Nickel ist die bevorzugte Wahl der Nutzer, wie die Zufriedenheitsindikatoren mit einem Net Promoter Score (NPS) von 55 und einer Zufriedenheitsrate von 97% belegen.

"Das Nickel-Team in Deutschland hat es geschafft, das Angebot und die Marke in einen Markt mit vielen Wettbewerbern einzugliedern. Die Wachstumszahlen im ersten Jahr bestätigen die starke Nachfrage nach unserem Produkt. Wir wollen dieses in Zukunft noch flächendeckender anbieten und unser Angebot so inklusiv wie möglich gestalten, um den Zugang zu einem Bankkonto für alle Menschen zu ermöglichen und zu vereinfachen", sagt Dagmar Gaede, seit Juli 2024 Leiterin des Deutschlandgeschäfts.

Die internationale Expansion der Marke ist damit nach Belgien, Spanien und Portugal auch in Deutschland erfolgreich fortgesetzt. Insgesamt zählt Nickel 850 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten in Deutschland und Europa.

Eine Zukunft mit Blick auf Europa

Der Nickel-Gedanke sieht vor, Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Bedürfnissen eine Reihe von Bankdienstleistungen anzubieten, um ihnen

Teilhabe am Markt zu gewähren. Da die Einbeziehung aller Menschen in das Banken-Ökosystem als Kernaufgabe und eine der größten Herausforderungen eines wachsenden Europas gelten dürfte, möchte Nickel als Finanzdienstleister mit seinem Angebot helfen, die Inklusion zu fördern. Das bedeutet, dass alle Menschen gleichermaßen Zugang zu den Features und Angeboten von Nickel haben.

Nickel möchte bis 2025 5,5 Millionen Kunden in Europa erreichen und das führende Vertriebsnetz für Girokonten in Europa aufbauen. Getreu seinem Engagement für Kundenzufriedenheit plant Nickel, seine Standards zu erhöhen und sein Angebot und Features in den jeweiligen Ländern zu erweitern. Nickels Ziel ist es, dass der Anteil der internationalen Neukunden innerhalb von zwei Jahren 30% der monatlichen Neukundengewinnung ausmachen wird.

Neue Produkte und Dienstleistungen rund um Personal Finance

Da die Mehrheit der Kundinnen und Kunden Nickel als Hauptkonto nutzt, sollen zeitnah neue Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Bereits seit Dezember 2023 bzw. seit August 2024 stehen deutschen Nickel-Kunden zum bargeldlosen oder rein mobilen Bezahlen Apple Pay und Google Pay in Verbindung mit dem Konto zur Verfügung. Geplant ist für spätestens Anfang 2025 auch die Partnerschaft mit RIA, die Kontoinhabern den Geldtransfer ins Ausland ermöglicht. Sowohl die Onlinekontoeröffnung als auch Zahlungsvorgänge für Überweisungen und die Verwaltung des Kontos können somit auf Englisch durchgeführt werden.

Nickel bietet ein Girokonto an, das jedem offensteht, unabhängig von Einkommen oder Vermögen und ohne die Möglichkeit, das Konto zu überziehen. Das Konto wird innerhalb von wenigen Minuten bei einer Lottoannahmestelle oder einer Verkaufsstelle, die bei der ACPR als Zahlungsdienstleister registriert ist, eröffnet und bietet eine internationale Mastercard®, eine deutsche IBAN und Tools, um die Transaktionen in Echtzeit zu verfolgen (Web, Handy, SMS). Bis heute wurden über 4 Millionen Nickel-Konten bei einem Vertriebsnetz eröffnet, das mehr als 10.000 Verkaufsstellen in Europa umfasst.

