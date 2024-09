NXLog

NXLog definiert den Markt mit der Einführung der NXLog-Plattform neu: Eine neue zentralisierte Protokollverwaltungslösung mit branchenführender Log-Pipeline

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

NXLog, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Protokolltechnologie, gab die Einführung seiner neuesten Innovation im Bereich der Protokollverwaltung bekannt. Das neue Produkt, das die Standards für Sicherheit und Datenintegration neu definieren wird, kombiniert fortschrittliche Funktionen mit einfacher Bedienung und erfüllt die sich entwickelnden Anforderungen moderner IT-Infrastrukturen. Diese Version ist ein bedeutender Meilenstein in NXLogs Engagement für die Bereitstellung zuverlässiger, skalierbarer Protokollverwaltungstools.

NXLog Platform

Die NXLog Platform bietet eine umfassende, leistungsstarke, zentrale Protokollverwaltungslösung vor Ort, die auf die Verbesserung der Cybersicherheit und der Compliance zugeschnitten ist.

Es handelt sich um ein zentralisiertes Protokollverwaltungssystem mit branchenführenden Log-Pipeline-Funktionen, das sowohl agentenbasierte als auch agentenlose Protokollerfassung bietet und an verschiedene IT-Umgebungen angepasst werden kann. Die NXLog-Plattform kann Protokolldaten eigenständig speichern und analysieren oder für erweiterte Funktionen in vorgelagerte SIEM-Systeme integriert werden. Die neue Lösung ist cloudfähig und gewährleistet Skalierbarkeit für die Verarbeitung großer Datenmengen. Darüber hinaus verfügt die Lösung über eine hochvolumige, schemalose Datenbank-Engine, die die Speicherung und Verwaltung von Protokollen optimiert, was zur Kostensenkung beiträgt und die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet. ICS/SCADA-fähige Funktionen ermöglichen die Verbesserung der Betriebszuverlässigkeit und der Infrastruktursicherheit in Bezug auf moderne Bedrohungen und schützen so kritische Infrastrukturen und sorgen für die Einhaltung von Cybersicherheitsstandards und -vorschriften. Die schnelle plattformübergreifende Integration erleichtert die effiziente Verarbeitung von Daten „vom Endpunkt bis zum SIEM". Sie minimiert den Zeit- und Kostenaufwand für die Migration und ist damit ein unschätzbares Werkzeug für Unternehmen, die robuste und vielseitige Protokollverwaltungsfunktionen suchen.

In einer Erklärung zur Markteinführung betonte Botond Botyánszki, CEO und Gründer von NXLog, das unermüdliche Engagement des Unternehmens für seine Partner im Bereich Cybersicherheit und Compliance.

„Wir bieten unseren bestehenden und zukünftigen Partnern, bei denen Cybersicherheit und Compliance im Mittelpunkt stehen, eine robuste, wertorientierte, zentralisierte Agenten- und Protokollmanagementlösung",

sagte Botyánszki als er die Einführung des neuen Produkts kommentierte.

„NXLog Platform ist ein effizientes, skalierbares und zuverlässiges Tool, das speziell auf die Bedürfnisse der Sicherheitsteams von Unternehmen zugeschnitten ist."

Informationen zu NXLog

NXLog ist bekannt für seine Expertise in der Erfassung und Verwaltung von Protokollen und bietet vielseitige Lösungen für unterschiedliche IT-Umgebungen. Das Unternehmen verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung und hat weltweit 600 Kunden, darunter Fortune-500-Unternehmen. Mit dem Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit hat sich NXLog als zuverlässiger Partner für die Erfassung und Verwaltung von Protokolldaten etabliert und unterstützt Unternehmen bei der Rationalisierung und Stärkung ihrer Cybersicherheitsmaßnahmen.

Weitergehende Informationen finden Sie unter https://nxlog.co/.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/nxlog-definiert-den-markt-mit-der-einfuhrung-der-nxlog-plattform-neu-eine-neue-zentralisierte-protokollverwaltungslosung-mit-branchenfuhrender-log-pipeline-302256521.html

Original-Content von: NXLog, übermittelt durch news aktuell