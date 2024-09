INGEEK

INGEEK wird im Gartner Market Guide 2024 of Fleet Telematics und im 2024 China Hype Cycle for Security anerkannt

Shanghai (ots/PRNewswire)

INGEEK, ein führender Anbieter von innovativen Technologien für intelligente vernetzte Fahrzeuge (ICV), wurde mit seinem Intelligent Connected System (ICS) und Automotive Digital Key in Gartners Market Guide for Fleet Telematics aufgenommen. Diese Anerkennung unterstreicht die Fähigkeit von INGEEK, die Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu gewährleisten und Nachhaltigkeit im Flottenbetrieb und -management zu ermöglichen.

Revolutionierung des Flottenmanagements mit INGEEK ICS/Digital Key Die digitale Schlüssellösung von INGEEK stellt die Verbindung zwischen Mensch und Fahrzeug her, indem sie den herkömmlichen Autoschlüssel in einen digitalen Zwilling umwandelt, der sich nahtlos in das breitere Mobilitäts-Ökosystem und verschiedene Geschäftsszenarien einfügt.

Automatisierung von Geschäftsprozessen mit gemeinsamer Nutzung von Online-Schlüsseln, z. B. für die kontaktlose Abholung und Rückgabe.

mit gemeinsamer Nutzung von Online-Schlüsseln, z. B. für die kontaktlose Abholung und Rückgabe. Digital Key Management vereinfacht die Schlüsselverwaltung, reduziert den Verwaltungsaufwand und mindert das Risiko von verlorenen oder gestohlenen Schlüsseln.

vereinfacht die Schlüsselverwaltung, reduziert den Verwaltungsaufwand und mindert das Risiko von verlorenen oder gestohlenen Schlüsseln. Data Tracking bietet Einblicke in die Leistung und den Zustand der Flotte.

bietet Einblicke in die Leistung und den Zustand der Flotte. Erhöhte Fahrerzufriedenheit: Praktische Funktionen wie die berührungslose Ver- und Entriegelung sorgen für ein nahtloses Fahrerlebnis.

Absicherung von vernetzten Fahrzeugen mit INGEEKs Trust Center for Automotive Am 6. AUGUST wurde INGEEKs Trust Center in Gartners Hype Cycle for Security im Technologiesegment IoT Authentication vorgestellt. Da die Zahl der IoT-Verbindungen in China bis 2025 voraussichtlich 8 Milliarden erreichen wird, ist eine robuste IoT-Authentifizierung von entscheidender Bedeutung für den Schutz von Geschäftsanwendungen in vernetzten Fahrzeugen wie V2X-Kommunikation, OTA und Digital Key. Das Trust Center nutzt die PKI, um höchste Sicherheit zu gewährleisten.

Bemerkungen der Führung „Wir sind stolz darauf, von Gartner anerkannt zu werden, der weltweiten Autorität für die Beratung von Führungskräften im Bereich der Industrietechnologie", sagte Steven Shan, CEO von INGEEK. „Unsere intelligenten Fahrzeuglösungen leiten die nächste Welle der intelligenten Mobilität ein, und diese Aufnahme ist ein Signal dafür, wie OEMs und Automobilhersteller fortschrittliche Digitalisierungstechnologien nutzen, um Menschen und Fahrzeuge miteinander zu verbinden."

„Unser Trust Center bietet robuste und skalierbare Authentifizierungsmechanismen, um vernetzte Fahrzeuge vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen", fügt Feng Li, INGEEKs Head of Cybersecurity BU, hinzu.

„Der Market Guide von Gartner deckt sich mit unserer Vision eines besser vernetzten, sicheren und effizienten Mobilitätsmarktes", so William Yuan, Director of Strategy bei INGEEK. „Bei unseren Lösungen geht es nicht nur um technologische Fortschritte, sondern um strategische Initiativen, die darauf abzielen, den Betrieb zu optimieren, die Kosten zu senken und letztlich den Flottenbetreibern zu helfen, ihr Mobilitätsangebot zu erweitern."

Für weitere Informationen über INGEEK und seine Lösungen besuchen Sie bitte www.ingeek.com

Medienkontakt: Frau Fang unter jingneng.fang@ingeek.com

Deutschland Kontakt: Professor Sachs unter hans-ulrich.sachs@hus-online.com

AP/EMEA Kontakt: Herr Yuan unter guohao.yuan@ingeek.com

