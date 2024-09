TEDAI Vienna

Wien ist Gastgeber der ersten TED-Konferenz in Europa, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt: TEDAI Vienna

Wien - 19.09.2024 (ots)

Die dreitägige Veranstaltung bringt globale Vordenker, Innovatoren und Enthusiasten zusammen.

Die historische Stadt Wien wird mit der TEDAI Vienna, Europas erster TED-Konferenz, die sich ausschließlich dem Thema Künstliche Intelligenz widmet, zum Epizentrum der Innovation. Vom 17. bis 19. Oktober wird diese bahnbrechende, ausschließlich auf Anwendungen ausgerichtete Veranstaltung einige der klügsten Köpfe aus Technologie, Wissenschaft, Ethik und Politik versammeln, um die tiefgreifenden Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft zu erforschen.

Eine Zusammenkunft der Vordenker

TEDAI Vienna verspricht eine beeindruckende Reihe von Rednern, darunter renommierte KI-Forscher, Industriepioniere und visionäre Denker. Zu den 22 internationalen Sprechern zählen u.a. GitHub CEO Thomas Dohmke, Google DeepMind VP of Research Raia Hadsell, Aleph Alpha Gründer Jonas Andrulis, Wikipedia CTO Selena Deckelmann oder Nvidia VP of Enterprise AI Rama Akkiraju, um nur einige zu nennen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich mit Experten auszutauschen, die an vorderster Front der KI-Fortschritte stehen und Themen wie maschinelles Lernen und Robotik bis hin zu ethischen Überlegungen und zukünftigen Auswirkungen diskutieren.

Dynamische Podiumsdiskussionen, Workshops und Erlebnisse

Die Konferenz bietet eine Reihe von Podiumsdiskussionen, Workshops und Ideenabenteuern, die sich mit kritischen Themen wie KI-Ethik, der Zukunft der Arbeit und KI im Gesundheitswesen befassen. Mehr als 15 Vordenker wie JKU-Forscher Sepp Hochreiter, Verdas AI CEO Allison Fisher, PwC Global Chief AI Office Joseph Atkinson oder WithSecure CRO Mikko Hypponen werden in anregenden Diskussionen unterschiedliche Perspektiven einbringen und ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen von KI-Technologien fördern.

Innovationen beim Hackathon

Zusätzlich zu den Vorträgen und Diskussionsrunden wird TEDAI Vienna einen spannenden Hackathon in der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung veranstalten, der für Entwickler, Designer und KI-Enthusiasten offen ist. Die TeilnehmerInnen werden gemeinsam an innovativen Projekten arbeiten, mit dem Ziel, KI-Lösungen für reale Probleme zu entwickeln. Der Hackathon konzentriert sich auf Lösungen für die SDGs und bietet eine einzigartige Plattform für praktische Erfahrungen und die Vernetzung mit Gleichgesinnten.

Eine dreitägige Reise in die Zukunft

Das dreitägige Programm wurde sorgfältig zusammengestellt, um eine umfassende Erkundung von KI zu ermöglichen. Von Keynote-Vorträgen und interaktiven Workshops bis hin zu Networking-Events und Ausstellungen - TEDAI Vienna ist darauf ausgelegt, die Teilnehmer zu inspirieren, weiterzubilden und mit ihnen in Kontakt zu treten, die eine Leidenschaft für die Gestaltung der Zukunft durch Technologie teilen.

Nehmen Sie an der Konversation teil

„Es ist wirklich außergewöhnlich, dass 1.000 der klügsten KI-Köpfe aus der ganzen Welt für die TEDAI Vienna ausgewählt wurden - jeder von ihnen wegen seines Innovationshungers, seiner Neugier und seiner echten Leidenschaft, einen bedeutenden Einfluss auf die Welt zu nehmen“, sagte Dr. Alina Nikolaou, Managing Director & Curator von TEDAI in Europa. „Wir laden alle, die sich für die Zukunft der KI interessieren, ein, an dieser beispiellosen Veranstaltung teilzunehmen.“

Über TEDAI Wien

TEDAI Vienna ist die erste TED-Konferenz in Europa, die sich ausschließlich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ziel der Veranstaltung ist es, eine vielfältige Gruppe von Menschen zusammenzubringen, um die facettenreiche Welt der KI zu erforschen und den Dialog, die Zusammenarbeit und die Innovation zu fördern.

Für die Anmeldung und weitere Informationen

Besuchen Sie https://tedai-vienna.ted.com/ , um mehr über die Veranstaltung zu erfahren, die vollständige Liste der Redner und Diskussionsrunden einzusehen und sich für die Teilnahme zu bewerben.

---

