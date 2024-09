Paramount

Vereint in Schwarzgelb: Pluto TV und Borussia Dortmund geben globale Partnerschaft bekannt

Los Angeles, Berlin, Dortmund (ots)

Der weltweit führende Anbieter für kostenloses, werbefinanziertes Streaming-TV wird neuer Ärmelsponsor des BVB in allen Pokalwettbewerben, bei den Mannschaften der BVB-Frauen und startet ersten BVB FAST-Sender auf Pluto TV weltweit

Pluto TV und Borussia Dortmund haben heute eine umfangreiche Partnerschaft bekanntgegeben, im Rahmen derer der weltweit führende Anbieter für kostenloses, werbefinanziertes Streaming-TV (auch FAST für Free Ad-Supported Streaming TV genannt) und der Fußball-Bundesligist unter anderem den Start eines weltweiten BVB-Kanals bei Pluto TV planen.

Als Teil der Partnerschaft wird das Logo von Pluto TV ab sofort auf dem Trikotärmel des BVB in allen Pokalwettwerben der Saison 24/25, inklusive UEFA Champions League, DFB-Pokal und FIFA Club-WM 2025, zu sehen sein. Erstmals ist das schwarzgelbe Logo von Pluto TV heute Abend beim Match des Finalisten der vergangenen Saison Borussia Dortmund bei Club Brügge zum Start der Champions-League-Ligaphase zu sehen. Pluto TV wird außerdem als Premium Partner die Frauenmannschaften des BVB unterstützen und dort unter anderem als Ärmelsponsor in allen Wettbewerben präsent sein. Die Partnerschaft umfasst zusätzlich Logopräsenz als Sponsor beim eFootball-Team des BVB sowie weitere Brandingflächen bei allen Bundesliga-Heimspielen des BVB.

Pluto TV wird in Kürze einen TV-Sender, der rund um die Uhr Inhalte von Borussia Dortmund zeigt, anbieten. Der neue Sender wird kostenlos in allen weltweiten Märkten von Pluto TV zu sehen sein und bietet Fußballfans interessante, aufregende und lustige Inhalte, sowie vollständige Match-Replays von aktuellen und historischen Begegnungen der Profimannschaft. Der Sender wird neben Deutschland, Österreich und der Schweiz auch weltweit in den USA, Großbritannien, Skandinavien, Italien, Frankreich, Spanien, Kanada, Lateinamerika, Brasilien und Australien verfügbar sein.

Olivier Jollet, EVP & International GM bei Pluto TV: "Pluto TV und Borussia Dortmund passen nicht nur farblich, sondern auch von den Markenwerten perfekt zusammen. Unsere neue globale Partnerschaft vereint zwei Teams, die für Schwarzgelb alles geben, und wird die weltweite Markenbekanntschaft von Pluto TV weiter stärken. Mit dem Start eines eigenen Borussia Dortmund FAST-Channels auf Pluto TV bieten wir Fans das beste Erlebnis. Fußball ist mehr als nur das Spiel auf dem Platz, und durch diese Zusammenarbeit mit einem der erfolgreichsten und weltweit anerkanntesten Vereine zeigen wir noch mehr vom Besten aus der Welt des Fußballs bei Pluto TV."

Carsten Cramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund: "In Pluto TV, einem Unternehmen der Paramount-Familie, gewinnen wir einen Partner mit einem innovativen Streamingangebot. So stärken wir unsere Präsenz in den internationalen Märkten, erreichen neue Zielgruppen und stärken die Bindung zu unseren Fans vor Ort. Das Engagement von Pluto bezieht auch die Frauen- und eFootball-Mannschaften des BVB mit ein. Dieser ganzheitliche Ansatz gefällt uns sehr."

Über Pluto TV

Pluto TV ist der führende kostenlose Streamingdienst, der über Hundert Live- und Original-Sender und Tausende On-Demand-Filme in Partnerschaft mit großen TV-Sendern, Filmstudios, Verlagen und digitalen Medienunternehmen anbietet. Pluto TV erreicht ein internationales Publikum von über 64 Millionen aktiven Nutzern monatlich. Der mit dem Emmy ausgezeichnete Streamingdienst lässt sich zu Hause auf dem Fernseher, aber auch auf dem Computer oder unterwegs in der Pluto TV-App auf dem Smartphone oder Tablet nutzen. Mittlerweile hat Pluto TV seine internationale Präsenz auf über drei Kontinenten und in 26 Ländern in den USA, Europa und Lateinamerika aufgebaut. Neben dem Hauptsitz in Los Angeles unterhält Pluto TV u.a. Standorte in New York, Silicon Valley, Chicago und Berlin. Pluto TV ist Teil des globalen Markenportfolios von Paramount.

