Entspannende Orte für die Winterzeit

Villach

Sie sind eingeladen, den Winter von seiner schönsten Seite zu erleben und in wunderbaren Wellnesstempeln Energie zu tanken.

In der wohligen Winterzeit scheinen die Uhren ein bisschen langsamer zu ticken und die Routinen werden gemütlicher. Wir zeigen Ihnen traumhafte Rückzugsorte, an denen Sie wirklich abschalten und genießen können - von der Kulinarik über die Wellnessangebote bis zur Gastlichkeit der besonderen Art.

Leading Spa Resorts bieten Ihnen Wellnessurlaub der Spitzenklasse, mindestens auf 4-Sterne-Superior-Niveau. Schon bei der Ankunft fühlen Sie sich weit weg vom Alltag und finden endlich zur Ruhe - denn in ihr liegt bekanntlich die Kraft. Zehn Leading Spa Resorts bieten Ihnen mit holistischen Angeboten und Paketen einen ganz besonderen Anreiz für eine genussvolle Winterauszeit. Entdecken Sie die schönsten Angebote in Deutschland und Österreich.

Winter am Meer

Eine Auszeit am Meer - das ist auch im Winter ein Erlebnis. Im 5-Sterne-Strandhotel Fischland in Mecklenburg-Vorpommern erwartet Sie die schier endlose Weite des Meeres, die frische Seeluft und die wärmende Spa- und Sportwelt mit 4.500 m2, Innen- und Außensauna. Abgerundet wird die Erholung von zwei Gourmet-Angeboten: Sie können eine „kleine Gourmet-Auszeit" mit 2 Übernachtungen oder eine „große Gourmet-Auszeit" mit 5 Übernachtungen wählen. Inklusive kulinarischer Genussvielfalt, Wellnessgutscheinen und täglich wechselnden Aktivprogrammen.

Märchenhafter Winter in Hessen

Im 5-Sterne Göbel's Schlosshotel “Prinz von Hessen” wird Ihr ganz persönliches Wintermärchen wahr. Mitten im Naturjuwel Waldhessen erwartet Sie eine Oase der Gemütlichkeit mit 2.000 m² großem Kristall SPA, verschneitem Schlossgarten und königlichen Köstlichkeiten. Während der „Verwöhn-Zeit für uns" genießen Sie eine Vielzahl von Aufmerksamkeiten inkl. Göbel’s Wohlfühlbonus, Massagen, Verwöhn-Menüs und 2 Übernachtungen ab Ꞓ 401 pro Person.

Der Schwarzwald wird zum Winterwald

Lassen Sie sich im Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee im Schwarzwald verzaubern. Auf 1.000 Metern über dem Meeresspiegel zeichnet der Winter ein romantisches Bild mit glitzernden Gewässern und verschneiten Waldwegen. Und wenn die Wangen von der frischen Winterluft gerötet sind, erwartet Sie drinnen die wohlige Wärme der 4.000 m² großen Wellnesslandschaft mit gemütlichen Rückzugsplätzen und ein verführerisches Schlemmer-Angebot. Gönnen Sie sich märchenhafte Momente mit dem „Winterzauber-Angebot": eine Auszeit mit 2 Übernachtungen, Verwöhn-Behandlungen und allen Vier-Jahreszeiten-Inklusivleistungen ab Ꞓ 431 pro Person.

Genussurlaub im verschneiten Ötztal

Eine Auszeit der besonderen Art erwartet Sie im 4-Sterne-Superior-Erwachsenenhotel Riml in Hochgurgl in Tirol. Wellnessen Sie mit Blick auf die Piste, genießen Sie den Blick auf einundzwanzig Dreitausender und die Ruhe im Adults-Only-Hotel. Die Entspannung verschmilzt mit der Natur und dem Genuss - Körper und Geist tanken neue Kraft. Mit der „Lovers Pauschale" bekommen Sie diesen 7-Nächte-Traumurlaub ab Ꞓ 1.995 pro Person. Inklusive ¾-Verwöhnpension, Prosecco-Begrüßung und Einladung zum gehobenen Après-Ski mit Live-Musik und kulinarischen Themenhighlights.

Winterzauber in Salzburg

Wer in Salzburg die Balance aus Skiaction und Wellnessruhe sucht, findet sie im 5-Sterne Resort DAS EDELWEISS in Großarl. 7.000 m² EDELWEISS Mountain Spa mit Adults-Only-Bereich, Familienbereich und einem Indoor-Wasserrutschenpark. All das, der 6-Tages-Skipass und noch viel mehr ist im „(W)Edelweiss(e) Tage Package" für 7 Nächte ab Ꞓ 2.262 pro Person inkludiert. Sie wohnen direkt an der Panoramabahn und werden in der EDELWEISS Mountain Cuisine auf 2-Hauben-Niveau bekocht.

Im 4-Sterne-Superior-Hotel Gassner in Neukirchen sind Sie der Natur immer ganz nah: Tauchen Sie ein in das 1.200 m² große Crystal-SPA mit Farblichthallenbad, Saunalandschaft und Ruheräumen und lassen Sie das neue Jahr sich auf natürliche Weise entfalten. Mutige stärken ihr Immunsystem beim Eisbaden im Natursee. Besonders verführerisch: das „Winter.Wellness Angebot“ ab Ꞓ 1.190 pro Person - sieben Nächte voller Genussmomente mit entspannenden Massagen, wohltuenden Peelings und kulinarischen Highlights. Ergänzend begleitet Sie unsere Wanderführerin bei einer von 5 geführten Winter- und Schneeschuhwanderungen pro Woche in die tief verschneite Bergwelt hinaus.

Auch die 4-Sterne-Ferienwelt Kesselgrub macht Ihren Jahreswechsel zu etwas ganz Besonderem: Mit „Ski amadé LIVE" erleben Sie den Winter in Altenmarkt im Pongau in voller Pracht. Zum Angebot gehört auch die Kesselgrub Verwöhn-Halbpension und der 5-Tages-Skipass Ski amadé ist genauso inkludiert wie der Zugang zur Wasser- und Wellnesswelt, zur Kinder- und Tierwelt, zur Genuss- und Aktivwelt. Ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Das verlockende Angebot gilt von 5. Jänner bis 2. Februar für 5 Nächte ab Ꞓ 1.250 pro Person.

Wunderbare Wintertage in der Steiermark

1.117 Meter über dem Meeresspiegel mit Blick über das verschneite Ennstal fällt es leicht, in der Winterruhe anzukommen. Das 4-Sterne-Superior-Natur- und Wellnesshotel Höflehner mit dem nagelneuen Yogahaus ist eine unvergleichliche Erholungs- und Erlebnisoase in Schladming-Dachstein. Sie können täglich an Aktiv- und Erholungsprogrammen teilnehmen, den großzügigen Wellnessbereich genießen und einfach mal reinschnuppern. Genau dafür wurden die beiden ganzheitlichen Winterpakete geschnürt: Erleben Sie 4 Ski- & „Wellness-Schnuppertage" ab Ꞓ 1.190 pro Person oder den „Berg-Yoga-Kurzurlaub" mit 3 Übernachtungen ab Ꞓ 950 pro Person.

Verlieben Sie sich in Oberösterreich

Die Uhren ticken langsamer, alles wird gemütlicher. Der Winter ist wie geschaffen für Slow Wellness im 4-Sterne-Superior-Hotel Guglwald. Sinnliche Romantik, Relax-Behandlungen im 4.200 m² großen Wellnessbereich und genussvolle Momente werden die Zeit im Mühlviertel zu einem Erlebnis machen, von dem Sie noch lange gern erzählen. Ein besonderes Highlight ist das romantische Urlaubspaket „Verliebt in Guglwald" für 2 Nächte um Ꞓ 414 pro Person.

Ein Naturerlebnis in Vorarlberg

Im Süden des westlichsten Bundeslandes Österreichs liegt ein Bergparadies, das Ihnen ein Genuss- und Naturerlebnis vom Feinsten bietet. Umgeben von den Gipfeln der Montafoner Bergwelt können Sie im 4-Sterne-Superior-Hotel Vitalquelle einen Winter wie im Bilderbuch erleben. Draußen warten 243 perfekt präparierte Pistenkilometer, drinnen kann die Seele in der 1.000 m² großen Wellnesslandschaft baumeln. Gönnen Sie sich die „Genießertage Winter 4=3". Sie bekommen eine Nacht geschenkt und verbringen 4 Nächte mit ¾- Verwöhnpension, einer Flasche Sekt im Zimmer und Rückenmassage ab Ꞓ 597 pro Person.

