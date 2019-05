Smyths Toys GmbH

Spielwarenhändler Smyths Toys Superstores erweitert seine Welt im Forum Hanau

Macht die Welt zu eurem Spielplatz

Getreu dem Leitspruch des irischen Spielwarenhändlers Smyths Toys Superstores "Macht die Welt zu eurem Spielplatz!" erweitert dieser seine Welt voller Spielsachen auf eine Gesamt-Spielplatzfläche von ca. 1.200 m². Noch vor Ende des Sommers können Kunden, die neue, zusätzliche Fläche mit noch mehr Spielwaren und einem vergrößerten Babysortiment erkunden und die Einkaufswagen füllen.

Seit nun mehr bald vier Jahren besteht das Forum Hanau im Zentrum der Stadt und ist ein wesentlicher Anlaufpunkt vieler Stadtbesucher. Als erfahrener Spielwarenexperte war Smyths Toys, ehemals ToysRUs von Anfang an erfolgreich mit dabei. Seit der Übernahme des Spielwarenhändlers ToysRUs in Deutschland, Österreich und der Schweiz durch das irische Spielwarenunternehmen Smyths Toys im vergangenen Jahr, wird das Motto "Macht die Welt zu eurem Spielplatz!" in den Smyths Toys Superstores gelebt. Nicht zuletzt aus diesem Grund erweitert der Spielwarenhändler nun seine Welt um noch mehr Spielwaren und vergrößert seine Verkaufsfläche im Center um weitere knapp 350 m² auf insgesamt ca. 1.200 m². Die ehemalige Verkaufsfläche des Modegeschäfts Mister&Lady wird dank eines Durchbruchs im mittleren Drittel der Wand zwischen den Geschäften zur Erweiterung der Verkaufsfläche des Spielwarenmarktes Smyths Toys im ersten Obergeschoss des Forum Hanau beitragen.

Bereits seit Mitte Mai wird fleißig an der Ausgestaltung und dem Umbau der neuen Fläche gearbeitet. Der vergrößerte Smyths Toys Superstore soll voraussichtlich im Juli fertiggestellt werden und seinen Kunden ein noch größeres und breiteres Sortiment für ein noch umfangreicheres und besseres Einkaufserlebnis bieten. Die Sortimentsbereiche der Babyartikel und Vorschulspielzeuge werden sich künftig auf der neuen Fläche verbreitert wiederfinden, während die Spielwarenbereiche und die Outdoorartikel in der ursprünglichen Fläche mehr Platz und Übersichtlichkeit erhalten.

Das ehemalig Kleinmarkt-Konzept mit seinem Auszug der besten Spielwarenthemen und relevantesten Warengruppen, soll nun durch das vollumfängliche Sortiment ersetzt werden um auch den Hanauern die ganze Welt des Spielzeugs von Smyths Toys zur Verfügung zu stellen.

"Seit der Center Eröffnung am 10.September 2015 haben wir uns in Hanau erfolgreich als Spielwarenhändler etablieren können. Uns war von Anfang an bewusst, dass die Eröffnung eines Marktes am Standort Hanau für uns die richtige Entscheidung sein würde und durch die positive Entwicklung des Stadtbildes, der guten Verkehrsanbindung und der regelmäßigen und attraktiven Veranstaltungsangebote, hat sich diese Entscheidung absolut bewährt. Wir sind daher weiterhin sehr zufrieden hier in Hanau vertreten zu sein und freuen uns daher, unsere Fläche und unser Sortiment zu vergrößern, um unseren Kunden noch mehr Spielzeugwelt bieten zu können", berichtet Michael Leweke, Verkaufsleiter bei Smyths Toys Verkaufsbezirk Süd/West.

Dass sich Smyths Toys im Forum Hanau erweitert, freut auch Centermanagerin Diana Schreiber-Kleinhenz. "Wir sind froh, einen erfahrenen Spielwarenhändler bei uns im Forum Hanau zu haben, der seit Jahren Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert. Außerdem freut uns ganz besonders die Entscheidung des Unternehmens, den Standort Hanau weiter auszubauen. Das zeigt, wie gut sich die Stadt als Einkaufsstadt, und das Forum Hanau als beliebtes Shoppingcenter in Rhein-Main, etabliert haben. Durch die nun großflächige Erweiterung können wir unseren Kunden eine noch größere Auswahl an Spielzeugen anbieten."

Wer neugierig auf die Spielzeugwelt von Smyths Toys Superstores geworden ist, kann dies auch jetzt schon montags bis samstags in der Zeit von 9.30 bis 20.00 Uhr im Forum Hanau tun.

Vorbeischauen lohnt sich also bei Europas größtem Spielwarenfachmarkt.

Über Smyths Toys

Das vor mehr als dreißig Jahren in Irland gegründete Familienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) und jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächertem Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten und bequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandards und Produktqualität zu immer günstigen Preisen bietet das Smyths Toys Konzept seinen Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.smythstoys.com

Über das Forum Hanau

Das Forum Hanau ist das größte Shopping-Center der Region mit einem Investitionsvolumen von etwa 200 Millionen Euro, einem Einzugsgebiet von mehr als 400.000 Menschen und einem Nachfragevolumen von ca. 2,4 Milliarden Euro. Die aus fünf Baukörpern bestehende Immobilie mit einer Mietfläche von ca. 35.000 Quadratmetern für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen wurde im September 2015 fertig gestellt und ist zu über 95 Prozent vermietet. Zu den Mietern zählen H&M, New Yorker, Esprit, Smyths Toys, die Nahversorger Rewe und dm. Öffentlicher Nutzer auf etwa 9.000 Quadratmetern ist die Stadt Hanau mit der Stadtbibliothek, dem Stadtarchiv, der Wetterauischen Gesellschaft für Naturkunde und dem Medienzentrum.

Über die HBB

Die HBB-Firmengruppe mit Sitz in Hamburg ist seit rund 45 Jahren in der Immobilienbranche als Investor und Projektentwickler tätig. Bundesweit wurden Einzelhandels-, Büro-, Hotel-, Senioren- und Wohnimmobilien errichtet. Die HBB versteht sich als spezialisierter Investor mit dem Anspruch, langfristig erfolgreiche Werte zu schaffen. Statt auf kurzfristige Gewinnmaximierung wird auf Nachhaltigkeit und Verträglichkeit der Immobilien gesetzt. Die HBB ist ein inhabergeführtes Unternehmen und verfügt über ein gut ausgebildetes Team von über 50 Mitarbeitern. Die HBB Centermanagement GmbH & Co. KG betreut weitere Shopping-Center unter anderem in München, Langenhagen, Gummersbach, Nidderau, Hamburg, Weiden und Ingelheim. Außerdem betreut das Unternehmen Büroimmobilien unter anderem in Kiel, Koblenz und Karlsruhe.

