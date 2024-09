Schikimiki GmbH

Deichbrise: Das sind die Schmucktrends für den Herbst

Die kühle, nasse Jahreszeit muss nicht ungemütlich werden - im Gegenteil, denn mit den kommenden Herbsttrends kann man sich eine gemütliche Atmosphäre ganz einfach nach Hause holen. Das gilt besonders für die aktuellen Schmucktrends, die sich im Herbst besonders durch maritime Designs bestens ausleben lassen. René Kretschmers Familienunternehmen entwirft mit der Marke Deichbrise maritime Accessoires, die ein einzigartiges Lebensgefühl verkörpern und perfekt in den Herbst passen. Welche Schmucktrends diesen Herbst besonders im Kommen sind, erfahren Sie hier.

Der Herbst ist da und bringt nicht nur kühlere Temperaturen mit sich, sondern auch eine Welle neuer Mode- und Schmucktrends. Während sich die Farben der Natur wandeln und die Temperaturen sinken, kehrt bei vielen Menschen mehr Gelassenheit ein, die einige gerne an der Nordseeküste finden. Das Meeresrauschen, die frische Brise und die teils raue Landschaft sind ideal, um dem Alltagsstress und dem Trubel der Stadt zu entkommen. Die maritime Ruhe spiegelt sich auch in den aktuellen Schmucktrends wider, die die zeitlose Eleganz der Küstenlandschaft aufgreifen. Mit der kühleren Jahreszeit verändern sich auch die Modestile und eröffnen neue Möglichkeiten, um den persönlichen Stil neu zu interpretieren. "Unsere Schmuckstücke und Textilien bringen das maritime Lebensgefühl der Nordsee in die Herbstsaison, sodass unsere Kunden diesen besonderen Charme jederzeit bei sich tragen können", erklärt René Kretschmer, Gründer der Marke Deichbrise.

"Trotz der Kälte zieht es zahlreiche Menschen auch im Herbst an die Nordsee - aus gutem Grund, denn gerade im Herbst ist es hier besonders idyllisch", fügt er hinzu. "Mit den Farben unserer Schmuckstücke, die von den schönsten Nordseeregionen inspiriert sind, können Träger ihre Sehnsucht zum Meer bis zum nächsten Urlaub etwas überwinden." Sein Familienunternehmen hat sich mit der Marke Deichbrise neu aufgestellt: Die Produkte ihrer maritimen Trendmarke bieten sie nicht nur online, sondern auch in ihrem eigenen Geschäft an der Nordsee an. Deichbrise verwendet Edelstahl in Chirurgenqualität, der besonders hautfreundlich ist, sowie Materialien wie Segelseil, Naturstein und Leder, um langlebige Qualitätsprodukte zu schaffen. Auf der Webseite finden Kunden zudem spezielle Pflegetipps für die Produkte. Dank einer hohen Kundennähe, exzellentem Service und einzigartigen Produkten hat René Kretschmer mit seinem Team in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum erlebt. Neben den regelmäßig erweiterten Kollektionen produziert Deichbrise auch Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch, wie Armbänder und Schlüsselanhänger für Firmen oder Merchandise-Schmuckstücke der Band Santiano.

Herbstliche Schmucktrends: Elegante Layering-Looks und maritime Akzente für die kühleren Monate

Während die Tage nun kürzer werden und die Farben der Natur sich in sanften Tönen zeigen, können Modebewusste mit den richtigen Accessoires ihrem Outfit eine besondere Note verleihen. In dieser Saison sind laut dem Experten René Kretschmer Layering-Looks besonders angesagt: Lange Ketten mit Anhängern, die elegant über die Herbst-Outfits getragen werden können, setzen stilvolle Akzente. "Unsere Kollektion bietet die perfekte Möglichkeit, um mit langen Ketten und Anhängern im Layering-Stil zu experimentieren", erklärt René Kretschmer. "Diese Designs bringen sowohl einen Hauch von Eleganz als auch ein maritimes Flair in die kühleren Monate."

Der Herbst ist außerdem die Zeit, um Farbe in die trüben Tage zu bringen. Die maritimen Multistrangarmbänder von Deichbrise ergänzen sich hervorragend mit einem lässigen Sneaker und runden so jedes Herbstoutfit ab. "Die frischen Farben unserer Armbänder bringen ein wenig Leichtigkeit in die dunklere Jahreszeit", so René Kretschmer weiter.

Frühzeitig an Weihnachten denken: Sondereditionen von Deichbrise für die festliche Saison

Auch, wenn viele noch dem Sommer hinterher trauern, denken einige Menschen bereits an die bevorstehenden Weihnachtsgeschenke. Die Lüttje Charming Kollektion von Deichbrise bietet die Möglichkeit, persönliche Armbänder zu gestalten, die eine individuelle Geschichte erzählen. Diese Armbänder sind nicht nur zeitlos maritim, sondern auch einzigartig wie der Träger selbst. Im Herrenbereich setzen sie auf massive Stahlarmbänder kombiniert mit kräftigen Farben, die dem Herbstlook einen dynamischen Akzent verleihen. Zudem bietet der Herbst weitere Besonderheiten bei Deichbrise: "Wir freuen uns, zwei exklusive Limited Editions unserer Armbänder anzubieten, sowie eine besonders schöne Schmuckbox, die wir liebevoll 'Schatzkiste' nennen. Diese Stücke sind nur in der Box erhältlich und können nicht einzeln erworben werden, was sie zu einem ganz besonderen Geschenk machen", so René Kretschmer.

Für Schnäppchenjäger gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Einige der Sommer-Schmuckstücke von Deichbrise werden aus der Kollektion genommen, was bedeutet, dass es an der Zeit ist, schnell zuzuschlagen. "Wer die letzten Angebote nutzen möchte, sollte sich beeilen, denn wenn sie weg sind, sind sie weg", so René Kretschmer abschließend.

