Lohnt sich die Investition in sanierungsbedürftige Häuser? Marko Verkic von der PRIMODEUS Immobilien GmbH verrät, worauf zu achten ist

Die Investition in sanierungsbedürftige Häuser schreckt viele potenzielle Käufer erst einmal ab: Schließlich sind nicht nur die Sanierungskosten schwer abzuschätzen, sondern auch der erforderliche Aufwand recht hoch. Lohnt es sich also überhaupt, ein sanierungsbedürftiges Haus zu kaufen - und falls ja, was gibt es dabei zu beachten?

Sanierungsbedürftige Häuser zu kaufen, wird von den meisten Käufern mit Skepsis betrachtet: Nicht nur sind die Sanierungskosten schwer abzuschätzen - den meisten Käufern fehlen außerdem die nötigen Handwerkerkontakte. Hinzu kommt, dass Banken bei sanierungsbedürftigen Objekten, insbesondere bei Häusern mit schlechter Energieeffizienz, eine niedrigere Bewertung ansetzen, was die Finanzierung erschwert. "Käufer sanierungsbedürftiger Häuser müssen häufig nicht nur mehr Eigenkapital aufbringen, sondern auch mit höheren Zinsen rechnen", erklärt Marko Verkic, Geschäftsführer der PRIMODEUS Immobilien GmbH. "Häufig wird außerdem ein Sanierungsfahrplan von einem Energieberater verlangt."

"Trotz der genannten Hürden kann sich der Kauf eines sanierungsbedürftigen Hauses durchaus lohnen - insbesondere für potenzielle Käufer, die sich gut aufstellen", fährt der Immobilienmakler fort. "Wichtig ist eine detaillierte Planung, um die Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen." Mit seiner auf den Raum Frankfurt spezialisierten Immobilienboutique fokussiert sich Marko Verkic auf den Verkauf und die Vermarktung von Luxusimmobilien. Neben den klassischen Maklerdienstleistungen legt er besonderen Wert auf fundierte Marktkenntnis und individuelle Beratung, die sowohl den Verkauf von Eigentumswohnungen als auch die Unterstützung bei Sanierungen umfasst. Durch gezielte Onlinekampagnen erreicht der Experte nicht nur nationale, sondern auch internationale Käufer und Verkäufer. Ein gut etabliertes Netzwerk aus Bauunternehmen, Energieberatern und Banken macht die Zusammenarbeit mit Marko Verkic zu einer durchweg positiven Erfahrung.

Chancen und Risiken von sanierungsbedürftigen Immobilien

"Aktuell sind sanierungsbedürftige Häuser aufgrund der extremen Preisabschläge besonders interessant", berichtet Marko Verkic von der PRIMODEUS Immobilien GmbH. "Meist sind sie deutlich günstiger als bereits sanierte Objekte. Besonders für Käufer, die über ein eigenes Netzwerk aus Maklern, Handwerkern und Bankkontakten verfügen, kann sich der Kauf einer solchen Immobilie als lohnendes Projekt herausstellen - sei es nun zur eigenen Nutzung oder zum späteren Verkauf." Wichtig ist, sich auf die Herausforderungen der Finanzierung und den Aufwand der Sanierung vorzubereiten. So müssen potenzielle Käufer unter anderem darauf vorbereitet sein, mehr Banken als üblich anzusprechen. Der Grund: Nicht nur stellen Banken bei der Finanzierung von sanierungsbedürftigen Immobilien oft strengere Anforderungen - auch die Konditionen können von Bank zu Bank stark variieren, insbesondere in Bezug auf die Zinsen und die Eigenkapitalquote. Umso wichtiger ist es, mit mehreren Banken zu sprechen, um die besten Konditionen zu finden.

Vor dem Kauf eines sanierungsbedürftigen Hauses sollten potenzielle Käufer außerdem die je nach Baujahr typischen Mängel berücksichtigen - so beispielsweise feuchte Keller, Asbest oder andere Probleme. Auch die Statik des Hauses muss begutachtet werden, um festzustellen, welche Umbauten möglich sind. Bei sehr alten Häusern sollten Käufer außerdem prüfen, ob Regelungen - so etwa Erhaltungssatzung, Milieuschutz, Denkmalschutz oder Ensembleschutz - vorliegen, die die Möglichkeit zu baulichen Veränderungen einschränken könnten. Auch die Heizkostenabrechnungen sind ein wichtiger Aspekt, um festzustellen, welche Sanierungsmaßnahmen wirklich sinnvoll sind.

So wird die Immobilieninvestition zum Erfolg

Grundsätzlich gilt: Auch bei sanierungsbedürftigen Häusern lassen sich durch relativ einfache Maßnahmen spürbare Verbesserungen erzielen - so beispielsweise hinsichtlich der Energieeffizienz und der Energieklasse. Allerdings sind viele dieser Maßnahmen, sei es nun eine effizientere Heizung, der Einbau neuer Fenster oder eine zusätzliche Dämmung, auch entsprechend kostspielig. Um sie kosteneffizient umsetzen zu können, ist es entscheidend, gute Handwerker zu finden, die dazu in der Lage sind, eine zuverlässige Kostenschätzung abzugeben, da die Preise je nach Unternehmen stark variieren. Nicht selten setzen große Firmen hohe Preise an, nur um die Aufträge dann an Subunternehmer zu vergeben. Wer jedoch direkt mit diesen Subunternehmern zusammenarbeitet, kann bis zu 40 Prozent der Sanierungskosten sparen.

"Alles in allem stellen sanierungsbedürftige Häuser trotz ihrer Herausforderungen eine lohnende Investition für Käufer dar, die gute Kontakte haben", resümiert Marko Verkic von der PRIMODEUS Immobilien GmbH. "Entscheidend ist es, typische Mängel zu kennen, den rechtlichen Rahmen zu verstehen und die Sanierungsmaßnahmen sorgfältig auszuwählen. Wer diese Punkte berücksichtigt, kann mit einem sanierungsbedürftigen Haus durchaus einen lukrativen Deal machen."

