Neues von Deutschlands meistzitiertem Buchkritiker

Parsberg (ots)

Die Zitate von Alex Dengler ( denglers-buchkritik.de) stehen auf über 250 Millionen Büchern (dazu noch unzählige Zitate im Internet). Das macht Alex Dengler mit großem Abstand zum meistzitierten Buchkritiker in der deutschen Literaturgeschichte.

Seit 2002 erscheint die Kult-Buch-Kolumne von Alex Dengler wöchentlich. Zuerst 6 Jahre lang als Kolumnist der BILD am Sonntag, seit 2008 auf denglers-buchkritik.de.

Während seiner Zeit als Kritiker hat Alex Dengler auch noch über 40 Bücher veröffentlicht. Thriller, Krimis, Romane, Liebesromane, lustige Frauenliteratur und erotische Frauenliteratur. Viele davon Bestseller, wie die Ostfriesland-Thriller-Reihe, die "Hurenrache"-Trilogie oder die "Love-Numbers"-Reihe (-Fifty Shades of Grey- auf einem Kreuzfahrtschiff rund um die Welt).

"Der Inhalt meines Lebens ist es, Bücher und Geschichten in die Herzen der Menschen zu bringen", sagt Alex Dengler dazu. "Das mache ich nun 23 Jahre lang, Woche für Woche. In dieser Zeit hatte ich nur 4 Wochen Urlaub, war so gut wie nie krank. Nach über 10.000 kritisch gelesenen Büchern ist nun die Zeit gekommen, etwas mehr Leben im Leben zuzulassen. Daher habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, meine Kult-Buch-Kolumne nicht mehr wöchentlich auf denglers-buchkritik.de zu veröffentlichen, sondern alle 14 Tage. Aber das mit genauso viel Herzblut und Leidenschaft wie die 22 Jahre zuvor."

Ab Oktober 2024 können Sie alle 14 Tage, wie gewohnt am Montag, die Kult-Buch-Kolumne von Deutschlands meistzitiertem Buchkritiker auf denglers-buchkritik.de lesen.

