Deutsche Triathlon Union e.V.

Weltcup-Wochenende in Rom | Paras starten in Alhandra

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Am kommenden Wochenende geht es am Samstag, 7. Oktober, für insgesamt acht Aktive der Deutschen Triathlon Union (DTU) in Rom um Weltcup-Punkte. Ein Para-Quartett startet unterdessen beim parallel ausgetragenen Para-Weltcup in Alhandra.

Das deutsche Aufgebot in der italienischen Hauptstadt wird angeführt von Nina Eim und Marlene Gomez-Göggel, die in der ewigen Stadt mit den Startnummern 1 und 2 die Sprintdistanz von 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen - ausgetragen im Laghetto dell'EUR - in Angriff nehmen.

Außerdem haben mit Annika Koch und Anabel Knoll zwei weitere deutsche Triathletinnen Ambitionen auf eine vordere Platzierung.

Zu den Hauptkonkurrentinnen der deutschen Starterinnen zählen unter anderem die Niederländerin Rachel Klamer, die Schweizerin Cathia Schär, Vierte der U23-WM von Pontevedra, sowie die Italienerinnen Bianca Seregni, die Ende August in Weihai erfolgreich gewesen war, und Verena Steinhauser, WM-Neunte von Hamburg.

Bei den Männern geht mit Lasse Lührs ebenfalls ein Anwärter auf das Podium ins Rennen. Der Fünfte des WTCS-Finales in Pontevedra bekommt es wie Jonas Schomburg, U23-Weltmeister Simon Henseleit und Valentin Wernz aber ebenfalls mit namhaften Gegnern zu tun.

Neben Vasco Vilaca (POR), Csongor Lehmann (HUN) oder Europameister Vetle Thorn (NOR) ist vor allem dem starken spanischen Team einiges zuzutrauen.

Die Frauen starten am Samstag bereits um 9:00 Uhr, die Männer um 12:00 Uhr. Beide Rennen werden live übertragen.

Para Weltcup in Portugal

Während die DTU-Elite in Italien auf Punktejagd geht, versuchen vier Para-Triathletinnen und -Triathleten in Portugal an die guten, zuletzt gezeigten Leistungen anzuknüpfen.

In Alhandra sind neben Vize-Weltmeister Max Gelhaar (PTS3) auch Kim Cremer (PTS4), der in seinem erst dritten Para Weltcup Richtung Podium schielt, sowie Neele Ludwig (PTS2) und Anja Renner (PTVI), die in Pontevedra mit ihrem Guide Maria Paulig als Vierte nur um eine halbe Minute die Medaillenränge verpasst hatte, über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen gefordert.

Die Para Triathletinnen und Triathleten starten in den unterschiedlichen Klassen ab 10:30 Uhr.

Original-Content von: Deutsche Triathlon Union e.V., übermittelt durch news aktuell