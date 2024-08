COEUR DE LION

Achtsamkeit trifft Eleganz: Die neue Birthstone-Kollektion von COEUR DE LION

Spiritualität und Achtsamkeit erfreuen sich aktuell wieder besonders großer Beliebtheit. Unter anderem hat sich der Glaube an die heilenden und positiven Kräfte von Geburtssteinen gefestigt. Sie entfalten sich am besten, wenn man die Steine direkt am Körper trägt. Dafür hat COEUR DE LION in diesem Sommer die Kollektion "Birthstone" lanciert, bestehend aus zwölf Geburtssteinen.

Die zwölf eingefassten Natursteine in unterschiedlichen Farben sind das Herzstück der Kollektion und jeweils einem bestimmten Monat zugeordnet. Entworfen im Atelier in Stuttgart, handgefertigt in der eigenen Manufaktur vor Ort. Jeder Stein ein Unikat. Die Birthstone-Kollektion umfasst Ohrstecker oder Charms für die verschiedenen Kreolen des Labels sowie Armbänder und Halsketten. Jedes Design ist in einer goldenen und einer silbernen Edelstahl-Ausführung erhältlich. Zu schön, um nicht ganz fest an ihre Bedeutung zu glauben.

Wie wählt man den passenden Geburtsstein von COEUR DE LION aus? Wie der Name schon sagt: Die verschiedenen Birthstones von COEUR DE LION können individuell nach dem eigenen Geburtsmonat ausgewählt werden. Alternativ dazu kann auch ein Jahrestag oder ein anderes besonderes Datum als Grundlage ausgewählt werden. Seit Jahrhunderten geht man bereits davon aus, dass sich die Kräfte von Geburtssteinen in den jeweiligen Monaten verstärken.

Die 12 Birthstones von COEUR DE LION

Roter Achat im Januar für Lebenskraft und Leidenschaft.

Violetter Sugilith im Februar für Kreativität und Selbstverwirklichung.

Blauer Aventurin im März für Entspannung und Ausgeglichenheit.

Weißer Quarz im April für Stärke und positive Energie.

Smaragdgrüner Achat im Mai für emotionales Gleichgewicht.

Cremefarbener Jadestein im Juni für Freude und Lebenslust.

Rosaroter Rhodochrosit im Juli für Romantik und Selbstvertrauen.

Grüner Jade im August für Harmonie und Glück.

Blauer Lapislazuli im September für Freundschaft und Authentizität.

Rosenquarz im Oktober für Liebe und Sensibilität.

Gelben Citrin im November für Energie und Selbstsicherheit.

Türkis im Dezember für Vitalität und Lebensfreude.

