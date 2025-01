MICROIP

MICROIP präsentiert sich erstmals auf der CES 2025 mit schnellem ASIC-Design und KI-Innovationen

TAIPEI, 2. Januar 2025 /PRNewswire/ – MICROIP definiert das IC-Design neu, indem es KI-Softwaredienste integriert und einen „Designless"-Ansatz entwickelt, der von führenden globalen Halbleiterunternehmen anerkannt wird. Nach der erfolgreichen Notierung am Taiwan Emerging Stock Market im Jahr 2024 wird das Unternehmen auf der CES 2025 in Las Vegas debütieren. MICROIP wird seine in Zusammenarbeit mit MediaTek entwickelte Genio AI IoT-Plattform in Industriequalität vorstellen und seine „Rapid IC Design Development Platform" hervorheben, die sein Engagement für die Überbrückung von Lücken in den Bereichen Design und Fertigung widerspiegelt.

Rapid IC Design Platform

Die Rapid IC Design Development Platform ist ein Kernstück des CES 2025 und verkürzt die Zeitspanne für NFC-Chips – von der Co-Spezifikation bis zur Massenproduktion – auf nur 12 Monate. Der neu eingeführte NFC-Controller-Chip unterstützt kontaktlose Zahlungen, Gerätekopplung, drahtloses Laden und Markenschutz und zeichnet sich durch hohe Integration und wettbewerbsfähige Preise aus.

AI Software Service Leadership

In Zusammenarbeit mit MediaTek – dem Hersteller der Genio-KI-IoT-Plattform für einen breiten Temperaturbereich – nutzt MICROIP den 6-nm-NPU-Prozess von TSMC und seine eigene KI-Optimierungstechnologie und bietet so ein optimales Gleichgewicht zwischen hoher Leistung und niedrigem Stromverbrauch, um den steigenden Anforderungen in der industriellen Automatisierung gerecht zu werden.

Modernste EDA-Tools und Entwicklungseffizienz

MICROIP verwendet iProfiler von Arculus Systems, ein fortschrittliches EDA-Tool, das KI-gesteuerte Algorithmen verwendet, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Designprobleme frühzeitig zu erkennen und Entwicklungszyklen um 6–9 Monate zu verkürzen. Diese Effizienz ermöglicht es den Herstellern von Unterhaltungselektronik, Hochleistungsprodukte schneller auf den Markt zu bringen.

Strategische Vision

„Die CES 2025 ist die perfekte Bühne, um unsere ASIC-Design-Expertise und KI-Software-Fähigkeiten zu präsentieren", sagte Dr. James Yang, Chairman von MICROIP. „Von Rapid IC Design Services bis hin zu unserer KI-Software-Service-Plattform heben wir die Industriestandards an und bieten weltweit einen einzigartigen Mehrwert."

Mit Blick auf die Zukunft wird sich MICROIP auf schnelle IC-Design-Entwicklungsplattformen, intelligente Anwendungen und Effizienzsteigerung konzentrieren, während das Unternehmen nach Europa, Amerika und Asien expandiert, mit dem Ziel, ein weltweit führender Anbieter von IC-Designdienstleistungen zu werden.

Besuchen Sie MICROIP auf der CES 2025

Datum: 7. bis 10. Januar 2025

Ort: Las Vegas Convention Center, South Hall 3

Stand: #41608

Informationen zu MICROIP

MICROIP hat seinen Hauptsitz in Taiwan und ist auf IC-Designdienste, KI-Designdienste und IP-Lizenzierungsplattformen spezialisiert. Die Lösungen des Unternehmens helfen Kunden, kundenspezifische Chips schneller und kostengünstiger zu entwickeln, während die IP-Lizenzierungsplattform den Erwerb und die Wiederverwendung ungenutzter IPs erleichtert und so den Wert maximiert.

