Von WT Microelectronics übernommene „AI Software Platform Solution" vo MICROIP, unterstützt Anpassung von KI-Modellen für industrielle IoT-Edge-Geräte von MediaTek

MICROIP gab auf der 2024 Taipei International Industrial Automation Exhibition bekannt, dass seine „AI Software Platform Solution" von WT Microelectronics übernommen wurde. Diese Lösung wird in der branchenweit ersten „AI x Remote I/O"-Lösung eingesetzt, die auf Genio IoT-Plattform MT8390/MT8370-Prozessoren von MediaTek für den industriellen Einsatz mit großem Temperaturbereich basiert. Diese auf der Grundlage des 6nm-Prozesses von TSMC gefertigten Prozessoren verfügen über Dual-Core ARM Cortex-A78- und Sechs-/Vier-Core ARM Cortex-A55-Architekturen und sind mit 4.0TOPs/3.2TOPs Neural Processing Units (NPUs) ausgestattet, wodurch ein optimales Gleichgewicht zwischen hoher Leistung und niedrigem Stromverbrauch erreicht wird. Sie eignen sich besonders für industrielle Automatisierungsprodukte, die KI-Funktionen, Bild- und Videoverarbeitung und sehr hohe Rechenleistung erfordern.

Dr. James Yang, Chairman von MICROIP, erklärte: „Wir freuen uns sehr, dass WT Microelectronics die AI Software Platform Solution von MICROIP übernommen hat, was unsere führende Position in der KI-Technologie bestätigt. MICROIP ist weiterhin bestrebt, seinen Kunden End-to-End-Services anzubieten, von der Auswahl von KI-Chips und Hardware-Plattformen bis hin zu Systemsoftware und Hardware-Integration, um sie dabei zu unterstützen, in einem sich schnell verändernden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben."

Die Entscheidung von WT Microelectronics für die „AI Software Platform Solution" von MICROIP ermöglicht einen One-Stop-Service für die Anpassung von KI-Modellen für industrielle IoT-Edge-Geräte. Dadurch können Kunden KI-Produkte schnell in realen Szenarien einsetzen, was die Zeit bis zur Marktreife erheblich verkürzt und gleichzeitig die Investitionen in KI-Personal und F&E-Ressourcen deutlich senkt. Das Produkt wird vom 21. bis 24. August im Nangang Exhibition Center, Halle 1, 4. Stock, Stand N1002, ausgestellt.

Informationen zu MICROIP

MICROIP ist ein in Taiwan gegründetes Unternehmen, das sich auf IC-Designdienste, KI-Designdienste und IP-Lizenzierungsplattformen konzentriert. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Entwicklung kundenspezifischer Chips, wodurch Entwicklungszeit und -kosten erheblich reduziert werden. Die IP-Lizenzierungsplattform ermöglicht es verschiedenen Unternehmen, ungenutztes IP zu erwerben und zu nutzen, wodurch der Designprozess beschleunigt und der Wert des IP gesteigert wird. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von MICROIP: www.micro-ip.com

