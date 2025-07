Gesunde Erde. Gesunde Kinder.

walk4help setzt großes Zeichen der Solidarität

Mehr als zwei Millionen Euro für Kinder-Projekte gesammelt

Braunschweig (ots)

Über 10.000 Teilnehmer und Besucher machen Braunschweiger Bürgerpark zur Charity-Arena für die Initiative Gesunde Erde. Gesunde Kinder.

BRAWO GROUP bewegt die ganze Region

21 Projekte für eine gesunde Erde und gesunde Kinder werden gefördert

Breite Unterstützung aus Bevölkerung, Prominenz und Wirtschaft

Ein großartiges Zeichen für eine gesunde Erde und gesunde Kinder, eine bewegte Region an einem schönen Sommertag und dazu mit 2.024.341 Euro eine riesige Spendensumme - das ist das Fazit des walk4help 2025. Der Braunschweiger Bürgerpark wurde dafür zur lebendigen Charity-Arena. Unter dem Motto "Laufen für eine gesunde Erde und gesunde Kinder"verband das Mega-Event sportliches Engagement, gelebte Solidarität und den Einsatz für eine bessere Zukunft.

20 Jahre United Kids Foundations - ein Jubiläum mit Signalwirkung

Der walk4help 2025 fand anlässlich des 20-jährigen Bestehens von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der BRAWO GROUP, statt. Bereits der erste walk4help im Jahr 2019 hatte Geschichte geschrieben, den Teilnehmenden damals mit 52.482 zurückgelegten Charity-Kilometern einen Weltrekord beschert, der weiterhin Bestand hat.

"Der walk4help ist ein großartiges, starkes Statement dafür, wie groß der Zusammenhalt und die Solidarität in unserer Region ist, wenn es drauf ankommt", sagt Jürgen Brinkmann Vorstandsvorsitzender der Volksbank BRAWO / BRAWO GROUP und Initiator von United Kids Foundations und dem walk4help. "Wir danken allen, die heute gelaufen sind, gespendet haben, sich als Sponsor engagiert haben oder als Helferinnen und Helfer dabei waren. Gemeinsam haben wir ein wichtiges Signal für mehr Kindergesundheit und Klimaschutz gesendet. Auch wenn wir den Weltrekord knapp verfehlt haben, möchten wir dieses fantastische Engagement dadurch würdigen, indem wir die eingegangenen Startgelder und Spenden signifikant erhöht haben."

Zwar wurde der angepeilte Weltrekord, der mit dem ersten walk4help 2019 für die größte Charity-Walkstaffel erreicht wurde, mit insgesamt 49.846 Kilometern nicht gebrochen. "Das Hauptziel, nämlich Bewusstsein für planetare Gesundheit zu schaffen sowie für eine gesunde Zukunft der Kinder und Jugendlichen und diese bestmöglich mit einer großen Fördersumme zu unterstützen, wurde dafür mehr als erreicht!", so Brinkmann.

Braunschweiger Bürgerpark wird zur Eventlocation

Rund um den Charity-Walk stieg im Bürgerpark ein buntes Familienfest mit abwechslungsreichem Programm, vielfältigen Themencamps an den Strecken, die Mitmachaktionen zu den vier Elementen (Wasser, Luft, Erde und Feuer) boten und allerlei Erlebnisse für Jung und Alt. Auf der Hauptveranstaltungsfläche gaben sich regionale Künstler mit informativen Interviews zu United Kids Foundations oder der Initiative Gesunde Erde. Gesunde Kinder. die Hand. Den Höhepunkt bildete die große Jubiläumsparty zum 20-jährigen Bestehen von United Kids Foundations am Abschluss des Tages, auf der die erreichte Spendensumme verkündet wurde.

"Der walk4help 2025 hat eindrucksvoll gezeigt, was möglich ist, wenn Menschen sich für eine gemeinsame Sache einsetzen. Mit ganz vielen engagierten Menschen, Tausenden glücklichen Gesichtern und einer Botschaft, die weit über Region Braunschweig-Wolfsburg hinausstrahlt, ist ein nachhaltiges Signal für mehr Kindergesundheit, Umweltschutz und gesellschaftlichen Zusammenhalt gesetzt worden. Und darauf kommt es an!", ist auch Robert Lübenoff, ebenfalls Initiator des Kindernetzwerks United Kids Foundations und des walk4help, erfreut.

Alle Spenden für gesunde Kinder und eine gesunde Erde

Alle Startgelder (nach Steuerabzug) und Spenden fließen zu 100 Prozent an Projekte der Initiative Gesunde Erde. Gesunde Kinder. - sowohl in der BRAWO-Region als auch bundesweit. Sie ist die erste Iniative im deutschsprachigen Raum, die sich speziell auf die Zusammenhänge von Kindergesundheit, Klimawandel und Umweltschutz fokussiert und klimabedingte Probleme bei Kindern und Jugendlichen verringern will. Sämtliche Kosten der Veranstaltung werden vollständig von der BRAWO GROUP getragen. Gefördert werden 21 Projekte, die gezielt diese Zusammenhänge in den Mittelpunkt rücken. Denn gesunde Kinder gibt es nur auf einer gesunden Erde.

Prominente Streckenpaten und Unterstützer

Um möglichst viele Spenden für soziale Projekte zu sammeln und ein großartiges Zeichen für die planetare Gesundheit zu setzen, hatten sich die Veranstalter prominente Unterstützung gesucht. Franziska van Almsick (Strecke Wasser), Felix Neureuther (Strecke Erde) und Christian Neureuther (Strecke Feuer) sowie ein RTL-Prominententeam aus Lilly Becker, Jasmin Wiegand, Jürgen Hingsen und Asha Noppeney (Strecke Luft) waren als Streckenpaten mit dabei. Auch die Regionalpolitik schmiedete ein starkes Bündnis für das soziale Engagement, indem die Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Dr. Thorsten Kornblum, der Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg, Dennis Weilmann und der Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter, Frank Klingebiel, stellvertretend für die ganze Region offiziell die Schirmherrschaft übernahmen.

Alles Weitere zum walk4help unter www.walk4help.de.

Weitere Stimmen zum walk4help:

Felix Neureuther:

"Ich bin heute hier, um den walk4help zu unterstützen. Es ist eine tolle Veranstaltung, wahnsinnig viele motivierte Menschen sind dabei, es macht riesig Spaß und ich bin echt sprachlos, was hier auf die Beine gestellt wurde. Es ist wirklich schön zu sehen, wie viele Menschen sich für den walk4help und für die Kinder einsetzen. Die Kinder sind unsere Zukunft. Für ihre Gesundheit ist Bewegung eine Grundvoraussetzung. Wir müssen die Kinder fördern und sie motivieren, dass sie sich bewegen, und dass sie auch später auf einer gesunden Erde leben können."

Christian Neureuther:

"Es gibt nichts Wertvolleres als Kinder! Sie sind unsere Zukunft. Dafür brauchen wir gesunde Kinder. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, dann weiß man wie wichtig es ist, sie in Bewegung zu bringen und die Gesundheit zu erhalten. Die Botschaft, die ich heute hier beim walk4help rüberbringen möchte, ist: Emotionen sind das Wichtigste. Macht alles mit Leidenschaft und Freude. Und dieser Funke ist durch die Begeisterung der Teilnehmer voll übergesprungen."

Franziska van Almsick:

"Die Initiative hinter dem walk4hlp ist einfach toll! So viele Menschen in den Braunschweiger Bürgerpark zu bringen, um gemeinsam etwas für den guten Zweck zu tun. Als Einzelsportlerin hing immer alles von mir alleine ab, aber die Erkenntnis, dass man in der Gruppe, gemeinsam mit vielen mehr bewegen und erreichen kann, ist eine ganze wichtige. Wir sind ein Team und haben ein gemeinsames Ziel: Etwas für Kinder mit tollen Projekten zu erreichen und sie zu fördern. Wir wollen unseren Kindern und Enkeln einen guten Weg ebnen, damit sie das Bestmögliche aus ihrer Zukunft machen können, und das tun wir mit solchen Aktionen wie dem walk4help heute."

Lilly Becker:

"Das Besondere am walk4help ist für mich, dass wirklich alle in Bewegung waren: Junge, alte, Familien, Mamas, Papas, kleine Kinder - wirklich alle, vereint durch die Bewegung für den guten Zweck. Das ist für mich die Motivation: Wir müssen den Kindern ein Vorbild sein, sich zu bewegen und etwas zu tun, damit die Erde auch in Zukunft lebenswert bleibt. Die Veranstaltung hat einen Riesenspaß gemacht und am Ende ist es für alle Teilnehmer eine Belohnung ein starkes Zeichen gesetzt zu haben."

Jürgen Hingsen:

"Was den walk4help für mich ganz besonders macht, ist natürlich, dass es um Kinder geht, die unsere Zukunft bedeuten. Selbst in Deutschland gibt es Kinderarmut, Vernachlässigung und leider vieles mehr. Da kann man gar nicht genug tun, damit es den Kindern in Zukunft besser geht. Dafür ist es unglaublich wichtig, Geld zu sammeln, um Projekte zu fördern und den Kindern und Jugendlichen zu helfen. Mit den prominenten Paten, mit denen ich mich sehr gerne engagiert habe, und den Tausenden Teilnehmern haben wir einen großen Schritt getan, hier zu helfen."

Über den walk4help:

Mit dem walk4help wurde durch gemeinsames Gehen, Laufen oder Walken Spenden für regionale und bundesweite Projekte der Initiative Gesunde Erde. Gesunde Kinder. gesammelt. Vier thematisch an die Elemente Wasser (8 Kilometer), Luft (6 Kilometer), Erde (4 Kilometer) und Feuer (2 Kilometer) angelehnte Strecken standen am 5. Juli im Bürgerpark zur Auswahl. Unterwegs gab es verschiedene Informationsstände, Verpflegungsmöglichkeiten und Unterhaltungsangebote zu entdecken. Das große Ziel war das Aufstellen eines neuen Weltrekords. Die BRAWO GROUP gab vorab das Versprechen, dass sie bei Erreichen des neuen Weltrekords, alle Startgelder (nach Steuerabzug) und Spenden verdoppelt. Bereits beim walk4help im Jahr 2019 gingen Tausende an den Start und legten zusammen 52.482 Kilometer zurück. Dabei kamen insgesamt 1,1, Millionen Euro für Projekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen zusammen. Anlässlich des 20. Geburtstages von United Kids Foundations fand nun der 2. walk4help statt.

Über Gesunde Erde. Gesunde Kinder.

Gesunde Erde. Gesunde Kinder. ist die erste Initiative im deutschsprachigen Raum, die sich speziell auf die Zusammenhänge von Kindergesundheit, Klimawandel und Umweltschutz fokussiert. Ziel ist es, nachhaltige Lösungen für die Gesundheit unserer Kinder und des Planeten zu entwickeln - gemeinsam mit gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Persönlichkeiten und Unternehmen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Zusammen schaffen wir Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels und ermöglichen Partizipation und Empowerment für ein gesundes und nachhaltiges Leben von klein auf.

Mehr Informationen: gesunde-erde-gesunde-kinder.de

