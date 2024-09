Globale Finanzstrategen

Sebastian Weißschnur von Globale Finanzstrategen über die großen Vorteile eines Kredits aus dem Ausland

Siegburg (ots)

Die Konditionen anderer Länder sind für Unternehmer und Investoren oft deutlich besser als in Deutschland. So können auch Kredite aus dem Ausland enorme Vorteile bieten. Wer nicht über das entsprechende Know-how verfügt oder die Risiken scheut, findet bei Globale Finanzstrategen einen starken Partner für die Realisierung von Auslandskrediten. Als Gründer und CEO der Unternehmensberatung für deutsche Unternehmer und Investoren ist Sebastian Weißschnur Experte für internationale Finanzstrategien und verfügt über ein globales Netzwerk. Hier verrät er, mit welchen Vorteilen und Risiken Kredite aus dem Ausland verbunden sind und wie er seine Klienten in diesem Bereich unterstützen kann.

Der Konjunkturrückgang und eine Wirtschafts- und Finanzpolitik, die Unternehmen mit Verboten und Restriktionen Steine in den Weg legt, machen Unternehmern und Investoren in Deutschland das Leben schwer. Aktuell diskutierte Maßnahmen, wie beispielsweise ein Lastenausgleich für Immobilienbesitzer, befeuern zudem die Pläne vermögender Menschen, in unternehmerfreundliche Destinationen wie Dubai oder die Schweiz auszuwandern. Hinzu kommen stetig steigende Zinssätze, die eine Vielzahl von Investitionen unattraktiv machen. Aufgrund der unvorteilhaften Entwicklungen in Deutschland fürchten Unternehmer und Investoren nicht nur um ihre finanzielle Freiheit und unternehmerische Wachstumschancen, sondern machen sich auch zunehmend Sorgen um ihr Vermögen. "Für die Risikominimierung des Business und des Vermögens bedarf es internationaler Finanzstrategien", erklärt Sebastian Weißschnur, Geschäftsführer von Globale Finanzstrategen. "Diese bergen gleichzeitig große Potenziale: Ein Kredit aus dem Ausland bietet zum Beispiel im Vergleich mit einem deutschen Kredit enorme Vorteile."

"Dank unseres soliden globalen Netzwerks können wir frisches Kapital aus dem Ausland schnell und unkompliziert zu einem Zinssatz von null Prozent beschaffen", fährt der Experte fort. Mit Globale Finanzstrategen, einer Unternehmensberatung für deutsche Unternehmer und Investoren, hilft er seinen Klienten dabei, sich vor den Risiken der deutschen Wirtschaft zu schützen und gleichzeitig von den gravierenden Vorteilen einer globalen Finanzstrategie zu profitieren. Mit den Kernkompetenzen Vermögenssicherung, Kapitalbeschaffung und Vermögensaufbau sowie einem umfangreichen Netzwerk entwickelt Sebastian Weißschnur für seine Klienten internationale Konzepte, die es ihnen ermöglichen, mit minimalem Eigenkapitaleinsatz in überschaubarer Zeit ein Millionenvermögen aufzubauen. Dabei spielen auch Kredite aus dem Ausland mit ihren zahlreichen Vorzügen eine zentrale Rolle, was es damit im Detail auf sich hat, hat Sebastian Weißschnur im Folgenden zusammengefasst.

Der Auslandskredit - günstig, schnell und unkompliziert

Die Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen Kreditkonditionen sind enorm: Während die Zinssätze in Deutschland in der Regel transparent und durch Regulierungen geschützt sind, gibt es Kredite im Ausland schon ab null Prozent Zinsen - ermöglicht durch großen Wettbewerb oder spezielle Förderprogramme. "Ein Grund für solche hervorragenden Konditionen in einem Polypol sind Lockangebote diverser Geschäftsbanken, die ihren Zinssatz nach Ablauf einer zuvor fest definierten Laufzeit erheblich erhöhen", verrät Sebastian Weißschnur. "Bei solchen Angeboten gilt es, penibel auf eine rechtzeitige Rückzahlung des Darlehens zu achten."

Ein weiterer Unterschied liegt in der Geschwindigkeit und dem bürokratischen Aufwand bei der Kreditvergabe: Während in Deutschland strenge Anforderungen zu erfüllen sind, die den Prozess in die Länge ziehen können, geht es im Ausland meist deutlich schneller. "In Dubai wird ein Grundbucheintrag beispielsweise innerhalb eines Tages vorgenommen, wobei es in Deutschland mehrere Monate dauern kann", erklärt der Experte weiter. Neben den niedrigen Zinsen, der schnellen Abwicklung und geringeren Hürden bieten Auslandskredite noch weitere attraktive Bedingungen. Zum Beispiel birgt ein Kredit aus dem Ausland für Immobilieninvestitionen aufgrund von höheren Mietrenditen und Wertsteigerungen oft geringere Risiken.

Globale Finanzstrategen: Mit Expertise und Erfahrung Risiken vermeiden und Vermögen aufbauen

Ein Praxisbeispiel für die Nutzung eines Auslandskredits könnte die Skalierung eines Produktionsunternehmens sein: Wird die Kreditsumme genutzt, um eine weitere Fertigungsmaschine zu kaufen und aktuelle Engpässe auszuschöpfen, erhöhen sich die Produktionskapazität und die Auslastung. Damit wird der Grenzertrag gesteigert und zusätzlicher Gewinn für das Unternehmen generiert, was wiederum eine schnelle Amortisation des Kredits ermöglicht. "Ein Risiko, das in diesem Zusammenhang besteht, ist jedoch die Währungsspekulation", warnt Sebastian Weißschnur. "Denn nimmt das Unternehmen einen Kredit in US-Dollar auf und der Wechselkurs zum Euro entwickelt sich ungünstig, kann das erhebliche Zusatzkosten verursachen." Umso wichtiger ist es, sich umfassend über Auslandskredite zu informieren und die Risiken zu kennen oder auf die Unterstützung eines starken und erfahrenen Partners zu setzen.

Die spezialisierten Berater von Globale Finanzstrategen analysieren zunächst die unternehmerische Situation unter Berücksichtigung der privaten wie beruflichen Gesamtsituation ihres Klienten, um zu prüfen, ob ein Kredit aus dem Ausland sinnvoll ist und ob dieser gegebenenfalls mit gezieltem Vermögensaufbau durch Immobilieninvestitionen kombiniert werden kann. Mit einem strategischen und kundenzentrierten Ansatz, profunder Marktkenntnis und einem starken Fokus auf die erfolgreiche Umsetzung unterstützen Sebastian Weißschnur und sein Team ihre Klienten anschließend beim Erreichen ihrer individuellen Ziele und bieten dabei eine umfassende Beratung durch ein großes globales Netzwerk. Dank maßgeschneiderter, langfristiger Lösungen, die von lokalen Netzwerkpartnern in verschiedenen Bereichen unterstützt werden, konnten die Experten von Globale Finanzstrategen schon zahlreichen Klienten dabei helfen, in kurzer Zeit große Vermögen aufzubauen.

Sie sind Unternehmer oder Investor in Deutschland und wollen Ihr Business und Ihr Vermögen außerhalb der EU sichern? Oder möchten Sie mithilfe von Experten-Know-how die besten Kreditoptionen im Ausland finden und von maßgeschneiderten Lösungen profitieren?

