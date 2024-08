ATOBU GmbH

Mit der ATOBU-Methode macht Sebastian Schaulies Handwerksbetriebe zu Kunden- und Bewerbermagneten

Unternehmenserfolg hängt maßgeblich von zwei Faktoren ab: lukrative Kundenaufträge und qualifizierte Mitarbeiter. Mit ganzheitlichen Marketingkonzepten, die zu einer digitalen Omnipräsenz führen, unterstützt Sebastian Schaulies Handwerksbetriebe dabei, beides in hohem Maße zu generieren. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Dienstleistungen ihr Angebot umfasst, wie die Zusammenarbeit abläuft und was die ATOBU GmbH von anderen Anbietern unterscheidet.

Sichtbarkeit und ein professioneller Außenauftritt sind das A und O für Unternehmen, die qualitative Produkte oder Dienstleistungen verkaufen wollen. So sind umfassende Strategien im Onlinemarketing besonders essenziell, denn sie helfen nicht nur dabei, kontinuierliche Kundenanfragen zu generieren, sondern ziehen auch qualifizierte Bewerber an. Für Unternehmen, die sowohl eine Vielzahl von Kundenanfragen als auch regelmäßige Bewerbungen von Fachkräften bekommen, steht dem finanziellen Erfolg und dem nachhaltig gesunden Wachstum schließlich nichts mehr im Wege. Handwerksbetriebe, die in der Regel über eine gute Auftragslage verfügen, können noch einen Schritt weiter gehen: Unter allen eingehenden Kundenanfragen können sie sich die für sie lukrativsten Aufträge herauspicken und bei gleichem Arbeitsaufwand höhere Umsätze realisieren. Weil das Onlinemarketing aber in der Regel nicht zu den Kernkompetenzen eines Handwerkers gehört, sind die Betriebe auf einen starken Partner an ihrer Seite angewiesen. "Wer die großen Chancen des Onlinemarketings nicht optimal nutzt, verschenkt enormes Wachstumspotenzial. Je stärker ihr Partner ist, desto schneller und leichter können die Unternehmen hingegen ihre Ziele erreichen", verrät Sebastian Schaulies, Geschäftsführer der ATOBU GmbH.

"Wir haben uns auf Handwerksbetriebe rund ums Haus spezialisiert und bieten ihnen das Marketing-Komplettpaket, das sie zum Magneten für zahlungskräftige Kunden, Wunschbewerber und bei Bedarf auch neue Vertriebspartner macht", so der Experte weiter. Mit der ATOBU GmbH hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Betriebe, die Dienstleistungen rund ums Haus anbieten, Sichtbarkeit und Omnipräsenz zu verschaffen - und damit das Fundament für die Sicherung wertvoller Marktanteile zu legen. Mit einem weitreichenden Erfahrungsschatz und umfassender Branchenkenntnis entwickelt Sebastian Schaulies so digitale Marketingkonzepte, die nachhaltige Ergebnisse für ihre Kunden erzielen. Dabei spielen neben der Spezialisierung auf die besondere Zielgruppe auch die bewährte ATOBU-Methode und die individuelle Zusammenarbeit eine zentrale Rolle.

Ganzheitliche Marketingkonzepte für großartige Kundenergebnisse

Zu Beginn der Zusammenarbeit mit ATOBU werden die Ist-Situation des Kunden analysiert, seine größten Schmerzpunkte identifiziert und klare Ziele definiert. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Potenzialanalyse seines Internetauftritts und der Marketingstärke des Kunden. "So finden wir in der Regel schnell die Ursachen für die spezifischen Probleme, die der Kunde mitbringt", verrät Sebastian Schaulies. Mithilfe der ATOBU-Methode wird anschließend jeder einzelne Werbekanal analysiert und die Ergebnisse in ein Punktesystem übertragen - auf dieser Basis entsteht im Anschluss eine passgenaue Strategie, mit der die gesetzten Ziele bestmöglich erreicht werden können.

Ob Fachkräfte, Azubis, kaufkräftige Kunden oder Mitarbeiter - die individuellen Werbekampagnen der ATOBU GmbH sprechen exakt die Zielgruppe an, die den Bedarf ihrer Kunden deckt. Von Webseiten und Landingpages mit Funnels bis hin zum Performance-Marketing über Meta, TikTok oder Google Ads bauen die Experten sinnvolles Omnichannel-Konzept auf. In monatlichen Update-Calls werden die Ergebnisse nachgefasst und eventuelle Optimierungen besprochen, sodass immer bestmögliche Ergebnisse entstehen. Während der gesamten Zusammenarbeit können sich die Kunden auf größtmögliche Transparenz, durchgehend hohe Qualität sowie maximale Flexibilität verlassen. "Wir schaffen die ultimative Omnipräsenz für unsere Partner, mit der sie zuverlässig ihre Wunschkunden, Wunschbewerber und bei Bedarf neue Vertriebspartner anziehen", fasst Sebastian Schaulies zusammen.

ATOBU GmbH auf dem Weg zur Marktführerschaft

Die ATOBU GmbH ist nicht nur direkt auf Betriebe rund ums Haus spezialisiert, sondern verfügt dabei - ganz im Gegenteil zu vielen anderen Anbietern - über ein hohes Maß an Branchen- und Zielgruppenverständnis. Darüber hinaus versorgen Sebastian Schaulies und und sein Team ihre Kunden mit preisgünstigen sowie eigenhändig vorqualifizierten Kontakten. "Wir können die Leads nicht nur 60 bis 75 Prozent günstiger anbieten als viele Branchenkollegen, sondern ermöglichen durch die Vorqualifizierung auch einen wesentlich geringeren Zeitaufwand", erklärt der Experte.

Persönliche Erfahrungswerte und die Nähe zum Markt machen die ATOBU GmbH außerdem zu einem der gefragtesten Branchen- und Wachstumspartner. "Wie wir unseren Kunden dabei helfen, zum marktführenden Unternehmen ihrer Branche zu werden, streben auch wir die Marktführerschaft in unserem Bereich an. Jeder soll wissen, dass ATOBU sowohl Onlinemarketingpartner für Betriebe rund ums Haus als auch Arbeitgeber Nummer eins ist", verrät Sebastian Schaulies über die Mission seines Unternehmens.

