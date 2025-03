AlgosOne.ai

AlgosOne AI lehnt Übernahmeangebote in Höhe von bis zu 500 Millionen US-Dollar ab

New York, 27. März 2025 (ots/PRNewswire)

Der beliebte KI-Trading-Riese AlgosOne.ai lehnt massive Übernahmeangebote vor dem Debüt des AiAO-Coins ab

Seit Anfang 2025 hat AlgosOne, eine führende KI-gesteuerte Trading-Plattform, eine Reihe von Übernahmeangeboten von prominenten Hedgefonds, führenden Kryptowährungsbörsen und KI-Technologieunternehmen mit Sitz in China, Europa und den Vereinigten Staaten abgelehnt. Die Angebote bewegten sich zwischen 250 und 500 Millionen US-Dollar. Im KI-Sektor bereiten sich die großen Akteure darauf vor, in KI-Start-ups zu investieren und diese zu übernehmen.

Laut Alex Andera, dem Marketingleiter von AlgosOne, basierte die Entscheidung, diese Angebote abzulehnen, auf dem uneingeschränkten Vertrauen des Teams in das Potenzial des Projekts und die zukünftige Marktbewertung. AlgosOne ist strategisch darauf ausgerichtet, seinen nativen AIAO-Token im zweiten Quartal 2025 auf den Markt zu bringen. Zusätzlich zu den Governance-Rechten erhalten AIAO-Inhaber regelmäßige Dividenden, und AlgosOne geht in den öffentlichen Besitz seiner Token-Inhaber über.

„Wir wissen die jüngste Anerkennung durch wichtige Akteure der Branche zu schätzen", sagte Andera. „Aber mit der bevorstehenden Einführung des AIAO-Tokens und unserem anhaltenden Fokus auf KI-Handelsinnovationen glauben wir, dass wir diese Bewertungen übertreffen können.",

Andera fuhr fort: „Wir wollen, dass unsere Token-Inhaber das Projekt besitzen, und nicht ein großes Konglomerat, denn unsere Priorität bleibt es, unserer Community und unseren Investoren einen langfristigen Mehrwert zu bieten.",

Das Angebot an AIAO-Token wird auf 1 Milliarde Token begrenzt sein. Die renommierten Firmen, die AlgosOne erwerben wollten, haben nun großes Interesse an einer Beteiligung am bevorstehenden Verkauf und an der Zuteilung einer beträchtlichen Anzahl von Token bekundet, was das enorme Marktpotenzial des Projekts weiter bestätigt.

Durch seine Unabhängigkeit will AlgosOne jedoch sicherstellen, dass seine Technologie und sein Ökosystem für ein weltweites Publikum zugänglich bleiben. Die Führung von AlgosOne hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nutzern und Anlegern eine einzigartige Möglichkeit zu bieten, Teil des nächsten Schritts in der Entwicklung der KI-basierten Finanzwelt zu sein.

Informationen zu Algosone.ai

AlgosOne ist eine KI-Trading-Plattform, die an der Spitze des KI-Tradings steht. Sie kombiniert firmeneigene Algorithmen mit fortschrittlichen Modellen zur Verarbeitung natürlicher Sprache, um umfangreiche Datensätze zu analysieren und Preisentwicklungen in verschiedenen Marktsektoren vorherzusagen. Mit seinen Fähigkeiten bietet AlgosOne automatisierte Trading-Lösungen für Privatanleger ohne Trading-Erfahrung oder Verständnis der Marktdynamik. Mit der bevorstehenden Einführung des AIAO-Tokens wird AlgosOne die Rolle der KI auf den Finanzmärkten neu definieren.

