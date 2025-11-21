schulstart e.K.

schulstart.de gewinnt den Deutschen Bildungsaward 2025/2026

Göttingen (ots)

Der "Deutsche Bildungs-Award 2025/2026" wurde in dieser Woche in Berlin zum vierten Mal von ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität vergeben. Grundlage ist eine umfangreiche, bevölkerungsrepräsentative Befragung von Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland. schulstart.de hat dabei den "Deutschen Bildungs-Awards 2025/2026" in der Kategorie Start-Ups gewonnen.

Martin Müller, Inhaber von schulstart.de, kommentiert die Preisverleihung: "Besonders freuen wir uns, dass wir sowohl in den Bereichen Angebot und Preis-Leistungs-Verhältnis als auch Kundenservice überzeugen konnten. Dies ist ein wunderbares Lob für unser gesamtes Team und bestätigt unseren tagtäglichen Ansporn, für viele Schulkinder und Eltern unser Bestes zu geben."

Über schulstart.de:

Der Online-Shop www.schulstart.de beliefert jedes Jahr zum Schulstart mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche mit Schulbedarf und Büroartikeln. Die "Fixe Liste" vereinfacht mit Hilfe von KI den Schulbedarf-Einkauf massiv. Weitere Informationen: https://www.schulstart.de/fixe-liste

Über den Deutschen Bildungsaward:

Pressemeldung des Deutschen Institut für Service-Qualität und RTL Deutschland: https://disq.de/wp-content/uploads/2025/11/PM_DISQ_Deutscher_Bildungs-Award_20251118-1.pdf

