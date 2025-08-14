AKAD University

Kostenlos zum Master - Bildungsoffensive gegen 163.000 fehlende MINT-Fachkräfte



Neue Bildungsoffensive soll mehr Menschen für Technik, Informatik und Industrie begeistern - bei über 163.000 fehlenden MINT-Fachkräften ermöglicht ein flexibles Fernstudium Karriere ohne Umwege.

Deutschland fehlen MINT-Fachkräfte - gleichzeitig scheitern viele Bildungswege an hohen Kosten oder mangelnder Vereinbarkeit mit dem Berufsleben. Mit der neuen MINT-Offensive wird ein deutliches Zeichen gesetzt: Wer einen Bachelor in Informatik, Maschinenbau, Wirtschafts-ingenieurwesen oder BWL beginnt, kann sich bei erfolgreichem Abschluss einen kostenfreien Master sichern. Digital, flexibel und berufsbegleitend - ganz ohne finanzielle Hürde.

Ermöglicht wird das Modell von der AKAD University, die als erste Fernhochschule Deutschlands gezielt Anreize für qualifizierte Nachwuchskräfte in den MINT-Bereichen schafft. Das Angebot richtet sich an Berufstätige, Studienanfänger:innen, Eltern und Quereinsteiger:innen - unabhängig vom Lebensmodell oder Wohnort.

"Wir brauchen mehr Durchlässigkeit, weniger Barrieren - und starke Anreize", erklärt Prof. Dr. Tim Brüggemann, Rektor der AKAD University. "Mit dem kostenfreien Master schaffen wir neue Möglichkeiten für Menschen, die sich in MINT-Feldern beruflich entfalten wollen - ohne den Umweg über finanzielle Risiken."

Bildung, die sich dem Leben anpasst

Mit dem Fernstudienmodell der Offensive profitieren Bewerber:innen von größtmöglicher Flexibilität: Prüfungen sind online möglich, der Einstieg ist jederzeit ohne Semesterbindung machbar, und die Betreuung erfolgt digital mit individueller Unterstützung. Die Initiative spricht gezielt diejenigen an, die klassische Bildungswege bislang ausschließen.

Neues Signal für Wirtschaft, Politik und Bildungssystem

Zahlreiche Studien belegen den dramatischen Fachkräftemangel in Technik, IT und Industrie. Laut dem nationalen MINT-Report[1] sind aktuell 163.600 Stellen unbesetzt - ein neuer Höchststand. Langfristige Prognosen rechnen sogar mit über 660.000 fehlenden IT-Fachkräften bis 2040[2], sollte keine strukturelle Gegensteuerung erfolgen.

Die MINT-Offensive reagiert gezielt auf diesen Missstand - mit einem innovativen Anreizmodell statt leeren Appellen. Der kostenfreie Master wird zur Belohnung für Engagement, Disziplin und Bildungsbereitschaft.

Jetzt starten - Karriere sichern

Das Angebot ist zeitlich limitiert. Wer sich bis zum 31.10.2025 für einen der teilnehmenden Bachelorstudiengänge bewirbt, kann sich seinen kostenfreien Masterplatz sichern. Hier gibt es alle Infos dazu: https://www.akad.de

[1] https://mintzukunftschaffen.de/mint-reporting/

[2] https://t3n.de/news/it-fachkraeftemangel-2040-unbesetzte-stellen-1672416/

