Gesundheitliche Analysen: Jay Roata verhilft Leistungsträgern zu einem Traumkörper und einer besseren Performance

Ittlingen

Ständiger Stress, schlechter Schlaf und deutlich zu viel Körperfett - gerade Geschäftsführer, Unternehmer und Selbstständige haben mit diesen Problemen zu kämpfen. Um ihnen dabei zu helfen, richtig abzunehmen und ihre Leistung nachhaltig zu verbessern, hat Fitness- und Gesundheitscoach Jay Roata die 5-Step-Jay-Effect-Methode entwickelt. Wie das Programm aufgebaut ist und warum gesundheitliche Analysen für den Erfolg entscheidend sind, erfahren Sie hier.

Wer schon am Morgen müde ist und sich antriebslos durch den Arbeitstag schleppt, wird dem eigenen Anspruch an seine Performance kaum gerecht. Die meisten wissen zwar, dass sie sich mehr bewegen und besser ernähren sollten, doch es fehlt ihnen die Zeit, um die Sache ernsthaft anzugehen. Eine allmähliche Gewichtszunahme führt dann zwangsläufig dazu, dass sich die Leistungskurve noch weiter senkt. Zudem fühlen sich die Betroffenen im eigenen Körper unwohl, leiden unter einer abnehmenden Libido und trauen sich im Strandurlaub nicht mehr, ihr T-Shirt auszuziehen. Wenn aber schließlich die ersten gesundheitlichen Probleme auftauchen, wird häufig die Reißleine gezogen. "Die Maßnahmen bestehen in der Regel aus einer extremen Diät und übermäßigem Sport, was weder zu empfehlen noch durchzuhalten ist", sagt Fitness- und Gesundheitscoach Jay Roata. "Wer mit solchen Versuchen ein paarmal gescheitert ist, wird letztlich den Glauben an sich selbst verlieren und aufgeben. Im schlimmsten Fall bricht er irgendwann im Büro mit einem Herzinfarkt zusammen. Ab einem gewissen Punkt ist der Weg, der zu diesem Szenario führt, nur noch schwer umkehrbar. Wir haben eben nur eine Gesundheit."

"Die Lösung für das Problem beginnt im Kopf, sie muss sich aber gleichzeitig auf eine wissenschaftlich fundierte Methode stützen. Wir können effizient abnehmen und die Leistungsfähigkeit verbessern, wenn wir zunächst zum Kern der Dinge vorstoßen. Deshalb steht bei uns an erster Stelle eine umfangreiche gesundheitliche Analyse", fügt Jay Roata hinzu. Der Sportökonom, Ernährungsberater und Bodybuilder kann auf mehr als neun Jahre Coaching-Erfahrung verweisen und konzentriert sich mit seiner Arbeit inzwischen auf Leistungsträger, die abnehmen möchten, um gesünder, fitter und produktiver zu werden. Mit seiner eigens entwickelten 5-Step-Jay-Effect-Methode setzt er auf elementare Anpassungen bei Lebensstil, Ernährung und Bewegung und stellt dabei die Gesundheit in den Mittelpunkt. Allein in den letzten drei Jahren konnte Jay Roata über 250 Unternehmer und Selbstständige auf ihrem Weg zu ihrem Traumkörper und einer besseren Performance begleiten.

Alles beginnt mit einem gesunden Darm

Während andere Fitnesscoaches vor allem gut im Marketing sind, legt Jay Roata besonderen Wert auf einen methodisch sauberen Ansatz. Er weiß, dass eine Kombination von Kalorienreduzierung und Sport häufig nicht zum Erfolg führt, weil ein ungesunder Lebensstil und eine mangelhafte Ernährung den Körper in eine hormonell ungünstige Situation bringen, die den Abnehmprozess behindert. Um dem auf die Spur zu kommen, setzt er vor allem auf Blutbild- und Stoffwechselanalysen, mit deren Hilfe sich Defizite erkennen lassen, sodass sie im Anschluss beseitigt werden können. "Eine Stoffwechselanalyse sagt uns beispielsweise, wie die Verdauung funktioniert", erklärt er. "Alle psychischen und gesundheitlichen Probleme beginnen nun einmal im Darm. Deshalb ist es für uns wichtig, herauszufinden, wie es um die Resorption steht und wie Dick- und Dünndarm aufgestellt sind. Wenn der Darm gestört ist, werden gesunde Ernährung und Sport nichts bewirken. Unsere Ist-Analyse beschäftigt sich darum schwerpunktmäßig mit diesem Thema." In der Branche ist das sicherlich keine übliche Herangehensweise, was hauptsächlich daran liegt, dass ein spezifisches Wissen erforderlich ist. Für Jay Roata sind wissenschaftliche Prinzipien maßgeblich. Er arbeitet deshalb bei der Analyse und der Mängelbeseitigung mit Endokrinologen und Heilpraktikern zusammen.

Die 5-Step-Jay-Effect-Methode

Die Untersuchung des Ist-Zustands umfasst bei Jay Roata neben Blutbild- und Stoffwechselanalysen auch eine genaue Betrachtung der Lebensgewohnheiten: Von den Stressfaktoren über die Zeitfrage bis zu Ernährung und Bewegung wird alles genau beleuchtet, was zum täglichen Ablauf gehört. Ist die Analyse abgeschlossen, kann im zweiten Schritt anhand der Daten ein realistisches Ziel festgelegt werden, das sich in einem bestimmten Zeitraum sicher erreichen lässt. Der dritte Schritt bezeichnet dann die Beseitigung aller Mängel und Defizite: Es kann um Medikamentengaben gehen, aber auch um Lebensmittel, die den Jodhaushalt in Balance bringen. Beim Thema Stress verordnet Jay Roata dagegen Meditationen oder regelmäßige Saunagänge. In dieser Phase wird zudem eine optimierte Ernährung integriert. Dabei geht es vor allem um Alltagstauglichkeit: schnelle Mahlzeiten, die einfach zuzubereiten sind. Jay Roata zeigt in Videos unter anderem, wie Meal Prep (Vorkochen) funktioniert. Zudem gibt es einen Leitfaden zum Auswärtsessen, der Beispielmahlzeiten mit Kalorienangaben für alle möglichen Restaurants, Dönerstände und Burgerketten enthält. Es dreht sich immer darum, gesund zu essen und Freude dabei zu haben.

Im vierten Schritt kommt die Bewegung ins Spiel. Das bedeutet Sport, aber auch Alltagsbewegung und Haltungskorrektur. Wer übergewichtig ist, hat oft Rückenschmerzen oder einen falschen Gang. Mit Dehnübungen, Massagen und der Hilfe eines Physiotherapeuten lassen sich solche Probleme in den Griff bekommen. "Richtiger Sport ist natürlich auch wichtig, weil wir Muskulatur aufbauen wollen", betont Jay Roata. "Schließlich geht es nicht darum, dünn zu werden, sondern gut auszusehen. Darüber hinaus lehrt der Sport Disziplin: Wer sich überwindet, stimuliert einen bestimmten Bereich seines Gehirns, sodass es mit der Zeit immer leichter fällt, zum Training zu gehen." Der fünfte und letzte Schritt steht schließlich für die Umsetzung. Dafür werden eine Lernvideothek, Protokolle und individuelle Pläne bereitgestellt. In regelmäßigen Live-Calls stellt sich zudem die Frage nach einer Optimierung der Abläufe und einem beständigen Disziplinaufbau. Das Programm läuft über sechs Monate, die meisten Kunden bleiben aber letztlich für ein oder zwei Jahre. Am Ende des Coachings wissen sie in jedem Fall, wie sie allein weitermachen können.

Kundenstory: Robin bekommt seinen Sixpack

Dass die Herangehensweise von Jay Roata funktioniert, untermauern zahlreiche Erfolgsgeschichten zufriedener Kunden. Einer von ihnen ist Robin: Er war schon immer sehr sportbegeistert, sah aber nicht so aus. Er wusste einfach nicht, was er anstellen sollte, um Muskeln aufzubauen und einen Sixpack zu bekommen. Sein Arbeitsalltag hatte es zudem in sich, denn er führte eine Unternehmensgruppe aus Holzbaufirma, Fitnesscenter und einem Vertrieb für Nahrungsergänzungsmittel. Aufgrund der starken Belastung und des übermäßigen Stresses war er allmählich dick geworden. Er fand dann allerdings Jay Roata und kam mit der 5-Step-Jay-Effect-Methode schnell in Form: In kurzer Zeit verlor er zehn Kilo Körperfett. Heute ist er deutlich gesünder und stressresistenter. Er kann die ganze Nacht durcharbeiten, hat endlich seinen Sixpack und steckt mit seiner Begeisterung sein Umfeld an. "Unsere Methode bewirkt, dass mehr Endorphine, also Glückshormone, ausgeschüttet werden, was für eine bessere Motivation sorgt", berichtet Jay Roata. "Wer nach einem guten Training ins Büro kommt, hat richtig Lust, etwas zu tun: kein Mittagstief, keine Antriebslosigkeit, dafür aber eine höhere Produktivität."

Vom übergewichtigen Jungen zum Gesundheitscoach: Der Weg von Jay Roata

Als Kind war Jay Roata selbst übergewichtig und er wurde deswegen ständig gemobbt. Das führte zunächst zu unkontrollierten Essattacken, dann aber zu radikalem Verzicht und übermäßigem Sport. Weil er extrem dünn wurde, begann er mit dem Bodybuilding und hatte auch bald den Drang an Wettkämpfen teilzunehmen. Er lernte dabei einiges über sinnvolles Training, gesunde Ernährung, Anatomie und Medizin. Im Studiengang Sportökonomie konnte er dieses Wissen vertiefen, während er gleichzeitig in einem Gesundheits- und Sportzentrum arbeitete und mit der Betreuung der ersten eigenen Kunden begann. Die Gesundheit rückte dann bald in den Mittelpunkt seines Programms. "Mir wurde schnell klar, dass wir echte Fortschritte nur erzielen, wenn wir die Gesundheitsparameter einbeziehen", erinnert sich Jay Roata. "Und ich wusste auch immer, dass sich hinter dem Abnehmen viel mehr verbirgt als die reine Gewichtsreduktion: Es geht um ein neues Leben."

