Driving home for Christmas? - Alles über die Reise- und Besuchspläne der Deutschen zu Weihnachten!

Frankfurt am Main (ots)

Anmoderationsvorschlag: Wir sind mittendrin in der vierten Corona-Welle und es sind schon wieder Stimmen laut geworden, die von Reisen zu Weihnachten abraten. Wie die Deutschen das sehen, welche Pläne sie haben und mit wem und wo sie die Feiertage verbringen wollen, haben sie in einer aktuellen, bundesweit-repräsentativen Umfrage verraten. Helke Michael hat für Sie die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.

Sprecherin: Wir steuern auf das zweite Weihnachtsfest in Corona-Zeiten zu, die Inzidenzen sind hoch - und das beeinflusst laut der Umfrage auch ganz deutlich die Reise- und Besuchspläne an den Festtagen.

O-Ton 1 (Bernd Engelien, 30 Sek.): "Ja, da scheint tatsächlich bei einigen die Vernunft zu siegen, denn die Mehrheit plant in diesem Jahr zu Weihnachten eher weniger Reisen oder Besuche. Außerdem wollen sie auch weniger Gäste empfangen als üblicherweise. Und an Heiligabend wird zum Beispiel nur ein Drittel woanders feiern. Mehr als jeder zweite Befragte ist aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen und Impfdurchbrüche unsicher, ob er oder sie überhaupt mit älteren Verwandten, wie zum Beispiel Eltern oder Großeltern oder älteren Freunden Weihnachten verbringen sollte."

Sprecherin: Sagt Bernd Engelien von der Direktversicherung DA Direkt. Familienbesuche planen sechs von zehn Deutschen vor allen Dingen am ersten Weihnachtsfeiertag - und dann aus guten Gründen bevorzugt mit dem Auto.

O-Ton 2 (Bernd Engelien, 26 Sek.): "Die Flexibilität und die Unabhängigkeit, der Schutz vor ungeliebten Kontakten in Corona-Zeiten sind einfach unschlagbar für das Auto und machen das Auto zum perfekten Verkehrsmittel, auch an Weihnachten. Natürlich können auch die zahlreichen Geschenke bequem im Kofferraum verstaut werden. Und man muss aber auch sagen: Die Bahn punktet in den Augen der Befragten, denn sie verspricht stressfreies Reisen ohne Stau. Natürlich, wenn sie pünktlich ist."

Sprecherin: Unpünktlich kann man allerdings auch mit dem Auto sein - zum Beispiel wenn man an Heiligabend zwischen 12 und 18 Uhr unterwegs ist:

O-Ton 3 (Bernd Engelien, 23 Sek.): "Da sind die Straßen dann richtig voll. Anders schaut es dann am ersten oder zweiten Festtag aus: Da ist es eher am Vormittag, so ab 10 Uhr voll, denn da werden viele natürlich zum Gänseessen am Mittag oder auch zum Kaffeetrinken eingeladen. Man sollte also diese Zeiten meiden, rechtzeitig und zu anderen Zeiten losfahren - und dann kann man auch tatsächlich entspannte Weihnachten genießen."

Abmoderationsvorschlag: Alle Ergebnisse der aktuellen Umfrage finden Sie auch im Netz unter www.da-direkt.de.

