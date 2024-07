Verband Alter Corpsstudenten e.V.

Gedenkstunde zu Ehren der Corpsstudenten im Widerstand

Berlin (ots)

Der Verband Alter Corpsstudenten e.V. sowie der Weinheimer Verband Alter Corpsstudenten e.V. laden zur Gedenkstunde zu Ehren der Corpsstudenten im Widerstand ein:

Sonntag, 21. Juli 2024

11 Uhr

Gedenkstätte Plötzensee

Berlin-Charlottenburg, Hüttigpfad 16.

Programm:

Gedenkrede: Dr. iur. Hans Christoph von Rohr Saxo-Borussiae

Musikalische Gestaltung: Mira Foron (Violine) und Sebastian Foron (Violoncello)

Der Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime, der am 20. Juli 1944 sichtbar wurde, war bereits ab 1937 als Netzwerk von Menschen erkennbar. Innerhalb dieses Netzwerks spielten Corpsstudenten eine bedeutende Rolle. Peter Graf Yorck v. Wartenburg, Albrecht v. Hagen, Fritz-Dietlof Graf v. der Schulenburg, Adam v. Trott zu Solz, Kurt Gerstein, Eduard Brücklmieier und Ulrich v. Hassell sind nur einige Beispiele für Corpsstudenten im Widerstand. Dazu gehören auch Walter Eucken und Franz Böhm, Nationalökonomen und Professoren an der Freiburger Albert-Ludwigs-Universität, maßgeblich beteiligt an der Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft.

Diese Corpsstudenten verband eine innere Haltung und Werte, die sie in den Widerstand führten. Von 34 Männern, die als Corpsstudenten im Untergrund gegen das nationalsozialistische Regime kämpften, überlebten nur 14. Von den 20, die getötet wurden, starben sieben in der Gedenkstätte Plötzensee, wo unsere Gedenkstunde stattfindet.

Jeder Einzelne, der gegen Hitler aufstand, ist ein Vorbild. Die Erinnerung an diese mutigen Männer in die Zukunft zu tragen, ist eine wichtige Aufgabe des Gedenkens. Diese Erinnerung kann auf typisch corpsstudentische Weise geschehen, die vor einem Rückfall in Barbarei und Diktatur schützt.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Erinnerung an die mutigen Corpsstudenten im Widerstand zu ehren.

Im Anschluss findet ab 13 Uhr ein Ausklang auf dem Corpshaus der Marchia Berlin, Bernadottestr. 68, 14195 Berlin, statt.

