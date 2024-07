Oxera

Wachstum Null: Neue Studie von Oxera zeigt, dass Netto-Nullwachstum Billionen für Europa freisetzen könnte

Der neue Bericht Growth Zero des Wirtschaftsberatungsunternehmens Oxera zeigt auf, dass der Weg zum Netto-Nulltarif ein beträchtliches Wirtschaftswachstum für die Volkswirtschaften der EU und des Vereinigten Königreichs freisetzen könnte.

Eine rasche Umstellung auf den Netto-Nulltarif könnte auch bis zu 1,4 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze pro Jahr in der EU und bis zu 309.000 zusätzliche Arbeitsplätze pro Jahr im Vereinigten Königreich schaffen.

Heute veröffentlicht das Wirtschafts-, Finanz- und Datenwissenschaftliche Beratungsunternehmen Oxera Growth Zero: Die Neuausrichtung von Netto-Null als Wachstumsmotor, die aufzeigt, wie Netto-Null einen jahrzehntelangen Wachstumsboom für die europäischen Volkswirtschaften auslösen könnte.

Die Studie untersucht vier Hebel zur Erreichung von Netto-Null in der EU und im Vereinigten Königreich - Regulierung, Innovation im Privatsektor, Kohlenstoffbepreisung und Steuerpolitik - und zeigt, dass rasche politische Maßnahmenpakete zur Dekarbonisierung ein beträchtliches Wachstum für Regierungen und Unternehmen freisetzen und gleichzeitig Netto-Null vor 2050 erreichen könnten.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Auswirkungen auf die EU: Die Growth-Zero-Hebel könnten ein zusätzliches Wachstum von 1,4 % pro Jahr schaffen, bis zu 6,1 Billionen Euro BIP für die EU-Wirtschaft freisetzen und jährlich zwischen 1,2 und 1,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen.

Die Growth-Zero-Hebel könnten ein zusätzliches Wachstum von 1,4 % pro Jahr schaffen, bis zu 6,1 Billionen Euro BIP für die EU-Wirtschaft freisetzen und jährlich zwischen 1,2 und 1,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen. Auswirkungen auf das Vereinigte Königreich: Die Growth-Zero-Hebel könnten ein zusätzliches Wachstum von 1,3 % pro Jahr bewirken, bis zu 765 Milliarden Pfund BIP für die britische Wirtschaft freisetzen und jährlich zwischen 213.000 und 309.000 Arbeitsplätze schaffen.

Die Ergebnisse von Growth Zero fallen in eine Zeit, in der sich die europäische Politik in einem Umbruch befindet und die jüngsten Wahlen ein gemischtes Bild für grünes Wachstum auf dem gesamten Kontinent ergeben haben. Bei den Wahlen zum EU-Parlament im Juni waren weniger grüne Abgeordnete im Europäischen Parlament vertreten, während die Labour-Partei im Vereinigten Königreich in ihrer erfolgreichen Kampagne für die Parlamentswahlen das grüne Wachstum in den Mittelpunkt ihres Plans für das Land stellte. Da auch die französischen Wähler signalisieren, dass die Umwelt eine Priorität bleibt, zeigt Growth Zero, dass eine rasche Dekarbonisierung ein Hebel für wirtschaftliches Wachstum sein kann und gleichzeitig dazu beiträgt, die Auswirkungen der Klimakrise abzumildern.

Wachstum Nullhebel Netto-Null-Datum Wachstumsschub insgesamt Jährliche Wachstumsrate Jährlich geförderte Arbeitsplätze Verordnung Gegen Sektoren mit hohen Emissionen werden strenge Sanktionen verhängt und die Ausstiegsdaten werden vorgezogen. 2046 (EU) 2044 (UK) 6,1 Bio. € (EU) 765 Mrd. £ (UK) 1,4% (EU) 1,3% (UK) 1,4 Mio. (EU) 309.000 (UK) Innovation im privaten Sektor Die groß angelegte Einführung neuer, auf grüner Technologie basierender Produktionskapazitäten beschleunigt den Übergang. 2047 (EU) 2044 (UK) 5 Bio. € (EU) 635 Mrd. £ (UK) 1,1% (EU) 1% (UK) 1,2 Mio. (EU) 278.000 (UK) Kohlenstoffpreise Die Kohlenstoffpreise werden um rund 30 % im Jahresdurchschnitt in den 2020er Jahren, um 8,6 % in den 2030er Jahren und um 4-6 % in den 2040er Jahren erhöht. 2048 (EU) 2046 (UK) 5.3 Bio. € (EU) 555 Mrd. £ (UK) 1% (EU) 0,8% (UK) 1,3 Mio. (EU) 213.000 (UK) Steuerpolitik Subventionen für etablierte kohlenstoffarme Technologien werden aufgestockt, während die Steuern für kohlenstoffintensive Industrien erhöht werden. 2047 (EU) 2045 (UK) 5 Bio. € (EU) 627 Mrd. £ (UK) 1,1% (EU) 1,1% (UK) 1,2 Mio. (EU) 267.000 (UK)

Grünes Wachstum für Deutschland

Neben der Untersuchung der potenziellen Auswirkungen grüner politischer Maßnahmen auf die gesamte EU-Wirtschaft untersuchte Growth Zero auch die Auswirkungen auf Deutschland, die größte Volkswirtschaft der EU. Die jüngsten Ergebnisse der EU-Wahlen haben gezeigt, dass die deutschen Wähler über die Kosten und Folgen der Netto-Nullstellung besorgt sind. Die Studie zeigt jedoch, dass ein rascher Übergang bis zu 1,6 Billionen Euro an BIP für die deutsche Wirtschaft freisetzen und jährlich zwischen 238.000 und 239.000 Arbeitsplätze schaffen könnte.

Dr. Luis Correia da Silva, Vorsitzender und Partner von Oxera, sagte:

„Der Klimaschutz erfordert einen raschen Wandel in allen Branchen und Volkswirtschaften. Das Erreichen von Netto-Null bis 2050 ist nicht nur für eine umfassende Dekarbonisierung notwendig, sondern stellt auch eine enorme wirtschaftliche Chance dar. Als Wirtschaftswissenschaftler haben wir die Aufgabe, die tiefgreifenden wirtschaftlichen Veränderungen zu verstehen und zu steuern, die für das Erreichen von Netto-Null erforderlich sind. Es liegt auf der Hand, dass die Umstellung auf Netto-Null nicht nur eine Kostenfrage ist, sondern auch eine Chance für Wachstum. In einer Zeit politischer Unsicherheit zeigt unsere Studie, dass entschlossenes politisches und unternehmerisches Handeln erhebliches Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen freisetzen kann, wodurch Netto-Null-Prozent als Eckpfeiler einer widerstandsfähigen und florierenden Wirtschaft positioniert wird."

Wachstum Null: Makroökonomischer Nutzen erfordert mikroökonomischen Einblick

Growth Zero verwendet ein makroökonomisches Modell, um die potenziellen Auswirkungen von vier verschiedenen Hebeln - Regulierung, Innovation im Privatsektor, Kohlenstoffpreise und Steuerpolitik - auf die Erreichung von Netto-Null in Europa zu untersuchen. Jeder Hebel steht für einen bestimmten Weg zum Netto-Nullpunkt, wobei eine Reihe von relevanten politischen Annahmen als „Schocks" auf ein makroökonomisches Modell angewendet werden, um deren Auswirkungen zu untersuchen.

Die Ergebnisse der makroökonomischen Modellierung wurden mit mikroökonomischen Erkenntnissen der Oxera-Experten kombiniert, um Unternehmern zu helfen, die möglichen Auswirkungen auf ihr Unternehmen zu verstehen.

Weitere Informationen über die Methodik, die Growth Zero zugrunde liegt, sowie eine vollständige Aufschlüsselung der Auswirkungen der vier Wachstumshebel auf die Volkswirtschaften des Vereinigten Königreichs, Deutschlands und der EU finden Sie hier: www.oxera.com/growthzero

Über Growth Zero

Growth Zero ist eine Vordenkerstudie von Oxera, die auf einer Kombination aus makroökonomischer Modellierung und mikroökonomischen Erkenntnissen basiert. In der Studie werden vier hypothetische Hebel untersucht, die jeweils einen möglichen wirtschaftlichen Weg zur Erreichung von Netto-Null bis 2050 darstellen, wobei Netto-Null als Wachstumsmotor betrachtet wird. Sie zeigt, dass durch die Verstärkung wichtiger politischer Maßnahmen und Marktmechanismen schneller eine Netto-Nullstellung erreicht werden könnte und die wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben. Durch den Vergleich der einzelnen Hebel - Kohlenstoffpreise, Innovationen des Privatsektors, Steuerpolitik und Regulierung - werden die effektivsten Wege zur Dekarbonisierung untersucht und es wird versucht, die Diskussion über den Wandel zu verlagern, um den Schwerpunkt auf die Wachstumschancen zu legen, die das Nullwachstum mit sich bringen könnte.

Über Oxera

Oxera ist ein wirtschafts-, finanz- und datenwissenschaftliches Beratungsunternehmen, das Unternehmen, politische Entscheidungsträger, Regulierungsbehörden und Juristen in allen wirtschaftlichen Fragen im Zusammenhang mit Wettbewerb, Finanzen und Regulierung berät. Wir tun dies seit mehr als 40 Jahren und haben uns in den Bereichen, auf die wir uns spezialisiert haben, ein tiefes und umfassendes Wissen angeeignet. Wir genießen bei denjenigen, die wir beraten, und bei wichtigen Entscheidungsträgern wie Politikern, Aufsichtsbehörden und Gerichten einen guten Ruf für Glaubwürdigkeit und Integrität.

