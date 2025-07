Intellias

Intellias stärkt europäische Präsenz durch Erweiterung seines Standortes in München

München (ots)

Intellias, ein global tätiges Unternehmen für Softwareentwicklung und digitale Beratung, stärkt seine Präsenz in München durch den strategischen Ausbau seiner Kompetenzen in den Bereichen Engineering und digitale Innovation. Mit der Erweiterung des Standortes unterstreicht Intellias sein kontinuierliches Engagement für globales Wachstum und festigt seine Nähe zu wichtigen Kunden in der Region.

Der Firmensitz von Intellias in München befindet sich im Prozess für die TISAX Level 3 Zertifizierung, die Softwareentwicklung und -tests für hochsichere Fahrzeugprototypen umfasst. Der Standort ist ausgestattet mit fortschrittlichen Zugangskontrollsystemen und einer speziellen Testinfrastruktur für Fahrzeug-Hardwareteile, Steuergeräte (ECUs) und kritische Komponenten. Die Zertifizierung ist entscheidend für Automobilkunden, die mit praxisnahen und realen Tests von Hardware und Prototypen arbeiten. Das Münchner Büro schließt sich damit den anderen Standorten von Intellias in Ingolstadt und Wolfsburg, dem Krakauer Büro in Polen sowie Kairo in Ägypten an, die bereits mit TISAX Level 3 zertifiziert wurden.

Diese strategische Expansion ermöglicht es Intellias, seine lokale Präsenz weiter auszubauen und sich noch besser auf die wachsenden Anforderungen seiner Kunden in Deutschland, Europa und darüber hinaus einzustellen. Der Status von München als Technologiezentrum sowie Heimat zahlreicher Automobilhersteller und globaler Technologieunternehmen bietet ein ideales Umfeld für weiteres Wachstum. Die räumliche Nähe und der dadurch resultierende intensivere Austausch mit wichtigen Kunden fördert die enge Zusammenarbeit. Sie versetzt Intellias in die Lage, hochwertige und innovative Lösungen zu entwickeln, die gezielt auf die spezifischen Anforderungen internationaler Unternehmen in der DACH-Region zugeschnitten sind.

"Wir freuen uns sehr, unsere Präsenz in München - eine Stadt im Zentrum des technologischen und industriellen Wachstums in Deutschland - zu erweitern. Unser modernes und nach höchsten Sicherheitsstandards ausgestattetes Büro dient als wichtiger Anlaufpunkt für unsere Kunden. Das ermöglicht es uns, Kundenbeziehungen zu vertiefen und das hohe Niveau an technischer Exzellenz zu bieten, das den einzigartigen Anforderungen des lokalen Marktes entspricht. Diese Expansion ist Teil unserer breit angelegten Strategie, in den europäischen Markt zu investieren und unsere Position als verlässlicher Partner für technologische Innovationen weltweit weiter auszubauen", sagt Vitaly Sedler, CEO bei Intellias.

Die Digitalisierung bringt Unternehmen, OEMs und globale Player dazu, ihre technologischen Fähigkeiten auszubauen und neue Kompetenzen zu entwickeln. Um den Anforderungen des deutschen Marktes an die digitale Transformation gerecht zu werden, bietet München ein dynamisches Technologieumfeld, Zugang zu hochqualifizierten Fachkräften und die Nähe zu wichtigen Kunden. Das hilft den Experten von Intellias, technische Spitzenleistungen zu erbringen und auf globaler Ebene Wirkung zu erzielen. Das Unternehmen freut sich darauf, langfristige Partnerschaften mit lokalen und internationalen Kunden aufzubauen und zu pflegen sowie zum innovationsgetriebenen Tech-Ökosystem in München beizutragen.

Intellias lädt Partner und lokale Ingenieure ein, die Chancen für geschäftliches Wachstum und den Aufbau einer erfolgreichen Karriere im Ingenieurwesen zu entdecken, die das erweiterte Münchener Büro bietet. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, sowohl bestehenden als auch neuen Kunden auf globaler Ebene einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig seine Strategie umzusetzen, ein weltweiter Vorreiter im Bereich der digitalen Produktentwicklung zu sein.

Original-Content von: Intellias, übermittelt durch news aktuell