Pulnovo Medical begrüßt EQT als neuen Investor nach der CE-MDR-Zulassung, mit fortgesetzter Unterstützung von Qiming Venture Partners

Pulnovo Medical, ein weltweit anerkannter Pionier im Bereich medizinischer Geräte für pulmonale Hypertonie (PH) und Herzinsuffizienz (HF), hat eine neue Investition von der EQT Group, einer erstklassigen globalen Private-Equity-Firma, als neuen Investor erhalten, neben der fortgesetzten Unterstützung durch Qiming Venture Partners.

Diese jüngste Investition, die auf die kürzlich erfolgte CE-MDR-Zertifizierung von Pulnovo Medical in Europa folgt, ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit pulmonaler Hypertonie weltweit. Sie soll die globale Expansion des Unternehmens beschleunigen, indem sie internationale klinische Studien, behördliche Zulassungen, die Ausweitung von Indikationen und die Vermarktung unterstützt.

Pulnovo Medical wurde 2013 gegründet und entwickelt ein erstklassiges medizinisches Gerät, das auf der Kerntechnologie der Pulmonalarterien-Denervierung (PADN) basiert und einen entscheidenden ungedeckten Bedarf in der kardiovaskulären Versorgung deckt. Es wurde 2021 von der US FDA als bahnbrechendes Gerät und 2023 von der FDA als Gerät für humanitäre Zwecke eingestuft. Der Katheter und der Generator erhielten Ende 2023 die chinesische NMPA-Zulassung als bahnbrechendes Produkt, gefolgt von der FDA-Zulassung für die 9F-Schutzhülle im Jahr 2024. Im März 2025 erhielt das Unternehmen die CE-MDR-Zertifizierung, was einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur weltweiten Vermarktung darstellt.

Zoe Zhu, Direktorin im Beratungsteam von EQT Private Capital Asia, sagte:

„Weltweit besteht ein erheblicher ungedeckter klinischer Bedarf für Patienten mit pulmonaler Hypertonie und Herzinsuffizienz. Die PADN-Lösung von Pulnovo gibt diesen Patienten neue Hoffnung, da sie durch überzeugende klinische Belege für verbesserte Ergebnisse und eine wachsende Unterstützung durch die weltweite medizinische Gemeinschaft unterstützt wird. EQT freut sich, Pulnovo Medical zu unterstützen, indem wir unser umfassendes Fachwissen in den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften sowie unser globales Netzwerk nutzen, um das Unternehmen bei der Bereitstellung neuartiger kardiovaskulärer Lösungen für bedürftige Patienten auf der ganzen Welt zu unterstützen."

Cynthia Chen, Vorsitzende und Geschäftsführerin von Pulnovo Medical, erklärte:

„Wir danken EQT und Qiming Venture Partners herzlich für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Partnerschaft. Seit dem ersten Tag konzentriert sich Pulnovo Medical auf die Befriedigung echter, ungedeckter klinischer Bedürfnisse – die Entwicklung origineller, skalierbarer und evidenzbasierter Lösungen, die in der Primärversorgung verwurzelt sind. Auch wenn der Weg zur Umwandlung von klinisch orientierten Innovationen in globale Standards eine Herausforderung ist, bleiben wir dem Ziel verpflichtet, Patienten auf der ganzen Welt einen sinnvollen, wissenschaftlich fundierten medizinischen Nutzen zu bieten."

